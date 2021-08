Hong Kong Economic Journal Notizie in tempo reale-[Una domanda e tre risposte]Il microfono della serie 688 è uscito dal momento peggiore?

Condividi questo articolo!

La lettrice Su ha chiesto: “A marzo ho acquistato 10.000 azioni della China Overseas Development (00688).Il recente rimbalzo ha ridotto la perdita del libro.Come devo procedere? Se il momento peggiore per le azioni immobiliari della terraferma è passato, gli esperti di guai. “(Ha chiuso a 18,68 yuan venerdì scorso, in aumento dello 0,65%)

Li Zhuoying, vicepresidente della strategia di investimento globale, titoli futuri

“I titoli immobiliari cinesi sono stati turbati dalle politiche normative4 e dall’elevato debito. Il problema del debito di Evergrande può essere utilizzato per alleviare il sentimento dei titoli immobiliari cinesi. China Overseas, che ha un debito relativamente leggero, ha registrato un rimbalzo dell’ipervenduto, come tenendo a 18,42 yuan. Aspetta e vedrai per un po’. “(Guarda il video per maggiori dettagli)

Liang Jianxiong, Vicepresidente della Federazione dei pianificatori finanziari di Hong Kong (Autore della rubrica “Lettura dei titoli”)

“Se il prezzo di costo è 19,27 RMB dopo aver dedotto il dividendo finale e la differenza tra il prezzo di chiusura del giorno di negoziazione precedente e il prezzo di chiusura è 0,59 RMB (-3,16%), si consiglia di continuare a tenerlo per un periodo di tempo. Secondo Internet, viene riportato un documento che mostra l’adeguamento della politica di trasferimento dei terreni. Oltre a limitare i prezzi delle case, anche le vendite di terreni dovranno essere vendute a restrizioni di prezzo. Questo è meglio della precedente asta di terreni sistema. La politica precedente limitava solo i prezzi delle case. Tuttavia, l’aumento del costo dei terreni sopprimerà i profitti delle società immobiliari sotto mentite spoglie. Dopo il limite di prezzo da entrambe le parti, i profitti delle società immobiliari sono diventati più stabili e China Overseas L’attuale bassa valutazione di Land & Investment e la costruzione finanziaria stabile sono le scelte migliori dei titoli immobiliari continentali Sebbene il deflusso di fondi sia ancora alla ricerca di un posto dove stare, l’attuale situazione a breve termine è più favorita da alcune industrie tradizionali, e si stima che il peggio del settore immobiliare continentale sia passato. Le società immobiliari nazionali si occupano di problemi finanziari e di rischio di credito. I principali titoli hanno ovviamente ridotto i loro disturbi in precedenza, ma devono ancora essere seguite solo politiche di regolazione. , il prezzo delle azioni di China Overseas è tornato di nuovo al livello di 20 yuan. I lettori potrebbero voler aspettare fino ad allora per prendere una decisione”.

Luo Chongbo, analista capo, Hong Kong Economic Journal

“I titoli immobiliari cinesi sono rimbalzati collettivamente lo scorso mercoledì e poi si sono ritirati. Tuttavia, China Overseas Land & Investment Co., Ltd. ha registrato risultati duri e netti durante il periodo. -book ratio e dividend yield sono stati tutti interessanti in passato.La crescita delle vendite di China Overseas ha deluso il mercato negli ultimi anni, ma ora l’obiettivo del settore immobiliare nazionale è la capacità di resistere al deleveraging e al controllo dei prezzi. I fondamenti di COLI, in particolare il suo stile di lavoro prudente e la buona situazione finanziaria, sono considerati punti luminosi, ed è comprensibile che sia ricercato dai fondi.Anche se la direzione deve rinvigorire l’eccellente esecuzione negli anni ’90, è piuttosto impegnativo , ma si è gradualmente mosso in una buona direzione. , Il momento peggiore potrebbe essere passato. Tecnicamente, il prezzo delle azioni dovrebbe salire sopra le 250 antenne (attualmente circa 17,15 yuan) a breve termine. Finché la tendenza si stabilizza in seguito , le medie di 5 giorni, 10 giorni, 20 giorni e 50 giorni dovrebbero aumentare Sviluppo, lo slancio ha l’opportunità di passare da debole a forte, è l’eredità delle scorte mensili, si consiglia di continuano a reggere, la resistenza settimanale guarda prima a 22 yuan”.

【Una domanda e tre risposte】

