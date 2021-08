Hong Kong Economic Journal Notizie in tempo reale-[Vincitore del lotto rotondo]HSI STC è troppo ipercomprato!

Condividi questo articolo!

Al momento, voglio Yu Yiyu la posizione della tasca del cibo del gatto grasso e della casa con gli artigli, ma sfortunatamente non è riuscita perché il gatto grasso è stato improvvisamente preso a calci, quindi è entrata in cucina, nella stanza e di nuovo fuori dal corridoio , nascondendomi dietro Puzzle, nel mezzo. Dopo che la casa è andata su tutte le furie, ho finalmente riportato tutto al suo posto originale. Per prima cosa, sono tornato a una sinusite. Ahimè, mi sentivo in colpa per la mia famiglia…

Lascia perdere, guardati intorno. Il mercato continua ad aprire. Yijia è alle 9:38. L’indice Hang Seng è attualmente scambiato a 26.491 punti. Per un breve periodo di tempo, l’indice Hang Seng è passato da un declino a un aumento Vedi di nuovo rosso presto.

È davvero difficile ottenere l’orario di apertura del mercato. La maggior parte di loro aspetta fino alle 10 per ottenere la direzione del mercato, soprattutto quando il grafico a cinque minuti è troppo stretto. I miei compagni nella stessa chat room mi hanno detto che tu puoi provare a convertire altri grafici dei minuti da guardare. Se provi, troverai la direzione. Ad esempio, se cambi il grafico a 10 minuti, puoi vedere che l’indice scende al livello dell’asse centrale del canale di Bollinger . , Quindi c’è una linea di fondo nella chat room, se puoi calpestare questa linea, puoi provare una posizione lunga con piccole scommesse.

Subito dopo 10 punti, il grafico a 10 minuti mostra che l’indice Hang Seng è salito sul Bollinger Channel per salire. L’indice ha raggiunto temporaneamente 26707 punti. In altre parole, tutti i 26.600-26.699 punti al primo piano del Bear contract sono morti. Non sono molti. Ci sono 69 futures. Al contrario, il numero di futures a 3 cifre inizia a essere visto nei beni di strada che vengono stampati da 26700 a 26799. Tuttavia, il 30- grafico minuto e grafico orario STC lento (14,3) Sono tutti a livelli gravemente ipercomprati. Il prezzo attuale dell’indice Hang Seng laggiù è già nella gamma di azioni ribassiste in circolazione. Non è ancora il grafico azionario eccezionale VS analisi tecnica questa volta? Se è così, in base all’esperienza passata, è vero che otto volte su dieci si sposterà nella direzione dei beni di strada.

Alle 10:14, ho visto il gatto grasso disteso e ha fatto un pisolino come prima. Ho deciso personalmente di farlo. Quando guardo l’andamento dell’HSI, sono semplicemente salito sul grafico per 10 minuti e poi sono rimbalzato. Immediatamente, il trend è andato dritto a 26800 punti. Lo Slow STC(14,3) in tutti i grafici dei minuti è già a un livello gravemente ipercomprato. Prestare attenzione al ritorno dell’indice Hang Seng a 26778 punti alle 10:16 e ha rotto indietro al giorno L’antenna del grafico a linee 20 è il livello di resistenza che il mercato ha visto più di recente.

Quando ho visto svegliarsi il gatto grasso, ho camminato e ho chiesto se potevo mangiare o no. Dopo aver abbassato il grano, ho visto che l’indice era salito a oltre 26800 punti, cioè, il contratto dell’orso di secondo livello era da 26800 a 26800 . Le azioni a 26.899 punti sono tutte morte. Ci sono equivalenti a 286 azioni di azioni future e da 26.900 a 26.999 punti sono diventate il livello più scontato, che equivale a 468 azioni di azioni future. Il mercato è oggi Avrai il capacità di ucciderlo? È difficile da dire, ma anche se lo fosse, sarà prima scosso da Slow STC (14,3).

HSI Toro (56366), il prezzo della chiamata è di 26200 punti, che è più di 480 punti indietro rispetto al prezzo corrente, con la leva più alta, adatta per il Day Trade. Attendi che l’indice e lo Slow STC(14,3) vadano avanti e indietro dal livello alto.L’indice sale e poi uccide prima i contratti bear da 26900 a 26999, perché lo Slow STC(14,3) in pochi minuti è su 90. Quanto sopra grave ipercomprato, mi preoccupo davvero di fare Swing Trade.

Pertanto, tutti hanno scelto l’orso Hang Seng Index (50838), il prezzo della chiamata è 27.300 punti, che è più di 500 punti indietro rispetto al prezzo corrente, e circa 34 volte la leva finanziaria è sufficiente per il Day Trade.

L’autore, Ashan, è stato un media person nell’edizione finanziaria/di investimento per più di dieci anni, e l’autore della serie di “Pendulum Strategy Wins Hong Kong Stocks”, “Basic Notes on Round Robin” e “Technical Analysis That Stupido non capisco”. Usa l’analisi tecnica per concentrarti sul gioco della carta rotonda, non avido, e puntando alla cena e al tè pomeridiano.

