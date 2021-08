Hong Kong Economic Journal Real-Time News-Chen Maobo: la ricerca sui Green Bond aumenta la parte al dettaglio per consentire ai cittadini di partecipare

Condividi questo articolo!

Il segretario finanziario Chen Maobo ha dichiarato sul suo blog che il programma dei buoni per i consumatori ha raggiunto una nuova fase di utilizzo formale: circa 5,5 milioni di cittadini che si sono registrati con successo elettronicamente nelle prime due settimane hanno successivamente ricevuto la prima fase di 2.000 yuan in buoni per il consumo. , i cittadini hanno un totale di 11 miliardi di yuan di fondi che possono essere spesi secondo le proprie preferenze.

Chen Maobo ha affermato che, indipendentemente dal fatto che si tratti del primo o del secondo gruppo di cittadini che si sono registrati con successo, anche se l’ora di ricezione dei buoni elettronici dei consumatori è leggermente sequenziale, l’intervallo dell’intero programma di raccolta dei coupon è lo stesso. Tale accorgimento serve a concedere ai cittadini maggiori margini di adeguamento alle diverse condizioni reali, ma allo stesso tempo per non deviare dagli obiettivi dell’intero piano. Tutte le misure mirano a ottenere maggiori benefici dalla politica, a vantaggio di più cittadini e gruppi e allo stesso tempo bilanciare l’uso delle risorse.

Ha anche menzionato che, attraverso l’incentivo dei voucher elettronici per i consumatori, le quattro piattaforme di pagamento a valore depositato hanno aggiunto più di 1,2 milioni di account di consumatori e più di 28.000 commercianti che accettano pagamenti elettronici negli ultimi mesi. Sebbene alcuni commentatori ritengano che l’effetto del programma di voucher per i consumatori nella promozione dei pagamenti elettronici sia solo di breve durata, la realtà è che la concorrenza tra diversi operatori di strumenti di pagamento con valore depositato ha ridotto le commissioni di transazione che i piccoli commercianti devono pagare. questa tendenza continuerà e andrà a beneficio dell’approfondimento dello sviluppo della piattaforma di pagamento elettronico di Hong Kong nel lungo periodo.

Chen Maobo ha sottolineato che il piano dei buoni per i consumatori si sta gradualmente muovendo nella direzione originariamente stabilita. Pensando a ciò che pensa la gente e alleviando le difficoltà delle persone, anche se il piano coinvolge multiutenza, multiangolazione, multiforme e richiede la comprensione e la cooperazione dell’utente, i cittadini possono davvero trarre beneficio, sentire e sperimentare, credo che tutti comprenderà gradualmente i vantaggi del pagamento elettronico.

Inoltre, Chen Maobo ha rivelato che in futuro si sta studiando anche l’aggiunta di componenti retail, sperando che il grande pubblico possa partecipare loro.

Chen Maobo ha sottolineato che è innegabile che i problemi di contraddizioni e squilibri nello sviluppo di Hong Kong debbano essere affrontati con decisione. La chiave è avere una profonda comprensione del problema, identificare gli elementi chiave, formulare un progetto di soluzione e mettere in scena gli obiettivi, quindi fare ogni sforzo per andare avanti, anche se i vecchi e difficili problemi saranno sicuramente risolti gradualmente.

