Hong Kong Economic Journal Real-Time News-Mezza giornata di calo di 185 punti, perdita di dieci titoli di chip dell’antenna sotto forte pressione di vendita

Kewang ha continuato a essere turbato dalle preoccupazioni normative: dopo aver perso 142 punti il ​​giorno precedente, le azioni di Hong Kong sono scese di quasi 300 punti questa mattina, scendendo sotto le dieci antenne (attualmente a 26.364).

L’indice Hang Seng ha aperto 221 punti in meno a 26296. Il mercato ha aperto sotto le 10 antenne. Ha riguadagnato il terreno perso nella fase iniziale. Una volta è salito di 4 punti per raggiungere 26521. Tuttavia, la pressione di vendita è aumentata di nuovo, trascinando il mercato a voltarsi e caduta di 299 punti a 26218. Successivamente, il calo si è ridotto di nuovo a meno di duecento punti, e infine l’indice Hang Seng ha riportato 26.331 a mezzogiorno, in calo di 185 punti o dello 0,7%. L’indice H-Share è sceso di 97 punti, o 1%, a 9367; il KCI è sceso di 139 punti, o 2,1%, a 6579. Il fatturato di mezza giornata del mercato è stato di 67,31 miliardi di yuan.

Il Quotidiano del Popolo ha parlato della trasmissione in diretta del caos che danneggia i minori e ritiene che sia necessario avere tolleranza zero per i “tre volgari” su Internet. L’articolo sottolineava che le ancore intalleranno conversazioni, indurranno ricompense, ecc. “Non si deve permettere che inquinino gli occhi e i cuori puri dei bambini.

Sviluppo individuale di blue chip. HSBC (00005) è leggermente diminuito dello 0,7%; Sinopec (00386) Cadde dello 0,5%; Sabbie (01928) è sceso del 3,5%, la blue chip peggiore; PetroChina (00857) Niente alti e bassi; China Mobile (00941) L’utile semestrale è aumentato del 6% e del 2,9% a mezzogiorno, diventando la più grande blue chip; AIA (01299) È aumentato dell’1,2%.

Sezione messa a fuoco

Azioni della piattaforma video: video recensiti da People’s Daily, Kuaishou (01024) è sceso del 3,7%;09626) È sceso dell’1,6%. Anche altri importanti titoli tecnologici e Internet sono sotto pressione, Ali (09988) è sceso del 3,2%; Tencent (00700) è sceso del 2,8%; Xiaomi (01810) è sceso del 3%; Jingdong (09618) è sceso dello 0,4%; Baidu (09888) Gli utili nel secondo trimestre sono aumentati solo leggermente e sono diminuiti del 2,9% nella mezza giornata; Meituan (03690) È aumentato leggermente dello 0,1%.

Titoli di chip: l’indebolimento del settore delle memorie da parte di Morgan Stanley ha innescato una pressione sui titoli di chip statunitensi come Micron (MU) e Western Digital (WDC), che hanno colpito anche i titoli di chip quotati a Hong Kong. SMIC00981) è sceso del 4,9%; Hua Hong (01347) Inserire l’8,2%, registrando temporaneamente cinque cali consecutivi; Shanghai Fudan University (01385) è sceso del 4,4%; Salomone (02878) In calo del 3,7%, inoltre Gaowei Electronics (01415) Nel medio termine guadagni il 20% in meno, e inserisci l’8,3% in mezza giornata.

Focus condivisioni

Cina Oro Internazionale (02099): ha guadagnato 16 volte di più nel medio termine e ha guadagnato il 14,4% in mezza giornata.

Taikoo (00019): un aumento di mezza giornata del 7,4%. Escludendo le variazioni di valore degli investimenti immobiliari, l’utile di base per la prima metà dell’anno è stato di 1.256 miliardi di yuan.

Ambiente sempre luminoso (00257): Mezza giornata in aumento dell’11,3%. L’utile attribuibile agli azionisti nel periodo intermedio è stato di 3,887 miliardi di yuan, con un aumento anno su anno del 28,35%. L’acconto sul dividendo per azione è stato di 19 sen, con un incremento del 35,7% su base annua.

