Hong Kong Economic Journal Real-Time News-Focus of Market Opening: Black Bullets sono circa 300 punti e prestano attenzione al flusso di fondi alla vigilia della fine del periodo

Le azioni di Hong Kong sono scese del 9,5% per tre giorni consecutivi. Il “periodo nero” è rimbalzato di quasi 300 punti questa mattina. Alla vigilia del regolamento dell’indice di oggi, il mercato è preoccupato per il flusso di fondi nei mercati azionari di Cina e Hong Kong. dichiarazione.

Martedì, le azioni statunitensi hanno chiuso in ribasso, ponendo fine a un trend rialzista di cinque giorni. I tre principali indici sono tutti scesi dai massimi storici. Gli investitori stanno osservando i risultati della riunione di politica monetaria della Federal Reserve e le prestazioni di molte grandi aziende tecnologiche e sono cauti nell’entrare nel mercato. Le prospettive per la spesa delle imprese negli Stati Uniti non sono soddisfacenti come previsto, ed è anche negativo per le condizioni di mercato. Il Dow ha chiuso a 35.058 punti, in calo di 85 punti o dello 0,24%. Il Nasdaq ha chiuso a 14.660 punti, in calo di 180 punti o dell’1,21%, il più grande calo di chiusura in oltre due mesi.Il calo dei titoli tecnologici cinesi ha influenzato anche il sentiment dei titoli statunitensi. L’indice S&P 500 ha chiuso a 4401 punti, in calo di 20 punti o dello 0,47%.

In termini di concept stock cinesi, il Golden Dragon China Index è sceso per quattro anni consecutivi e ha chiuso al livello più basso da giugno dello scorso anno; Weilai Automobile e Pinduoduo hanno avuto il maggior peso sull’indice. I titoli dell’istruzione come New Oriental sono rimbalzati.

I prezzi dell’oro sono rimasti sostanzialmente piatti, i metalli industriali sono scesi sul mercato londinese e il crollo delle azioni cinesi ha colpito il mercato globale, indebolendo ulteriormente la propensione al rischio. I futures sull’oro di New York sono rimasti sostanzialmente invariati a 1804,00 USD/oncia; i futures sull’argento sono scesi del 2,6%; i futures sul platino sono scesi dell’1,9%; i futures sul rame del LME sono scesi dello 0,5% a 9.758,50 USD/ton; i future sull’alluminio sono scesi dell’1,2% a 2490 USD/ton.

I prezzi dei principali certificati di deposito azionario (ADR) di Hong Kong negoziati negli Stati Uniti sono generalmente rimbalzati rispetto ai prezzi di chiusura dei titoli di Hong Kong. HSBC (00005) ADR ha chiuso a 43,52 yuan in dollari di Hong Kong, 0,42 yuan in più rispetto alla chiusura locale; Tencent (00700) ADR ha chiuso a 458,55 yuan, in aumento di 12,55 yuan; China Life (02628) ADR ha chiuso a 12,81 yuan, in aumento di 0,09 yuan. In termini di stock di risorse, PetroChina (00857) ADR chiuso a 3,24 yuan, nessuna variazione; Sinopec (00386) ADR chiuso a 3,57 yuan, nessuna variazione; Chinalco (02600) ADR ha chiuso a 4,46 yuan, in aumento di 0,03 yuan.

I mercati azionari cinese e di Hong Kong sono scesi in modo significativo ieri. L’indice Hang Seng è sceso di 1443 punti a un minimo di 24748, il livello più basso dal 4 novembre dello scorso anno. Il mercato ha infine chiuso in calo di 1105 punti o del 4,2% a 25.086, un tre- calo giornaliero di 2637 punti o 9,5%. . Il trasferimento netto di fondi dal North Water al Sud è sceso da 6,334 miliardi di yuan di lunedì a 1,275 miliardi di yuan di ieri. L’ultimo “periodo nero” è aumentato di quasi 300 punti questa mattina vicino a 25370 punti.

Zhou Hei Ya (01458): L’utile netto intermedio alla fine di giugno dovrebbe essere non inferiore a 200 milioni di yuan (RMB. Lo stesso sotto), la perdita netta nello stesso periodo dello scorso anno era di 42,2 milioni di yuan.

Gruppo ferroviario cinese (00390): ha annunciato che il valore dei nuovi contratti firmati nella prima metà dell’anno è stato di 1,03 trilioni di yuan (RMB. Lo stesso sotto), con un aumento del 18,77% su base annua. Il valore dei contratti appena firmati nel secondo trimestre di quest’anno è stato di 704,44 miliardi di yuan, con un aumento del 32,22% su base annua.

Hutchison Telecomunicazioni Hong Kong (00215): ha annunciato un utile intermedio attribuibile agli azionisti di 31 milioni di yuan, un calo su base annua del 78,77%, un utile per azione di 0,64 centesimi; un dividendo intermedio di 2,28 centesimi per azione e un dividendo intermedio speciale di 19,8 centesimi, un totale di 22,08 centesimi.

Nove centesimi nove (09922): l’utile attribuibile agli azionisti nel periodo intermedio dovrebbe essere non inferiore a 180 milioni di yuan (RMB ‧ lo stesso sotto). Una perdita di 85,9 milioni di yuan nello stesso periodo dello scorso anno.

Servizio di Shimao (00873): l’utile attribuibile agli azionisti nel periodo intermedio dovrebbe aumentare di non meno di 1,2 volte di anno in anno.

Sihuan farmaceutica (00460): si prevede che le entrate e l’utile nella prima metà dell’anno aumenteranno rispettivamente di oltre l’80% e di oltre 3 volte.

Tecnologia di pensiero cloud (02131): l’utile netto di 6 mesi dovrebbe aumentare di non meno del 75% su base annua.

