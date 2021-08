Hong Kong Economic Journal Real-Time News-[Cross-City Game]Il mercato dei semiconduttori di terza generazione ha inaugurato il rapido sviluppo dei dividendi dell’innovazione

Condividi questo articolo!

La legge di Moore è stata ottenuta da Gordon Moore, uno dei fondatori di Intel, attraverso l’osservazione nel 1965. Moore ha scoperto che il numero di transistor (transistor) che possono essere alloggiati su ciascun circuito integrato (IC) raddoppia approssimativamente ogni 18-24 mesi e anche le prestazioni di calcolo raddoppiano. Questa “regola d’oro” ha previsto con precisione il trend di sviluppo dell’industria dei semiconduttori in una certa misura negli ultimi 50 anni. Tuttavia, quando il processo di produzione dei semiconduttori entra nelle geometrie nanometriche, la legge di Moore ha iniziato a introdurre i limiti dei limiti fisici e i problemi di dispersione.Alcune persone hanno persino minacciato che la legge di Moore fosse diventata non valida.Huang Renxun, CEO del produttore di chip NVIDIA Uno di loro. Tuttavia, il produttore olandese di apparecchiature per semiconduttori ASML una volta era vincolato dai limiti fisici del raggio di luce stesso e non è riuscito a superare la risoluzione litografia richiesta per i processi ultrafini.È nata una nuova soluzione, attraverso l’uso di lenti e l’esposizione Il percorso della luce trasmette la luce nel liquido, creando la tecnologia di litografia ad immersione in liquido EUV (Extreme Ultraviolet).

Indubbiamente, la dimensione del transistor è ancora in fase di restringimento, ma la riduzione è inferiore rispetto al passato e, per alleviare il calo delle prestazioni del transistor, sono necessarie varie tecnologie per aiutare la riduzione delle dimensioni. Ad esempio, dopo 22 nanometri, il transistor diventa una struttura FinFET e dopo 3 nanometri il transistor sta per evolversi in una struttura Gate All Around FET. Alla fine, si stima che evolverà in un FET complementare (CFET).Il principio fondamentale è sfruttare appieno l’asse Z del transistor per ottenere il miglioramento delle prestazioni di miniaturizzazione.

Naturalmente, oltre ai cambiamenti nei componenti di base, l’attuale sviluppo dei semiconduttori è ancora relativamente diversificato, compresa l’introduzione di nuovi materiali, l’innovazione della struttura dei componenti, la tecnologia della litografia, l’integrazione eterogenea 3D e così via. Nell’introduzione di nuovi materiali, si può dire che i semiconduttori di terza generazione siano uno degli argomenti più caldi del momento. Negli ultimi 30 anni, i circuiti integrati logici sono stati fondamentalmente realizzati in silicio (Si, silicio). Attualmente la maggior parte dei semiconduttori di seconda generazione citati in commercio fanno riferimento a due materiali: arseniuro di gallio (GaAs, Indium Arsenide) e fosfuro di indio (InP, Indium phosphide); e il cosiddetto semiconduttore di terza generazione fa generalmente riferimento al Gallio nitruro (GaN, nitruro di gallio) e carburo di silicio (SiC, carburo di silicio), entrambi hanno le caratteristiche di resistenza alle alte temperature, alta corrente, alta tensione, alta frequenza, migliore dissipazione del calore, dimensioni ridotte, basso consumo energetico, potenza Vantaggi avanzati, oltre all’applicazione nei veicoli elettrici, molti caricabatterie veloci devono utilizzare tecnologie correlate.

Secondo le statistiche di TrendForce, l’industria dei semiconduttori di terza generazione dal 2018 al 2020 è stata colpita dagli attriti commerciali sino-statunitensi e dall’epidemia, e la crescita complessiva del mercato è stata soppressa. Tuttavia, beneficiando del rimbalzo della domanda automobilistica, industriale e delle comunicazioni, si ritiene che lo slancio di crescita dei relativi semiconduttori di terza generazione riprenderà in modo significativo quest’anno. Tra questi, il recupero del mercato dei dispositivi di potenza GaN (Power Semiconductor Device) è il più evidente: si stima che la dimensione del mercato rilevante raggiungerà quest’anno i 61 milioni di dollari USA, con un aumento del 90,6% su base annua. Mercato IHS, il CAGR dal 2019 al 2024 è del 51%.

Vale la pena notare che i veicoli elettrici (EV), l’energia eolica, l’energia solare fotovoltaica, l’accumulo di elettricità e gli elettrodomestici a frequenza variabile sono tutte applicazioni riutilizzabili di semiconduttori di potenza come gli IGBT.Inoltre, anche le stazioni base di comunicazione 5G porteranno a un aumento nella domanda di semiconduttori di potenza Entrambi accelerano la domanda di industrializzazione di materiali semiconduttori di terza generazione. Infatti, da quando i veicoli elettrici Model 3 di Tesla sono passati gradualmente agli inverter SiC STMicroelectronics (NASDAQ: STM) e Infineon (Infineon), BYD (01211) Anche il controllore motore del nuovo veicolo energetico “Han” ha iniziato a utilizzare i moduli SiC-MOSFET lo scorso anno, tuttavia il tasso di autosufficienza del mercato domestico dei semiconduttori di potenza è attualmente basso. Si stima che il tasso di autosufficienza di MOSFET e IGBT di potenza di fascia medio-alta è inferiore al 10% Per migliorare l’autonomia dei semiconduttori, quest’anno verranno investiti ingenti fondi nel “14° Piano quinquennale” per supportare le imprese nell’espansione della loro produzione I suddetti fattori promuoveranno il rapido sviluppo di semiconduttori di terza generazione come GaN e SiC.

Secondo il rapporto di TrendForce, al momento, alcune fonderie tra cui TSMC e VIS hanno iniziato a provare a introdurre componenti GaN nella produzione di wafer da 8 pollici, ma si tratta ancora principalmente di wafer da 6 pollici. Si prevede che i ricavi delle comunicazioni e dei componenti di alimentazione raggiungano US $ 680 milioni e US $ 6.100 rispettivamente nel 2021, un aumento del 31% e del 91% anno su anno. Inoltre, ci sono anche applicazioni tecniche di impilamento del nitruro di gallio su un substrato di silicio (GaN su Si).Il vantaggio è che può ridurre notevolmente il costo dei semiconduttori composti.Può essere utilizzato per la produzione e l’elaborazione di conversioni di tensione di centinaia di volt, che possono essere piccoli e a risparmio energetico.Marche di telefoni cellulari come Xiaomi, OPPO e Vivo hanno preso l’iniziativa nell’applicare tecnologie correlate alle testine di ricarica rapida, e Lenovo ha anche integrato questa tecnologia nei computer notebook di fascia alta.

Attualmente, il mercato globale del SiC è principalmente monopolizzato da Stati Uniti, Europa e Giappone.Cree (NASDAQ: CREE) è l’azienda leader nel mercato globale del SiC, occupando circa il 40% del mercato dei substrati.II-VI (NASDAQ : IIVI), Giappone ROHM (ROHM) occupa in totale il 35% del mercato dei substrati SIC ed è il principale concorrente di CREE nel mercato dei substrati SIC. Il mercato del GaN è dominato dai produttori giapponesi.Tra i fornitori di dispositivi a radiofrequenza GaN, Sumitomo Electric e CREE sono le aziende leader del settore con una quota di mercato superiore al 30%, seguite da Kevo (NASDAQ: QRVO) e MACOM (NASDAQ: MTSI), II-VI, ecc. A giudicare dall’attuale situazione macroeconomica, ci sono sempre più urgenti esigenze pratiche per la localizzazione dei semiconduttori. Tuttavia, il chip leader nazionale è stato colpito dalle sanzioni statunitensi nel processo di produzione avanzato. Fortunatamente, il divario tra semiconduttori nazionali ed esteri nel terzo -generazione di semiconduttori è maggiore di quella nei tradizionali campi dei semiconduttori. Questa volta l’esplosione del settore e la sostituzione interna saranno effettuate allo stesso tempo. Le società collegate beneficeranno pienamente dei dividendi dell’innovazione del rapido sviluppo del settore. Tuttavia, la scelta di questo tema nelle azioni di Hong Kong è ancora carente e si vedrà se le società quotate diventeranno correlate Il primo filone del concetto.

Xu Liyan

Xu Liyan

www.facebook.com/hsulylab/

