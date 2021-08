Hong Kong Economic Journal Real-Time News-[Buddha Stock Review]La madrepatria vince di nuovo

Condividi questo articolo!

Il famoso detto di Einstein “Dio non gioca a dadi con l’universo”, ci sono cause ed effetti nei balbettii di questo mondo. In superficie, mi sento a disagio e irragionevole. Posso solo incolpare me stesso per non avere abbastanza conoscenza e comprensione profonda. Pertanto, gli uomini buddisti credono che tutto abbia un copione, incluso il temperamento di Ms Market, la preferenza per trascorrere sei ore nel pomeriggio, una pletora di notizie di mercato e copioni politici.

La scorsa settimana, Xi Da ha presieduto la decima riunione del Comitato centrale per le finanze e l’economia e ha innalzato la “prosperità comune” al culmine del “consolidamento delle fondamenta del governo a lungo termine del partito”. Anche Soros si è fatto avanti per criticare Xi Da per aver ucciso la gallina dalle uova d’oro.

Dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, alcune persone si sono arricchite 72 anni fa. Oggi il Paese è così forte che può comprare il mondo intero. Il reddito mensile pro capite è di 600 milioni di persone e ancora meno di 1.000 yuan. Naturalmente, Longyan è furioso, viola la promessa del partito al popolo. È ragionevole dire “ricchezza condivisa”, ma tutti non se lo aspettavano.Si è scoperto che questo giorno è arrivato così velocemente.

La “ricchezza condivisa” è davvero terrificante? Oppure tutti prima capiscono i seguenti due punti:

1) In ogni trasformazione sociale, alcune persone non riescono a stare al passo con il progresso dei tempi. Nel momento in cui la tecnologia è in aumento, l’efficienza del capitale e l’efficienza della produzione devono essere notevolmente migliorate e la proporzione della forza lavoro che non può tenere il passo con i tempi sarà senza precedenti.Questo punto è stato discusso da uomini buddisti in[Working a casa, intento omicida nascosto]. Ci sono solo due possibili strade per il futuro sviluppo sociale: o i governi di tutto il mondo devono attuare la ridistribuzione per ridurre il divario tra ricchi e poveri, oppure apparirà il populismo su larga scala e la società capitalista ne risentirà gravemente. Pertanto, l’Europa e gli Stati Uniti stanno cospirando per attuare una tassa sulla tecnologia su larga scala, lo scopo è aprire la strada all’attuazione della sicurezza vivente universale, al fine di alleviare il populismo. C’è qualche differenza tra impegnarsi in una “ricchezza condivisa” con la Cina? Il maschio buddista crede che il sistema politico cinese sia più efficiente e che abbia prestazioni migliori.

2) L’implementazione della circolazione interna da parte della Cina, ovviamente, deve garantire che il livello di reddito pro capite aumenti e diminuisca. Dal 2000, investire in azioni cinesi e parlare di economia cinese è sempre stato basato sulla domanda interna. Secondo i dati del FMI, nel 2000, la quota della Cina nel commercio mondiale era solo del 20% circa e gli Stati Uniti rappresentavano quasi l’80%.Oggi la situazione è completamente opposta, ma il dollaro USA è ancora incrollabile. Il mondo dipende ancora dal dollaro USA. Uno dei motivi principali è che gli Stati Uniti sono ancora il paese che “compra” di più. Finché questo viene invertito, lo status del dollaro USA inizierà naturalmente a diminuire. È una strategia che consente a più persone di “comprare” e riacquistare i propri prodotti in Cina.

Quando il mondo intero è preoccupato per le politiche della Cina e vende titoli selvaggiamente, chiedi a tutti, se vuoi selezionare i primi 3 paesi più potenti nei prossimi dieci anni, quale paese sceglierà la maggior parte delle persone? Credo che la Cina e gli Stati Uniti debbano essere sulla lista. Sembra che le preoccupazioni di Ms Market per la “ricchezza condivisa” siano un buon momento per aumentare le sue partecipazioni in asset cinesi. Per quanto riguarda cosa comprare? Tra i titoli tecnologici cinesi che sono diminuiti drasticamente, quello che ha donato più denaro può dimostrare di avere un buon flusso di cassa e può piacere a Longyan.È un buon obiettivo da sfruttare.

