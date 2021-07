Hong Kong Economic Journal Notizie in tempo reale-[Ricerca globale]L’indice del mercato azionario cinese domina il destino dei mercati azionari cinesi e di Hong Kong

Condividi questo articolo!

Le turbolenze normative hanno iniziato ad affondare i titoli dell’istruzione. All’inizio di questa settimana, è stato il turno della rete tecnologica, della gestione immobiliare e dei titoli biotecnologici di mettere in scena un tuffo di alto livello. Anche la tecnologia continentale che questa colonna originariamente credeva che ci sarebbe stato un parziale mercato rialzista, anche l’indice GEM è passato ieri pomeriggio dopo le 2. La caduta significa che i mercati azionari di Cina e Hong Kong non hanno titoli da custodire se non contanti o una piccola quantità di chip e azioni pubbliche.

Il mercato rialzista locale o la fine del mercato azionario di Hong Kong? La cosa più importante è guardare l’indice ChiNext continentale, perché l’indice ChiNext include una nuova generazione di azioni Wang Ningde Times (300750.SZ) e Sungrow Power (300274). Insieme all’indice GEM di ieri è sceso per quattro giorni consecutivi, dal recente massimo di quasi 3576 di giovedì scorso, alla chiusura di ieri è stato inserito un totale del 9,6%.

Il comitato per la creazione del trasbordo del mercato azionario Cina-Hong Kong deve proteggere 3284

Il tabellone delle creazioni di oggi è ancora più irregolare: dopo aver aperto lo 0,88% in meno questa mattina, il team ha raggiunto una volta 3157, in calo del 2,3%, il minimo dal 17 giugno. in aumento dell’1,6%.

Non si può negare il fatto che i mercati azionari di Cina e Hong Kong siano in una posizione critica. Da un punto di vista settimanale, il mercato azionario di ChiNext è sceso bruscamente questa mattina, rompendo il percorso rialzista esteso di quest’anno. Lucky Lottery finalmente è salito e ha chiuso oggi. Pertanto, giudichiamo temporaneamente che il mercato rialzista non è finito.Ancora più importante, prima di questo venerdì, le attività di chiusura sono al piano di sopra 3272(Immagine 1), Che è la parte inferiore della traccia ascendente di livello settimanale.

Oltre all’analisi dell’indice azionario, dovrebbe essere prestata attenzione anche all’indice Shanghai Science and Technology 50. Shanghai Science and Technology include azioni SMIC A (688981.SH) e Kingsoft (03888) Qi Jinshan Office (688111.SH) e altri titoli costitutivi sono secondi solo allo Sci-tech Innovation Board per importanza. Anche se oggi sono diminuiti dell’1,7%, lo schema generale è dilagante, dal 1476 al 1627. Se la prossima settimana è ancora fluttuando nell’intervallo, i mercati azionari di Cina e Hong Kong dovrebbero stabilizzarsi, purtroppo penetrando nel minimo odierno di 1476. Prestare attenzione perché i mercati azionari di Cina e Hong Kong dovranno affrontare un nuovo ciclo di pressioni di vendita.

Dopo l’ondata di vendita iniziale di questa settimana, l’operazione di magazzino simulata è stata ancora una volta alleggerita.Ieri è stato utilizzato il double ETF inverso per la copertura e la posizione è stata chiusa lo stesso giorno.Poiché la tendenza non era corretta lunedì, abbiamo aumentato sforzi per ridurre la maggior parte delle scorte di gestione della proprietà come Bibi.06098), Casa del mondo (00873) E Servizi Sunac (01516) Deteneva azioni, ma a causa del rapido e vigoroso declino, questa mattina ha riacquistato le azioni di Bifu e Shifang.

I nuovi titoli energetici sono ancora posizioni chiave

WuXi biologico (02269) Ha avuto un’operazione simile. Ha iniziato a ridurre la sua partecipazione lunedì, ma ora sta aumentando la sua posizione. Allo stesso tempo, l’epidemia a Nanchino sembra peggiorare. Fosun Pharma, che ha il concetto di vaccini (02196), il prezzo delle azioni è sceso da un massimo di 73,2 yuan il 23 luglio a un minimo di 55,5 yuan, ovvero il 24% in soli quattro giorni di negoziazione. A causa della situazione epidemica, potrebbe diventare grave, quindi apri una posizione per acquistare.

Per quanto riguarda le partecipazioni core, ci sono ancora molti nuovi titoli energetici, tra cui Southern Solar (03134), China Tram ETF (02845), ETF per il mercato delle imprese in crescita della Cina meridionale (03134), BYD (01211), Rundiano (00836), gli stock di energia eolica e Ganfeng (01772) Aspetta, sotto l’alta marea attuale, il contante detenuto nei magazzini falsi è aumentato notevolmente al 23%.

Nel complesso, i mercati azionari di Cina e Hong Kong devono essere trasbordati. Non guardare l’indice Hang Seng o l’indice Hang Seng. Invece, devi vedere se l’indice ChiNext può stabilizzarsi sopra 3272. Una volta che la caduta è confermato, tutti devono fermare crudelmente la perdita.

L’autore, Ricky Yin, investe in azioni statunitensi da quasi dieci anni. La sua più grande soddisfazione viene dall’aver trovato potenti leader del settore mondiale. Scrive articoli su “Hong Kong Stocks 360” e “Hong Kong Stocks 360” ogni mercoledì e venerdì, e ogni martedì ha scritto “American Stocks Adventure” sull'”Hong Kong Economic Journal”.

(Nota dell’editore: l’ultimo libro “Imperative: Utilizing Value Trend Signals” di Luo Chongbo, Yin Dezheng e Chen Zhenqiang del team di analisi dell’Hong Kong Economic Journal è ora in vendita)

Benvenuto per ordinare e-book fisici: https://bit.ly/ejbook141

[email protected]

