Hong Kong Economic Journal Real-Time News-Il tasso di posti vacanti nei negozi di Causeway Bay scende per tre mesi consecutivi

Condividi questo articolo!

Secondo i dati di Centaline (Industriale e Commerciale), la situazione dei posti vacanti nei negozi nelle cinque aree di consumo principali di Hong Kong è in costante miglioramento, con il miglioramento a Causeway Bay che è il più ideale. Il tasso di posti vacanti nel distretto ha registrato il 10,06% a luglio, una diminuzione di 0,22 punti percentuali su base mensile e una diminuzione maggiore di 1,47 punti percentuali su base annua. Zhongyuan (Negozi industriali e commerciali) prevede che il mercato del leasing di negozi stia attualmente beneficiando di una serie di buone notizie, tra cui l’effetto dei buoni al consumo è il più forte. Si prevede che i mercati della ristorazione al dettaglio e dell’intrattenimento continueranno a migliorare. Sostenere la domanda di locazione di negozi aiuterà a digerire la strada Jipu, si prevede che a breve termine, l’assorbimento dei negozi nell’area centrale sarà il più ideale.

Wong Wai Kee, Direttore del Dipartimento Retail di Centaline (Industriale e Commerciale), ha affermato che a luglio la situazione delle sfitte dei negozi nelle aree principali di Hong Kong è stata generalmente stabile e migliorata. Questo è il terzo mese consecutivo di declino, che riflette l’interesse degli inquilini ad entrare a Causeway Bay.La fiducia dei negozi distrettuali è rimbalzata. Per quanto riguarda i restanti due distretti dell’isola di Hong Kong, la situazione di sfitto dei negozi di Central e Wan Chai si è gradualmente recuperata.L’ultimo record del 20,54% a Central, un calo mensile di 0,08 punti percentuali, un leggero rimbalzo di 0,15 punti percentuali da nello stesso periodo dell’anno scorso, Wan Chai ha registrato il 14,92%, rispetto a 6. Un calo mensile di 0,11 punti percentuali, un aumento su base annua di circa 0,28 punti percentuali.

A Kowloon, il tasso di sfitto dei negozi a Tsim Sha Tsui e Mong Kok a luglio è stato relativamente stabile da un mese all’altro, ma è migliorato rispetto allo stesso periodo del 2020. L’ultimo tasso di posti vacanti nell’area di Tsim Sha Tsui è stato del 15,47%, un leggero aumento di 0,04 punti percentuali rispetto a giugno, ma un forte calo di 1 punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, che riflette il continuo calo del numero di negozi di prima qualità nell’area e progressivamente in locazione; il tasso di sfitto dei negozi nell’area di Mong Kok è stato registrato a luglio -anno Il trend è stabile e positivo.

Huang Weiji ha sottolineato che il mercato dell’affitto dei negozi è stato modificato per un lungo periodo di tempo. Gli affitti dei negozi nelle aree principali sono tornati a livelli interessanti. Inoltre, il pubblico è stato a lungo represso e l’epidemia locale si è attenuata negli ultimi mesi Inoltre, ad agosto sono stati distribuiti buoni per i consumatori e il consumo di intrattenimento è sull’orlo e il mercato degli affitti ne trarrà vantaggio. Ha detto che la seconda fase dei buoni per i consumatori sarà distribuita a ottobre e si prevede che nei prossimi mesi la spesa pubblica aumenterà, il che attirerà più inquilini a cercare negozi da aprire e a fare i preparativi per il miglioramento del mercato.

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link