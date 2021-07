Hong Kong Economic Journal Notizie in tempo reale -[Vincitore del lotto rotondo]L’HSI sta facendo scendere le azioni out-of-the-box della carta rialzista di settimo livello?

Condividi questo articolo!

Oggi è il quarto giorno dei Giochi Olimpici, quanti eventi hai seguito? Gli amici che mi conoscono sanno tutti qual è il lavoro del mio maestro, quindi dall’apertura delle Olimpiadi a Yijia, non voglio parlare di altri programmi, non ho nemmeno visto il telegiornale, ho visto solo persone su fb. Condividi la notizia: Henan Rainstorm Master Kong (00322) Il magazzino è crollato e 300.000 bottiglie di bevande sono state precipitate fuori dall’alluvione. Il giocatore di badminton Wu Jialang è stato autorizzato a stampare la bandiera regionale (nemmeno sponsor) perché non era autorizzato a fare disturbo. Il mondo è davvero come leggere il giornalismo prima. : Un giorno non è morto, ci sono notizie ogni giorno. “È così occupato? Anche il telegiornale è davvero visto?” Ho due tipi di impegni anch’io. Il primo è che mi sto preparando per un anno e finalmente quattro nuovi e-book sono sugli scaffali. Yijia Nell’approvazione finale della libreria elettronica, puoi uscire dalla strada se lo seppellisci. Il secondo è che ho già fatto domanda di adozione e alla fine ci sono riuscito. Prenderò il gatto e tornerò a casa sabato, quindi c’è tempo per preparare le provviste necessarie al gatto nel fine settimana.

Venerdì scorso (23 luglio), c’è stato un orso dell’Hang Seng Index (68441), Yan Zhou ha visto il grafico di cinque minuti dell’indice Hang Seng e si è innamorato di nuovo dell’asse centrale del canale di Bollinger. Era rotto e rotto, e non volevo cadere. Questa situazione arriverà a 1 :30 del giorno successivo. L’ho visto alle 2:5 e la chat room era piena di un’atmosfera del tipo “Il mercato non andrà dilagando fino alla chiusura?” Se lasci il mercato così noioso e stagnante, premilo per un periodo di tempo (68441) I livelli alto e basso hanno fatto 0,064 yuan/0,067 yuan, il prezzo medio di vendita è 0,0655 yuan e tutti hanno un margine di profitto del 10%. Ho visto che l’indice Hang Seng ha sfondato l’asse centrale del Bollinger Channel nel grafico a cinque minuti dopo il colpo a 2:10, e anche lo Slow STC (14,3) era sepolto in alto, pensando che stavo camminando magnificamente ; che non sapeva dove andare. Alle 2:50 del giorno, l’indice Hang Seng è tornato al livello al di sotto dell’asse centrale del Canale di Bollinger, ed è entrato nell’ultima ora prima del reddito. sembrava partecipare al trampolino di tre metri, e l’indice è sceso fino a 3:20 per vedere l’intera giornata.Il basso 27222 punti, (68441) Non voglio più guardare l’ambiente.

Alle 9:39, l’indice Hang Seng ha aperto 496 punti in meno rispetto all’attuale grande divario e si è aperto a 26825 punti. Sul grafico giornaliero, si è visto che il divario dell’indice è inferiore al livello dell’antenna 250. Condividerò il nuovo e-book con te nella chat room in anticipo. Dopo il singolo clic, ho chiesto a tutti di prendere posizioni corte a proposito, perché lo slancio di Slow STC(14,3) dal grafico a cinque minuti al grafico orario è diminuito e non ha raggiunto il livello di ipervenduto; di conseguenza, dopo aver ricaricato il grafico, vedere L’indice è sceso ulteriormente a oltre 600 punti. Alle 9:41, è sceso a 687 punti e ha riportato 26634 punti. Guardando l’out- of-stock, ho visto che l’indice Hang Seng ha improvvisamente ucciso il mercato out-of-stock a sette piani. Non ci sono voluti 15 minuti per mangiare l’importo totale di 3238 futures. Quindi, non l’ho fatto abbi il coraggio di guardare (68441)Secondo il prezzo della famiglia…

Alle 10:9, ho visto che il declino dell’indice Hang Seng si era ridotto, ma quando il grafico a cinque minuti è stato smontato, l’indice e la linea a 50 minuti (la linea a 10 nel grafico a cinque minuti) erano leggermente distanti, anche se stamattina è stata chiamata la chat room. Il mio compagno d’armi prende una posizione corta non appena il mercato si apre, ma in questa situazione, dovrebbe essere la stessa classe A che Tai Qi era al supermercato. Mentre urlavo per comprare un scatola di cibo, ha aspettato fino alle sei. Non appena il personale ha apposto un adesivo speciale, A Tai metteva immediatamente la scatola. È come mettere il cibo nel carrello, tranne per il fatto che l’attuale posizione corta dovrebbe essere derubato del prezzo costoso, e non esiste alcun prezzo speciale. È impossibile per Yijia aspettare che l’indice scenda e si tiri indietro e poi inserirlo prima e poi inseguire la posizione corta, ma è necessario attendere che l’indice Hang Seng si giri a causa della resistenza dell’antenna sui cinque minuti grafico.

Yijia 10:13, vedi il grafico a cinque minuti, 50 antenne finalmente tengono l’HSI una volta che l’indice non passa, l’HSI sopporta (50207), il prezzo di richiamata è di 27160 punti, il secondo orso di sconto sul mercato, che è più di 400 punti indietro rispetto al prezzo corrente, e la leva più alta nel pubblico è di circa 44 volte.Il commercio giornaliero è sufficiente.

Autore della serie “The Pendulum Strategy Wins Hong Kong Stocks”, “The Basic Notes of Round Lending” e “Analisi tecnica che stupido non capisce” Usa l’analisi tecnica per concentrarti sul gioco della carta rotonda, non avido, e puntando alla cena e al tè pomeridiano.

