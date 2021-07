Hong Kong Economic Journal Notizie in tempo reale-[Vincitore della licenza rotonda]Zhong Hao olimpico ha trascurato l’HSI

Condividi questo articolo!

Ho visto il segnale giallo del temporale dall’Osservatorio e ho parlato delle parole dei miei compagni nella chat room: Quando piove, il mercato cadrà; aggiungi il conto al Fondo Tracker (02800) Modificare formalmente l’atto costitutivo, il che significa che le “persone statunitensi” non sono autorizzate a richiedere o acquistare quote di fondi, indipendentemente dal fatto che si basino su eventuali esenzioni dalle leggi sui titoli statunitensi pertinenti o da altre leggi. L’indice Hang Seng è sceso a 26.000 punti in qualsiasi momento, anche al piano di sotto. Ad ogni modo, il grafico a cinque minuti per il grafico orario Slow STC (14,3) nel mercato del giorno puh sono tutti livelli di ipercomprato.Si consiglia vivamente di acquistare un Put nella chat room 6 minuti prima della chiusura del mercato, e sono troppo audaci. A tarda notte.

Alle 9:15, Yijia ha terminato l’unità flash USB nel mezzo di 5 minuti.Kai Shi si era già trasferito al tavolo e ha aspettato la partita per la medaglia di bronzo di doppio misto di badminton “Deng Xie Pei” e la finale di stile libero femminile dei 100 metri 9:59. Le Olimpiadi di quest’anno sono entusiasmanti, ma non dimenticare che dopo ci saranno le Paralimpiadi. Sono tutti atleti e i loro sforzi non sono meno degli altri atleti, o anche di più!

Alle 9:31, l’indice Hang Seng ha terminato l’apertura del disco U a 26.000 punti ed è sceso di oltre 200 punti. Tuttavia, dopo aver ricaricato il grafico, ho visto che una volta l’indice era stato inserito in basso di oltre 300 punti e 26.000 punti sono stati un errore. , La posizione corta per la notte è mangiare o non mangiare. Se non mangi, seppellirai il grafico delle ore. Slow STC(14,3) tieni basso e l’obiettivo è quello di guarda l’asse centrale del calendario di Paolo più il canale.

Vedendo che l’indice Hang Seng sembra mordere 26000 punti, non voglio lasciarlo andare, e vedo il grafico HSI CBBC fuori mercato.Vedendo che non ci sono nuovi livelli fuori mercato su entrambi lati della CBBC oggi, il contratto orso è il prezzo più scontato, quando scende da 26.300 a 26.399 punti l’importo non è molto, ma la vittoria è che ci sono decine di carte su ogni piano, fino a qualche 220 carte al massimo D’altra parte, nel contratto toro, puoi vedere che il piano più scontato va da 25.600 a 25.699 punti, ma vedi Il numero di piani nel mezzo è 0. Temo che ci sia un motivo. Non esiste un nuovo certificato bull per il numero di piani. I clienti possono ordinare e acquistare senza nuovi beni?

Alle 9:49 ho visto in TV le semifinali del singolare femminile di badminton della Cina VS Corea del Sud. Non ho davvero ricevuto il Push se la partita per la medaglia di bronzo è iniziata. Non so se ci sarà un ritardo. Per quanto riguarda l’indice Hang Seng, era a 26.000 punti sopra e sotto dopo 20 minuti dall’apertura del mercato.Lo Slow STC (14,3) sul grafico a cinque minuti era già al fondo dell’attuale livello di ipercomprato grave ed è tornato alla posizione di ipervenduto di Yijia. , Ma lo Slow STC(14,3) del grafico orario ha visto la linea %K scendere alla linea %D nell’intervallo di grave ipercomprato.Quando apri un’antenna, puoi vedere il grafico a 10 ore che supporta il grafico orario in base alle proprie azioni.

Alle 10:5 in casa, He Shibei ha vinto la medaglia d’argento nei 100 m stile libero femminile! Anche se sono una società immobiliare, non riesco a trattenere le chiacchiere rumorose! Guardando indietro all’andamento dell’indice Hang Seng di Yijia, è sempre lo stesso di prima dell’abbassamento del computer, e il grafico orario mostra che Slow STC (14,3) è ovviamente in ribasso, ma l’indice è al di sopra della linea delle 10 ore. Onestamente, vedendo un grafico così orario vuole davvero aprire una posizione corta, l’HSI è ribassista (52248), il prezzo di recupero è di 26.600 punti, che è più di 600 punti indietro rispetto al prezzo attuale. Ho selezionato circa 31 volte la leva, ma temo che la linea delle 10 ore non sarà disponibile. Ho supporto. Lascia perdere. , Aspetto la medaglia di bronzo, la battaglia è finita!

L’autore, Ashan, è stato un media person nell’edizione finanziaria/di investimento per più di dieci anni, e l’autore della serie di “Pendulum Strategy Wins Hong Kong Stocks”, “Basic Notes on Round Robin” e “Technical Analysis That Stupido non capisco”. Usa l’analisi tecnica per concentrarti sul gioco della carta rotonda, non avido, e puntando alla cena e al tè del pomeriggio.

Patreon: https://www.patreon.com/cbbcwar

Facebook: https://www.facebook.com/cbbcwar

Seconda chat room del cast: https://bit.ly/31HG6AN

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link