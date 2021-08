Hong Kong Economic Journal Notizie in tempo reale-[Vincitore della licenza rotonda]Rimbalzi dell’epidemia di Macau, piccoli ruggiti di scommessa e GEG

Condividi questo articolo!

L’Hang Seng Index era l’unico orso in Puppies, ma nel pomeriggio l’Hang Seng Index è tornato alla sua posizione originale. Era legato al recupero da parte dei media ufficiali di Puppies del rapporto “oppio spirituale”. È importante dire che l’oppio sta “far crescere un’industria da centinaia di miliardi”. qualità delle persone.

Alle 9:10 a casa mia, il mio gatto grasso si nasconde dietro il forno. Dopo un giro di kung fu, isolerò lo scaldabagno elettrico e farò bollire l’acqua. Poi me ne andrò automaticamente, lascerò la cucina e salterò di nuovo. Vai sul divano, dopo le tre posizioni di DoReMi, salta sulla finestra ed entra nella casa del gatto. Suona presto, e sto guidando molto. Allo stesso tempo, dimostra che hai imparato ad aprire la porta della cucina; fortunatamente sei ancora di fretta. Posso prendere un computer prima del mercato e fare parte del lavoro di manoscritto. Se non è appena aperto il mercato, farò immediatamente esplodere la fabbrica.

Al momento, l’indice Hang Seng ha aperto leggermente in ribasso di 30 punti e il mercato si è aperto a un livello superiore a 26.100 punti. Il grafico a cinque minuti mostra che l’indice è ancora al di sopra delle cinque medie principali e si sta manifestando lo slancio a due linee di Slow STC (14,3) Solo il grafico a ore mostra che l’indice sta ancora lottando per raggiungere il 50- linea dell’ora (ore) Figura 50 linea), ovviamente, ha il diritto di diventare una resistenza, e quindi di abbassare la U.

Alle 9:43, l’indice Hang Seng ha finalmente visto la sua direzione: il grafico a 50 ore del grafico orario si è trasformato in resistenza, solo la linea Slow STC (14,3) non ha confermato la tendenza al ribasso. Sul grafico a cinque minuti, l’indice Hang Seng può vedere gli alti e bassi nel canale di Bollinger stretto È davvero difficile catturare il mio gatto grasso.

L’indice è difficile da giocare, solo per seppellire le mani nei singoli titoli. Una nuova variante del virus è stata diagnosticata a Macao su Pang Ri. Zhong vuole che una famiglia di quattro persone venga esposta. Ci sono state notizie su Pang Ri che Macao sarà nuovamente chiusa. I test e i requisiti per il ritorno alla dogana saranno rafforzati. I titoli del gioco d’azzardo da casinò non saranno rivisti, ci sono fantasmi, ma sono tutti colpiti dall’epidemia e non c’è differenza tra due passaggi in più e due passaggi in meno.

Il magnate del settore GEG (00027) Colpito dall’epidemia, il prezzo del titolo ha continuato a scendere. Finora, è stato colpito dalle notizie dell’ordine del giorno e ha visto una spaccatura. Tuttavia, prima che l’indice Hang Seng aumentasse di oltre 300 punti, vedere il grafico a cinque minuti del prezzo delle azioni di GEG. La tendenza sia al minimo che al rimbalzo è stata solo quando Yijia ha visto il prezzo delle azioni alle 10:6 e ha raggiunto la linea dei 50 minuti (linea 10 nel grafico a cinque minuti) e si è fermata .

Se cambi il grafico orario, questa mattina puoi vedere la “testa di martello” di GEG a un livello basso, e il simultaneo Slow STC (14,3) è rimbalzato dal livello basso. Coinciderà con i risultati intermedi di venerdì prossimo (agosto 13), e GEG Bull (69875), il prezzo della chiamata è di 45 yuan, che è più del 5% diverso dal prezzo corrente, e DT con una leva di più di 12 volte è adatto.Nel grafico ruggito di cinque minuti, vedere Slow STC(14,3) quando torna al livello di ipervenduto e viene immesso nel mercato.

L’autore, Ashan, è stato un media person nell’edizione finanziaria/di investimento per più di dieci anni, e l’autore della serie di “Pendulum Strategy Wins Hong Kong Stocks”, “Basic Notes on Round Robin” e “Technical Analysis That Stupido non capisco”. Usa l’analisi tecnica per concentrarti sul gioco della carta rotonda, non avido, e puntando al tè pomeridiano.

Patreon: https://www.patreon.com/cbbcwar

Facebook: https://www.facebook.com/cbbcwar

Seconda chat room del cast: https://bit.ly/31HG6AN

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link