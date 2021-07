Hong Kong Economic Journal Real-Time News-Le azioni di Hong Kong sono scese di 682 punti per la settimana e l’indice ha chiuso a un minimo di nove mesi e mezzo

Condividi questo articolo!

Le azioni statunitensi sono aumentate durante la notte, ma le azioni A sono state sotto pressione. Inoltre, la rete tecnologica e i titoli di formazione fuori dal campus sono stati turbati da preoccupazioni normative. Dopo aver rimbalzato di 499 punti ieri, le azioni di Hong Kong sono cadute nel panico oggi.

L’indice Hang Seng ha aperto 17 punti in più e ha registrato 27740 punti. Era già un massimo di tutto il giorno. Dopo l’apertura del mercato, era sotto pressione. Ha attraversato 10 antenne (circa 27628 punti). È sceso al massimo 324 punti nel mattina e 275 punti a mezzogiorno.Nel pomeriggio si è ampliato il calo delle azioni A. Punto, vedere il minimo di 27222 punti tutto il giorno, evaporando completamente i guadagni di ieri, e avvicinandosi a 250 antenne (circa 27198 punti). L’indice Hang Seng ha chiuso a 27.321 punti, in calo di 401 punti o dell’1,5%. Il mercato oggi è sceso del 65% delle azioni; è aumentato del 35%.

L’indice Hang Seng è sceso di 682 punti o del 2,4% durante la settimana.

L’indice China Enterprises ha riportato 9839 punti, in calo di 167 punti o dell’1,7%. L’indice H-Share è sceso di 313 punti o del 3,1% durante la settimana.

L’indice di scienza e tecnologia è sceso del 3% a 7.268 punti, un minimo record dalla sua chiusura il 5 ottobre dello scorso anno. L’indice è sceso di 346 punti o del 4,5% durante la settimana.

Il fatturato del mercato è stato di 139,575 miliardi di yuan.

I futures sugli indici spot del mese hanno chiuso in ribasso di 433 punti o dell’1,56% a 27272, un calo di 50 punti.

L’indice Shanghai Composite ha chiuso in ribasso dello 0,68%; lo Shenzhen Component Index è sceso dell’1,53%; la borsa di Shenzhen è scesa del 2,1%.

In termini di azioni blue chip, la Borsa di Hong Kong (00388) Vomito 3,5% AIA (01299) È sceso dell’1,1%; WuXi Biologics (02269) è sceso del 3,1%; Haidilao (06862) È sceso del 5,4%. Al contrario, BYD (01211) È aumentato dell’1,5% e del 7% per la settimana come il gainer delle blue-chip.

Sezione messa a fuoco

Azioni Technet: Didi Chuan sta affrontando sanzioni severe e persino senza precedenti imposte dalle autorità continentali. Il prezzo delle azioni statunitensi ha superato l’11% durante la notte e le azioni della piattaforma di Hong Kong erano sotto pressione. Meituan (03690) è sceso del 2,4%; Tencent (00700) è sceso del 2,4%; Ali (09988) È sceso dell’1,1%. bilibili(09626) Dopo che Credit Suisse ha ridotto il prezzo obiettivo, il mercato ha chiuso in calo del 9,1%;01024) A un nuovo minimo, il mercato ha chiuso al 10,8%. Ping un buon dottore (01833) Ha toccato un minimo da più di un anno, chiudendo in ribasso del 6,2%.

Unità di formazione fuori sede: Un documento di avviso emesso dall’Ufficio Generale del Consiglio di Stato è circolato sulla terraferma, in cui si affermava che gli istituti di formazione in materia non possono essere quotati per il finanziamento e sono severamente vietate le operazioni capitalizzate; le società quotate non possono investire in istituti di formazione disciplinare attraverso il finanziamento in borsa, e non sono autorizzati a passare Acquistare i beni degli istituti di formazione disciplinari emettendo azioni o pagando in contanti. Bloomberg ha citato persone che hanno familiarità con la questione dicendo che la Cina sta considerando la trasformazione delle istituzioni che richiedono una guida per il curriculum scolastico in organizzazioni senza scopo di lucro. Il CICC ha anche pubblicato un rapporto, prevedendo un rigore senza precedenti nella regolamentazione della formazione fuori dal campus, e ha abbassato gli obiettivi per molti titoli correlati. L’unità di addestramento fuori dal campus è stata duramente colpita, New Oriental (09901) Una volta sceso del 50,4%, vedi 25,2 yuan, nuovo minimo per la quotazione a Hong Kong, e chiuso del 40,6%; New Oriental Online, che è stato colpito da CICC con un obiettivo del 70%01797) Ha anche toccato un nuovo minimo, chiudendo al 28,1%; Si Le Education (01769) Inserisci 28,5%; Ottima Istruzione (03978) Ha toccato un minimo storico e ha chiuso in ribasso del 21,5%. Vengono trascinati anche altri titoli di istruzione, Eastern Education (00667) Inserisci 8%, Nuova Istruzione Superiore (02001) è sceso dell’8,5%, l’istruzione in Cina (00839) è sceso del 4,8%; Yuhua Education (06169) È sceso del 5,1%.

Risorse e scorte di infrastrutture: risorse metalliche, cemento e scorte di infrastrutture hanno sfondato, Maanshan Iron & Steel (00323) è aumentato del 4,1%, manganese meridionale (01091) è aumentato del 7,6%; Ferrovie cinesi (00390) è aumentato dell’1,6%;Cina costruzione ferroviaria (01186) è aumentato dell’1,2%; China Communications Construction (01800) è aumentato dello 0,5%; CRRC (01766) è aumentato del 4,7%; Centro clienti (01618) È aumentato del 14,4%.

Titoli di articoli sportivi: Credit Suisse ha pubblicato un rapporto sull’industria cinese degli articoli sportivi. Si prevede che la crescita dei marchi sportivi locali nel terzo trimestre potrebbe rallentare. La visualizzazione è stata modificata per essere leggermente prudente. La performance a breve termine dei relativi le scorte saranno fiacche, oppure potrebbero esserci dei catalizzatori fino al quarto trimestre, ci saranno le festività e la stagione delle quantità “Doppio 11”. Le scorte di articoli sportivi sono sotto pressione, Li Ning (02331) Inserisci 8,3%; Xtep (01368) è sceso del 7% per sei giorni consecutivi; Anta (02020) È sceso del 4,6% ed è sceso del 9% durante la settimana come calo delle blue chip; China Trends (03818) È sceso del 6%.

Focus condivisioni

Motore della Grande Muraglia (02333): Il mercato è in controtendenza e ha raggiunto un nuovo massimo, chiudendo in rialzo dell’8,2%. Morgan Stanley ha pubblicato un rapporto, con una visione più positiva della crescita a lungo termine e del potenziale di profitto di Long Motor, ha aumentato il rating di Long Motor da “Sincronizza con il mercato” a “Overweight” e ha aumentato il suo prezzo obiettivo dell’80% a 45 yuan.

Man Wah Holdings (01999): Il mercato ha chiuso in rialzo del 4,5%. Citi ha pubblicato un rapporto, ritenendo che il prezzo delle azioni di Man Wah abbia già riflesso fattori sfavorevoli, ha ribadito il suo rating “Buy” e ha aumentato il prezzo target dell’8,7% a 20 RMB. La banca ha anche sottolineato che la performance delle attività del gruppo sulla terraferma rimane forte e si prevede che le sue entrate intermedie aumentino del 28% su base annua.

