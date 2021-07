Hong Kong Economic Journal Real-Time News-L’ufficio di supervisione municipale ordina a Tencent di revocare il copyright esclusivo della musica online entro 30 giorni

Condividi questo articolo!

L’Amministrazione statale per la vigilanza sul mercato ha dichiarato di aver adottato una decisione di sanzione amministrativa in conformità con la legge antimonopolio e ha ordinato a Tencent00700) E le società collegate ad adottare misure per ripristinare la concorrenza di mercato entro 30 giorni, come l’annullamento dei diritti d’autore esclusivi sulla musica, la sospensione dei pagamenti anticipati elevati e di altri metodi di pagamento delle commissioni sui diritti d’autore e non richiedere alle parti del diritto d’autore a monte di dare loro condizioni superiori ai loro concorrenti senza giustificati motivi .

Tencent riferirà all’Amministrazione Generale della Vigilanza del Comune sull’adempimento dei propri obblighi annualmente entro 3 anni, e l’ufficio supervisionerà rigorosamente la sua attuazione in conformità con la legge.

Sulla base del rapporto, l’Amministrazione statale di vigilanza ha avviato un’indagine sull’acquisizione di azioni di Tencent nel luglio 2016 in China Music Group con l’accusa di aver implementato illegalmente la concentrazione di operatori. L’indagine mostra che il mercato rilevante in questo caso è il mercato delle piattaforme di trasmissione di musica online in Cina. Il diritto d’autore della musica autentica è la risorsa principale e la risorsa chiave per il funzionamento della piattaforma di trasmissione di musica online. Nel 2016, Tencent e China Music Group hanno rappresentato rispettivamente circa il 30% e circa il 40% delle quote di mercato rilevanti. Tencent ha ottenuto una quota di mercato più elevata fondendosi con i principali concorrenti del mercato. Dopo la concentrazione, l’entità possiede oltre l’80% di le risorse esclusive della libreria musicale. Potrebbe essere in grado di sollecitare le parti del copyright a monte a raggiungere accordi di copyright più esclusivi con loro, o richiedere loro di ottenere condizioni commerciali migliori rispetto ai loro concorrenti, o potrebbero essere in grado di aumentare le barriere all’ingresso nel mercato attraverso il pagamento del copyright modelli quali i pagamenti anticipati elevati e hanno un potenziale per i mercati rilevanti e possono avere l’effetto di eliminare o restringere la concorrenza.

Il media ufficiale continentale “Economic Daily” ha riferito che il caso in questione è stato il primo caso in cui sono state prese le misure necessarie per ripristinare la concorrenza di mercato dall’attuazione della legge cinese anti-monopolio. Ordinare a Tencent di revocare il suo diritto d’autore esclusivo e altre misure rimodellerà l’ordine della concorrenza di mercato pertinente, abbasserà le barriere all’ingresso nel mercato e fornirà ai concorrenti un accesso equo alle risorse del diritto d’autore a monte, il che è favorevole a riportare il focus della concorrenza dall’utilizzo di vantaggi di capitale per accaparrarsi il diritto d’autore risorse per l’innovazione I livelli di servizio e il miglioramento dell’esperienza dell’utente sono sulla buona strada; è favorevole alla promozione di un modo ragionevole di calcolare le tasse sui diritti d’autore in linea con gli standard internazionali e alla riduzione dei costi operativi a valle; è favorevole alla coltivazione di nuovi operatori sul mercato e alla creazione di un ambiente competitivo per le imprese esistenti per garantire il diritto di scelta dei consumatori andrà in definitiva a beneficio dei consumatori e promuoverà il sano sviluppo dell’innovazione normativa dell’industria della musica online.

