Hong Kong Economic Journal Real-Time News-[In arrivo dalla trading room]Le azioni di Hong Kong continuano ad essere deboli

Gli investitori americani hanno aspettato che il signor Bao pronunciasse un discorso a Jackson Hole, prevedendo la tabella di marcia della Fed per la raccolta dell’acqua. Per quanto riguarda il mercato azionario di Hong Kong è davvero più debole del vaso medicinale, non c’è ombra dopo un giorno di bombardamenti. La situazione è nota per essere negativa. Oggi, il mercato delle azioni A è sotto pressione e il mercato azionario di Hong Kong sta ricomparendo.

L’indice Hang Seng ha aperto di 20 punti in meno a 25673. Nella fase iniziale, è aumentato di 12 punti e ha raggiunto il massimo di mezza giornata di 25706. Tuttavia, le azioni A sono scese sempre più in profondità. 391 punti al minimo di mezza giornata di 25302. L’indice Hang Seng ha chiuso in ribasso di 369 punti nella mezza giornata a 25.324; l’indice H-Share è sceso di 8915 punti a mezzogiorno, ovvero 160 punti; l’indice Hengke ha riacquistato debolezza dopo tre giorni di bombardamenti, scendendo del 2,4% nella mezza giornata a 6303 punti. Sfortunatamente, la grande fortuna è che il fatturato di mercato di mezza giornata è di soli 76,38 miliardi di yuan, il che non è un grosso problema.

Quasi tutte le azioni blue chip sono scese, solo Mengniu (02319) I risultati intermedi hanno consegnato un brillante rapporto, guadagnando 1,4 volte più di un semestre, una volta salito a 47 livelli durante l’intraday, ma sotto la pressione del mercato, il trend rialzista ha recuperato, l’aumento di mezza giornata si è ridotto al 2,5%, ma è già stato tra le blue chip più. ATMX è caduto di nuovo, Ali (09988), Tencent (00700) e Meituan(03690) Qiqi è sceso di oltre l’1%, Ah Man ha parlato del rimbalzo delle azioni della rete tecnologica e non si è ancora scrollato di dosso la debolezza, ma il più ovvio è Xiaomi (01810), ha annunciato chiaramente la forte performance dei risultati intermedi, ma il prezzo del titolo non è riuscito a stabilizzarsi dopo l’apertura massima.26 si è girato, le scorte di mezza giornata sono scese del 3,7%;00708), bravi ragazzi e brave sorelle raggiungono le aziende con problemi di indebitamento.Non c’è da stupirsi che il mercato sia preoccupato, vendendo prima e poi velocemente. La stessa serie di Kingsoft (03888) È stato ancora più infelice: è diminuito di quasi il 6% in mezza giornata e dal 20 al 30% dopo l’annuncio dei risultati.

In effetti, le prestazioni apparenti di Kingsoft sono diminuite del 98% a causa del numero di divisioni di Kingsoft Cloud nell’anno precedente. Quest’anno non c’è stato alcun guadagno una tantum e il numero di ritorni è stato ridotto. La performance effettiva è stata solo un Regressione del 28%. Tuttavia, a causa del calo delle entrate dell’attività di gioco, gli investitori sono preoccupati che il suo flusso di cassa diminuirà e la società ha affermato che lo riacquisterà, il che farà perdere supporto al prezzo delle azioni. Tuttavia, Ah Man non è davvero l’azienda che fa soldi, e cosa sta per arrivare al punto, ma la giornata è scesa due volte, e se seppellisci il minimo dell’ultimo mese oggi, avrai la possibilità di trovare il fondo . , Per il momento, Mi ha più mani per raccogliere il coltello da lancio. Altre tecnologie e titoli Internet sono tutti in calo e Kuaishou (01024) La perdita a medio termine è aumentata e il prezzo delle azioni ha continuato a essere debole, scendendo di quasi il 10% in mezza giornata. Anche i titoli della tecnologia biochimica si sono indeboliti.La maggior parte delle azioni è scesa di oltre il 5% in mezza giornata. Le scorte di vaccini negli Stati Uniti erano al punto di fumare e le scorte di biotecnologie a Hong Kong hanno oscillato. Un uomo è il ruggito principale di WuXi Biologics (02269), ma per il momento non fermatevi: sono 113 yuan per recuperare martedì.

Medivh

(Xu Diyi ‧ Licenziatario della Securities Regulatory Commission)

