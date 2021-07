Hong Kong Economic Journal Notizie in tempo reale-People’s Bank of China: rafforzamento della supervisione equa e attuazione tempestiva delle linee guida della politica macroprudenziale

Condividi questo articolo!

La Banca popolare cinese ha tenuto ieri una conferenza di lavoro per la seconda metà del 2021. Aderisce al tono generale di ricerca del progresso mantenendo la stabilità, mantiene la stabilità della politica macroeconomica, insiste sul non impegnarsi in “inondazioni” e migliora l’efficacia lungimirante La prudente politica monetaria continua a concentrarsi sul sostegno dell’economia reale. Dobbiamo anche promuovere con forza le riforme e l’apertura, rafforzare la vigilanza equa, contrastare il monopolio e la concorrenza sleale, promuovere la crescita costante del commercio estero e degli investimenti esteri, consolidare l’andamento stabile e positivo dell’economia, garantire il completamento dei principali obiettivi e compiti dello sviluppo dell’anno e fornire un modo potente ed efficace per accelerare la costruzione di un nuovo modello di sviluppo.Sostegno finanziario.

L’incontro ha chiesto che la prudente politica monetaria sia flessibile, precisa, ragionevole e appropriata. Fare un buon lavoro nella progettazione delle politiche a ciclo incrociato e cogliere il ritmo e l’intensità dell’attuazione delle politiche. Utilizzo completo di una varietà di strumenti di politica monetaria per mantenere una liquidità ragionevole e sufficiente, guidare la crescita ragionevole dei prestiti, mantenere l’offerta di moneta e il tasso di crescita della scala del finanziamento sociale sostanzialmente corrispondente al tasso di crescita economica nominale e mantenere sostanzialmente il rapporto di leva finanziaria stabile. Inoltre, dobbiamo continuare ad approfondire la riforma della commercializzazione dei tassi di interesse e promuovere il costante declino dei tassi di interesse reali sui prestiti.

Allo stesso tempo, è necessario approfondire la riforma del meccanismo di formazione del tasso di cambio del RMB e mantenere il tasso di cambio del RMB sostanzialmente stabile a un livello ragionevole ed equilibrato. Guidare le istituzioni finanziarie ad aumentare il sostegno per le aree chiave e i collegamenti deboli come le piccole e micro imprese, l’agricoltura, le aree rurali e l’industria manifatturiera. Promuovere lo sviluppo integrato della finanza inclusiva e della finanza verde, della finanza scientifica e dell’innovazione e della finanza della catena di approvvigionamento nel suo insieme e migliorare il sistema di politiche di sostegno finanziario per l’innovazione tecnologica. Continuare a fare un buon lavoro nei servizi finanziari per il rilancio rurale e l’assistenza finanziaria.

L’incontro ha menzionato che la People’s Bank of China, in collaborazione con i dipartimenti competenti, attuerà risolutamente le decisioni e gli schieramenti del Comitato Centrale del Partito e del Consiglio di Stato sull’anti-monopolio e impedirà l’espansione disordinata del capitale, intervisterà le principali società di piattaforme impegnate in attività finanziaria e sollecitare la piena attuazione della supervisione finanziaria, della concorrenza leale e della protezione dei consumi Dovrebbe essere effettuato un autoesame e una rettifica approfonditi sui requisiti pertinenti dei legittimi diritti e interessi dei partecipanti.

I principali compiti discussi nella seconda metà della riunione comprendono il miglioramento del quadro delle politiche macroprudenziali; l’emissione tempestiva di linee guida sulle politiche macroprudenziali; la conduzione di prove di stress macroprudenziali passo dopo passo; l’istituzione di un meccanismo di valutazione della riserva di capitale anticiclica e condurre valutazioni annuali; attuare un buon sistema di gestione prudenziale finanziaria del settore immobiliare; promuovere la vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria; rafforzare la vigilanza sugli istituti finanziari di rilevanza sistemica.

