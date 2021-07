Hong Kong Economic Journal Real-Time News: l’indice Hang Seng raggiunge i 794 punti a mezzogiorno, i titoli dell’istruzione scientifica e tecnologica fanno male

Condividi questo articolo!

I titoli Technet e Education stanno affrontando pressioni normative: i mercati azionari cinese e di Hong Kong hanno subito un duro colpo questa mattina e l’indice del mercato azionario di Hong Kong ha toccato il minimo storico in quasi un anno.

Il gap dell’indice Hang Seng ha aperto 496 punti in meno, ha superato 27.000 e i suoi guadagni si sono ridotti a 443 punti, raggiungendo un massimo di mezza giornata di 26.878 punti. Successivamente, la pressione di vendita si è rafforzata. Una volta inserito 857 punti a 26464 punti, un minimo record dal 29 dicembre dello scorso anno. L’indice Hang Seng ha chiuso a 26.527 punti a mezzogiorno, in calo di 794 punti o del 2,9%, e il fatturato del mercato è stato di 129,434 miliardi di yuan.

Il China Enterprises Index ha registrato 9.459 punti, un minimo storico dal 5 ottobre dello scorso anno, e ha chiuso a 9479 punti a mezzogiorno, in calo di 359 punti o del 3,7%.

L’indice scientifico era di soli 6837 punti, un minimo record dal 12 agosto dello scorso anno, con un inserto di mezza giornata del 5,7% a 6854 punti.

L’indice Shanghai Composite è sceso del 2,18% nella mezza giornata; l’indice dei componenti di Shenzhen è sceso del 2,5%; la borsa di Shenzhen è scesa del 2,82%.

In termini di blue chips, Haidilao (06862) La performance del primo semestre dell’anno non ha soddisfatto le aspettative del management, con il 16,6% nella mezza giornata; WuXi Biologics (02269) Inserisci 8,3%; Pingbao (02318) Ha toccato il minimo da due anni e mezzo ed è sceso del 4,1% nella mezza giornata. Al contrario, i titoli dei dividendi tradizionali sono stabili e il CLP (00002) è aumentato dell’1,1%, elettricità (00006), Changjian (01038) e Changhe (00001) è aumentato di circa l’1%; MTR (00066) È aumentato dello 0,8%.

Sezione messa a fuoco

Rete scientifica e tecnologica: l’amministrazione statale per la vigilanza del mercato ha emesso una decisione sulla sanzione amministrativa e ha ordinato a Tencent (00700) E i suoi affiliati hanno preso punizioni come la revoca del copyright della musica esclusiva online entro 30 giorni.00700) Inserisci 6,5%; Meituan (03690) Inserisci 7,7%; Ali (09988) è sceso del 4,7%; JD.com (09618) Inserisci 6,1%; NetEase (09999) Inserisci 13,3%; JD Health (09618) è sceso del 13,6%, Ali Health (00241) È sceso dell’8,8%.

Titoli dell’istruzione: la politica di “doppia riduzione” del settore della formazione fuori dal campus del continente (riduzione dell’onere del lavoro in sovrappeso e della formazione fuori dal campus) è entrata in vigore sabato scorso (24). Oltre a vietare agli istituti di formazione accademica di quotare e finanziare , le società quotate non sono inoltre autorizzate a trasferire azioni Finanziamento del mercato per investire nel settore e la proprietà straniera delle istituzioni competenti è vietata. I titoli dell’istruzione continuano a precipitare, New Oriental (09901) Inserisci 37,5%; New Oriental Online (01797) È sceso del 31,4%; la musica pensante (01769) Riducendo il 42,3%; Tianli Education (01773) è sceso del 31,1%; saggezza (06068) è sceso del 18,3%; China Education (00839) È sceso del 20,8%.

Titoli di gestione della proprietà: un altro settore di successo, Country Garden Services (06098) La capogruppo gestisce anche l’educazione della prima infanzia, scesa del 14,6% in mezza giornata; Shimao Services (00873) Inserire 21,3%; Servizi Sunac (01516) è sceso del 14,9%; Times Neighborhood (09928) è sceso del 13,8%; CIFI Yongsheng Services (01995) è sceso del 13,5%; Jinke Services (09666) è sceso del 10,4%, China Resources Vientiane Life (01209) Frustrato del 10%;.

Focus condivisioni

Dipartimento di Evergrande: si dice che i broker bancari sospendano il margine di margine, Evergrande (03333) è sceso del 7%; Evergrande Automobile (00708) Inserire 13,2%;Evergrande Property (06666) Inserisci il 9,1%; Rete Hengteng (00136) Inserire 7,2%.

Akcome medico (01789): viene emesso un profit warning e si prevede che l’utile netto per il semestre chiuso al 30 giugno registrerà un calo significativo di circa il 35% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il prezzo delle azioni ha inserito il 22,6% in mezza giornata.

Orientare Titoli (03958): L’utile netto nella prima metà dell’anno è stato di 2,7 miliardi di RMB, con un aumento del 77% su base annua.Il prezzo delle azioni ha toccato il massimo da due anni, aumentando dell’8,7% in mezza giornata.

Provalo oraSistema completo di analisi delle scorte EJFQ “Segnale”, Usa più di 100 criteri di selezione delle azioni per filtrare le azioni del blog di valore!

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link