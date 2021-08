Hong Kong Economic Journal Notizie in tempo reale-[Mossa a breve termine]La “ricchezza comune” accelera per uccidere la valutazione

Condividi questo articolo!

L’indice Hang Seng ha toccato un nuovo minimo e l’indice H-Share ha superato quota 9.000. È probabile che l’antenna 50 dell’indice Hang Seng scenda al di sotto dell’antenna 250 la prossima settimana, formando una “croce della morte definitiva”. , essere pazientare!

Condividiamo le benedizioni e condividiamo le difficoltà insieme! Martedì (17) è stata ospitata dal presidente Xi Jinping la decima riunione del Comitato centrale per le finanze e l’economia, che ha studiato questioni come una solida promozione della prosperità comune, la prevenzione e la risoluzione dei principali rischi finanziari, la stabilità e lo sviluppo finanziari e ha proposto adeguamenti ragionevoli a redditi eccessivamente alti e, attraverso le “tre distribuzioni”, i gruppi e le imprese ad alto reddito sono incoraggiati a restituire di più alla società. Il mercato sta digerendo il significato, è probabile che la “prosperità comune” acceleri la “valutazione che uccide” del mercato e riporti lo sballo del sogno/ispirazione a un livello pragmatico.

Tencent(00700) È stato annunciato mercoledì sera che avrebbe investito 50 miliardi di yuan per lanciare il “Piano speciale per la ricchezza comune”. Il prezzo delle azioni è di 422 yuan dopo le tre e l’ultimo minimo è di 420,6 yuan, un minimo di 52 settimane. Il modello ad alta crescita di Tencent è passato. Da “star” a “cash bull”, la valutazione dovrà naturalmente essere rivista al ribasso, ma quanto è considerato ragionevole? Anche le principali banche abbasseranno i loro prezzi target e non riusciranno a mantenere d’accordo con le modifiche?

Le aziende ad alto profitto in passato possono essere battute, Haidilao (06862). Si prevede che il PE scenderà a 43 volte, il che potrebbe essere ancora costoso. Luna Blu06993) Continuando a trovare la fine del viaggio, è sceso a 6 yuan nel pomeriggio e si prevede che il PE sia 21 volte superiore.È più economico?

Ecco il problema: molti titoli di consumo in azioni A hanno valutazioni molto elevate.Se l’onere fiscale aumenta, la valutazione dovrà essere rivista al ribasso per rendere l’intero mercato più sano in futuro.

Forse sempre più investitori istituzionali riterranno che si tratti di un cambiamento strutturale: la strategia dei gestori di fondi può essere adeguata per tempo o devono continuare a raggruppare i titoli miracolosi del passato? Man mano che l’industria diventa più grande, più forte e migliore, saranno le tecnologie fondamentali come i semiconduttori a ricevere il maggior sostegno dalle politiche nazionali?

Ci sono troppe domande per gli investitori a cui pensare, ma il voto del capitale ha già preso il sopravvento. I titoli più deboli riflettono la principale fuga e il rischio di rimbalzo è alto. Inoltre, il mercato è troppo tardi per emettere un round di warrant con termini ragionevoli.

Man mano che le condizioni di mercato diventeranno più lente, gli incentivi alla privatizzazione saranno logicamente maggiori.Sconti sugli asset di grandi dimensioni e quote di liquidità nette potrebbero essere in grado di sopravvivere a un nuovo ciclo di cali del mercato.

Luo Chongbo (Dolby)

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link