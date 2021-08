Hong Kong Economic Journal Real-Time News — 10 complessi residenziali hanno visto 9 transazioni nei fine settimana

Condividi questo articolo!

I primi 10 complessi residenziali di Centaline Property hanno registrato 9 transazioni nei fine settimana e la domenica, in calo del 30,8% su base settimanale, non riuscendo a mantenere il record di 24 settimane di transazioni a due cifre.Il numero di transazioni è stato il secondo più basso quest’anno e 4 dei primi 10 complessi residenziali ha avuto zero transazioni.

Chen Yongjie, vicepresidente e presidente del dipartimento residenziale di Centaline Property Asia-Pacifico, ha affermato che dal lancio di nuove proprietà in ogni distretto ad agosto, ci sono molte opzioni al di sotto dei 10 milioni di yuan, che ruberanno parte del potere d’acquisto, e lo stato della quotazione continuerà a migliorare, rendendo alcuni proprietari ambiziosi e chiedendo prezzi.Essendo troppo aggressivi, gli acquirenti hanno ancora bisogno di tempo per considerare e adattarsi, rendendo il commercio di seconda mano un po’ altalenante.

Secondo le statistiche di Midland Realty Branch, i primi 10 complessi residenziali blue chip hanno registrato circa 14 transazioni nell’ultimo fine settimana e domenica, un aumento di circa il 7,7% su base settimanale e hanno mantenuto numeri a due cifre per 25 settimane consecutive. sui 15 principali complessi immobiliari dell’usato sono state registrate. Sono state ottenute circa 17 transazioni, con una leggera flessione di circa il 5,6% su base settimanale.

Bu Shaoming, amministratore delegato del dipartimento residenziale di Midland Realty, ha affermato che, nonostante le recenti turbolenze del mercato azionario, non ci sono ancora ostacoli al rilascio del potere d’acquisto e gli utenti hanno un atteggiamento positivo nei confronti del mercato. Sebbene non ci fossero nuovi immobili di grandi dimensioni in vendita nei fine settimana e parte del potere d’acquisto fosse reinvestito nell’usato, ma il mercato azionario continuava a essere digerito, i prezzi degli immobili generalmente aumentavano e lo spazio per la contrattazione per l’acquisto e la vendita è stato ulteriormente ristretto. Inoltre, ad agosto sono stati approvati alcuni consensi di prevendita. Nuovi dischi verranno distribuiti per la vendita. Tra questi, Huilan fa comodo ad annunciare il primo listino prezzi qualche giorno fa, e alcuni nuovi dischi sono anche Pertanto, si prevede che questo mese aggiungerà più entusiasmo, stimolerà il potere d’acquisto e catturerà l’attenzione del mercato.

Secondo le statistiche delle filiali di Hong Kong Land alle 15:00 di oggi, le prime 10 proprietà blue chip dell’indicatore di seconda mano a Hong Kong, Kowloon e nei Nuovi Territori hanno registrato un totale di 12 transazioni nei fine settimana e la domenica, con un aumento di 1 o circa 9 % su base settimanale, per 14 settimane consecutive Transazione a doppia cifra. Sei dei dieci principali complessi residenziali dell’indice hanno registrato transazioni, di cui South Horizons ha registrato la migliore performance; seguito da West Kowloon Dragon, Mei Foo Sun Chuen, City One Shatin e Ocean Shores, che hanno registrato due transazioni. ; Amoy Gardens ha registrato 1 transazione e altri complessi residenziali non hanno ancora registrato una transazione.

Il direttore operativo e direttore della regione di Kowloon di Hong Kong Real Estate, Ma Taiyang, ha affermato che la recente volatilità del mercato azionario ha evidenziato la conservazione dei mattoni e malta, attirando molti capitali nelle proprietà di Hong Kong e il mercato immobiliare continua a migliorare . A partire da agosto, sono stati lanciati in vendita una serie di dischi nuovi di zecca su larga scala. L’ultimo campo di battaglia si trova nei Nuovi Territori. I nuovi dischi di Tsing Yi sono sul mercato con il prezzo di entrata più basso quest’anno. Nuovi dischi in Tin Anche Shui Wai stanno per aprire e diventeranno il fulcro della città con un’atmosfera da circo. Sabato e domenica non c’è un nuovo mercato in vendita, il potere d’acquisto sta tornando temporaneamente all’usato, tuttavia alcuni proprietari di seconda mano stanno assistendo a un boom, i prezzi richiesti sono diventati più rigidi e la fonte di germogli di bambù si è ridotta. Ancora disposti a rincorrere i prezzi nel mercato, per non acquistare in ritardo e diventare più costosi, spingendo il volume degli scambi di seconda mano a salire leggermente su base settimanale.

