Hong Kong Economic Journal Real-Time News-Il PIL di Hong Kong nel secondo trimestre aumenta del 7,6%, aumenta le previsioni per l’intero anno dal 5,5% al ​​6,5%

Il governo ha annunciato che l’economia di Hong Kong è cresciuta del 7,6% nel secondo trimestre, ovvero 0,1 punti percentuali in più rispetto al valore iniziale. Dopo l’adeguamento stagionale, è leggermente diminuito dello 0,9% da un trimestre all’altro. L’economia è cresciuta del 7,8% nella prima metà di quest’anno.

Il governo ha affermato che, tenuto conto della forte performance del PIL reale nella prima metà dell’anno e del sostegno fornito dal programma di buoni al consumo, la previsione di crescita del PIL reale per quest’anno è stata rivista al rialzo dal 3,5% al ​​5,5% al ​​5,5 % al 6,5%.

Il governo ha sottolineato che, a meno che le condizioni economiche globali non peggiorino bruscamente a causa dello sviluppo dell’epidemia, l’economia di Hong Kong dovrebbe continuare a essere sulla strada della ripresa per il resto di quest’anno. Tuttavia, anche se la crescita economica raggiunge il limite superiore dell’ultimo range di previsione, il PIL reale per l’intero anno di quest’anno sarà comunque inferiore di circa il 2% rispetto al livello del 2018.

Sostenute dalla ripresa della domanda esterna e dal boom delle attività produttive nella regione, le esportazioni complessive di beni sono cresciute del 20,2% su base annua in termini reali nel secondo trimestre. L’export di servizi ha riguadagnato una moderata crescita reale del 2,6% a causa di una bassa base di confronto. Sebbene l’esportazione di servizi relativi al turismo in entrata e al trasporto passeggeri sia rimasta stagnante e anche l’esportazione di servizi finanziari sia leggermente diminuita, l’esportazione di servizi relativi alle merci e ai servizi alle imprese è ulteriormente migliorata con la ripresa dell’economia globale.

La domanda per consumi e investimenti si è ulteriormente rafforzata. Quando l’epidemia locale si è attenuata e le condizioni del mercato del lavoro sono migliorate, la spesa per consumi privati ​​è aumentata del 6,8% su base annua in termini reali nel secondo trimestre. Le spese complessive per investimenti hanno accelerato la crescita su base annua del 23,8% in termini reali, riflettendo il miglioramento del sentiment delle imprese e l’impatto di una base di confronto bassa.

Il governo ha affermato che, grazie alla ripresa economica globale e alla stabile epidemia locale, il sentimento dei consumatori e delle imprese è diventato più positivo negli ultimi mesi. Il miglioramento del mercato del lavoro, insieme alla promozione del programma di voucher per i consumatori, contribuirà a stimolare il sentimento dei consumatori e fornirà supporto alle industrie legate ai consumatori.

In termini di prospettive di inflazione, sebbene il tasso di inflazione sottostante possa aumentare ulteriormente nel breve termine man mano che l’economia si riprende e i prezzi all’importazione aumentano, poiché l’economia locale opera ancora a un livello inferiore alla capacità produttiva, la pressione complessiva sui prezzi dovrebbe rimanere ampiamente sotto controllo . In considerazione dell’evoluzione della situazione finora in linea con le attese, le previsioni del tasso di inflazione di base dei prezzi al consumo di quest’anno e del tasso di inflazione dei prezzi al consumo complessivo si mantengono rispettivamente all’1% e all’1,6% in questa tornata di revisione.

