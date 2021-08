Hong Kong Economic Journal Real-Time News-[EJFQ Letter Analysis]Fino a sei mesi per vedere il track record indica che agosto non sarà pessimista

Condividi questo articolo!

Martedì (17), per la prima volta dal 30 luglio, i tre principali indici azionari statunitensi hanno visto rosso su tutta la linea. , ma per 5 volte consecutive. Il rally giornaliero è stato interrotto e il Dow una volta è sceso di 505 punti. La fine del mercato ha recuperato parte delle sue perdite e ha perso solo lo 0,8% (282 punti); l’indice di riferimento ha chiuso a 4448 punti, in ribasso 0,7%, che è stato il più grande calo di un giorno in un mese.

L’indice di riferimento è in rialzo da 6 mesi consecutivi, partendo dai 3714 punti di fine gennaio, arrivando a 4395 punti a fine luglio, con un impennata di 681 punti (18,3%). Sebbene lunedì abbia registrato il 59° record dal 2021, è stato un peccato non essere riuscito a superare i 4500 punti in una volta sola, ma finora è aumentato dell’1,2% ad agosto. Poiché l’attuale giro di entrate di Shenglang è quasi del 20%, molti analisti temono che l’indice subirà un aggiustamento significativo.

Tuttavia, come si può vedere dalla[foto]allegata, l’indice standard è aumentato per 6 volte consecutive nelle precedenti 4 volte, e solo quello del 2018 è sceso al settimo mese. Se contiamo i dati di mezzo secolo dal 1971 ad oggi, l’indice è aumentato 17 volte in 6 mesi consecutivi (senza contare questa volta), e ha continuato a essere forte per ben 10 volte nel mese successivo. la variazione media complessiva è solo dello 0,1%, che rappresenta agosto, non c’è bisogno di essere troppo pessimisti. Inoltre, dopo che i suddetti 17 indici di riferimento hanno registrato “sei rialzi consecutivi” su base mensile, i rendimenti medi per 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono rispettivamente 1,59%, 4,79% e 10,23%, il che significa che a prescindere se riprenderà ad agosto o meno, le azioni statunitensi Il lungo termine vale ancora ottimismo.

A breve termine, la tendenza rialzista degli Stati Uniti dovrebbe essere dominata dal “progresso di rifornimento”. Gli ultimi due dati economici negli Stati Uniti non hanno dato buoni risultati. Il valore iniziale dell’indice di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan ad agosto ha raggiunto un minimo di quasi 10 anni. Le vendite al dettaglio sono diminuite dell’1,1% su base mensile a luglio, il che era inferiore al previsto.Tuttavia, il presidente della Fed Powell ha sempre sottolineato che l’inflazione e la maggiore occupazione È la base per riflettere se l’economia ha compiuto “ulteriori progressi sostanziali”. In vista del deflatore della spesa per consumi personali (core PCE) precedentemente annunciato a giugno, l’aumento su base annua è stato ampliato al 3,5% e la crescita dei posti di lavoro non agricoli ha accelerato a luglio e il tasso di disoccupazione è migliorato. La Fed ha effettivamente le condizioni per raccogliere l’acqua.Molti funzionari del Bureau hanno successivamente espresso il loro sostegno per ridurre la scala degli acquisti di debito.La domanda è quando iniziare ufficialmente e quanto ridurre.

Vale la pena notare che il mercato è sempre più preoccupato per l’impatto della diffusione della nuova variante del virus della corona Delta. Powell ha detto martedì che crede che l’epidemia continuerà per un periodo di tempo e getterà un’ombra sull’economia. Non è ancora chiaro se provocherà un grave impatto sull’economia.

Inoltre, i dati sul valore aggiunto industriale, al dettaglio e sugli investimenti in immobilizzazioni della Cina di luglio sono tutti peggiori del previsto, il che potrebbe influire sulla ripresa economica globale.Anche la Banca centrale della Nuova Zelanda ha deciso ieri di posticipare l’aumento dei tassi di interesse a causa della recrudescenza dell’epidemia. In questo contesto, la Fed potrebbe “sospirare per la lentezza” nella chiusura dell’acqua e si prevede che le azioni statunitensi saliranno ulteriormente.

Questa colonna ha ripetutamente ribadito che con fondi di mercato sufficienti (il bilancio della Fed ha continuato a toccare un nuovo massimo a partire dal 10 agosto, con una scala di 8.257 trilioni di dollari USA), il bestiame degli Stati Uniti non finirà improvvisamente. zona di regolazione. Se la riunione annuale della banca centrale di Jackson Hole che si terrà la prossima settimana non rivela alcuna parola sulla chiusura dell’acqua, non è escluso che l’indice continuerà a migliorare ad agosto; se gli investitori pensano che ci sia poco spazio per ulteriori crescita, potrebbero prendere in considerazione la possibilità di modificare le proprie posizioni per ridurre i rischi.

Dipartimento di ricerca sugli investimenti della rivista economica di Hong Kong

