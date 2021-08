Hong Kong Economic Journal Notizie in tempo reale-[Movimento a breve termine]La selezione dei titoli richiede un’elevata visibilità

Condividi questo articolo!

Per quanto riguarda i persistenti rischi normativi dell’economia delle piattaforme e dei giochi online, l’indice scientifico è recentemente sceso del 3%.00700)’S Parabolic SAR è diminuito per il 16° giorno consecutivo L’imbarazzo è che la tecnologia non sia stata ipervenduta, oppure potremmo tutti provare il minimo del 27 luglio.

Il nuovo settore energetico ha una forte correlazione con lo Shenzhen Growth Enterprise Market Index. Quest’ultimo ha recentemente lanciato allarmi: l’antenna 5 è ulteriormente scesa al di sotto dell’antenna 20 in un modello negativo “anti-becco d’uccello”; il Ningde Times (300750 .SZ), che ha un enorme aumento nella raccolta di capitali, è un po’ un fallimento.Dal vivo, la scorsa settimana è sceso al di sotto del minimo del 27 luglio, l’ultimo è sceso del 5,7% a 473,6 yuan, potrebbe dover testare il 20- week line (attualmente circa 447 yuan), cioè c’è ancora un breve termine Il potenziale calo di mezzo punto percentuale è sempre dovuto all’evidente diluizione dell’utile per azione, è comprensibile che la valutazione si consolidi. nel complesso, i temi a emissioni zero come i veicoli a nuova energia sono ancora positivi a lungo termine. Weilai Automobile ha avuto 2 incidenti stradali in 15 giorni e la nuova casa automobilistica è stata venduta.Per quanto riguarda questo pomeriggio, l’8% di BYD (01211), la valutazione ovviamente non è a buon mercato.Fatta eccezione per il rovescio parabolico SAR come segnale sorgente, gli altri indicatori non si sono deteriorati e la riduzione di peso non è discutibile.

Mercoledì scorso questa colonna ha nuovamente presentato Henan Jinma Energy (06885), il che significa che il concetto di energia da idrogeno dovrebbe essere pubblicizzato. Il prezzo delle azioni è aumentato del 19,4% mercoledì e anche il mercato chiuso è aumentato del 10%. Dopo i due giorni successivi, è rimasto a un livello elevato. I risultati sono stati annunciati oggi.La performance PE è solo 4,5 volte, il tasso di interesse del 7,4%, debito estremamente basso e sconto sugli asset per i titoli di piccole e medie dimensioni, che è molto difensivo.

Al momento, la selezione dei titoli deve prendere in considerazione la valutazione e la visibilità delle prestazioni elevate è particolarmente importante. Titoli di potere cinesi tradizionali con trasformazione di nuova energia, China Overseas Land Development Co., Ltd. (00688), i rubinetti in cemento, ecc. sono duri e puliti. Inoltre, China Telecom (00728) Vale la pena notare che la performance è migliore del previsto e la tendenza è nella “seconda fase”. Il ritorno alla quotazione A è imminente, il che aiuterà il ripristino della valutazione della quota H; i contratti di ingegneria possono prestare attenzione a China Communications Costruzione (01800) e Cina metallurgica (01618). I titoli value impopolari continuano a fare fortuna. Questa colonna ha introdotto un certo numero di titoli affermati già dal 25 marzo. Yip’s Chemical (00408) Il più forte, fino al 30% finora, Hongxing Printing (00450), Fukuda (00420), Yue Yuan (00551), Chen Hsong (00057), Drago (00255) È anche importante, ma la maggior parte degli investitori al dettaglio preferirebbe perdere in modo stimolante piuttosto che vincere in modo noioso.

Luo Chongbo (Dolby)

