Hong Kong Economic Journal Real-Time News-[Round Lot Winner]Il grafico orario di HSI vede finalmente un rimbalzo tecnico

Sabato scorso, ho lasciato il mio gatto grasso da solo in casa per mezza giornata. Si tratta di una benedizione per tornare all’82esimo compleanno di mia nonna. Non so nemmeno come usare lo Smart Phone senza Whatsapp, ma mio zio parlerà di la mia situazione recente Conoscendo meglio di lui, quindi dopo aver saputo che c’erano più gatti grassi in casa mia, mi ha chiesto: il tuo gatto è fuori dallo scaffale? Le mie parole: Proprio come te, se puoi mangiare e mangiare bene, è perché non hai la conoscenza per giocare ai passeri. Poi ha parlato di Yan Zhou che gioca a carte con le persone in casa. Quanti anni avrai a 80 anni? Basta una buona salute! (Quanti anni devono essere sani)

Oggi finalmente ho visto l’indice Hang Seng rimbalzare. Alle 9:56, l’indice Hang Seng è salito di 300 punti all’apertura del mercato. Slow STC (14,3) ha mostrato un trend su due linee ma la posizione era solo a il livello dell’asse centrale. , Quindi tutti i compagni nella chat room hanno affermato che possono rapidamente prendere una posizione lunga e tornare al grafico di cinque minuti Slow STC (14,3) per raggiungere il livello di ipercomprato. Dopo l’apertura del mercato, anche se l’indice Hang Seng è tornato una volta, non ha nemmeno superato la linea dei 500 minuti più vicina. L’indice è salito di nuovo. L’indice Yijia è aumentato di oltre 400 punti. Prova dei beni di strada. “Ovviamente, ci sono molti titoli rialzisti nella parte bassa del mercato e chiudono, quindi devi andare nella direzione opposta? È troppo lontano e non ci sono azioni…” A volte è necessario un rimbalzo tecnico, quindi don non tirarlo in alto e di lato Devi cadere? Come nei supermercati, puoi ridurre il prezzo se aumenti il ​​prezzo?

Alle 10:7, il mio gatto grasso non si è nemmeno svegliato alle fiamme, e ha aperto il grafico orario per vedere la candela del grafico orario della seconda ora di oggi rimbalzare di lato, e non appena è stato aperto, è rimbalzato verso l’alto Il canale più di Paul. Vicino all’asse centrale, ho detto ai miei compagni nella chat room che non avevo altra scelta che continuare a mantenere la posizione in quel momento. Non ho usato la strategia della griglia di arrampicata. Il telefono ha sincronizzato le luci e ha visto che l’indice Hang Seng era aumentato di oltre 500 punti se ricevevo Push. Il grafico orario tocca il minimo e ovviamente rimbalza.Se si rompe sull’asse centrale del Canale di Bollinger, insegui la posizione lunga e poi sali.Guarda la parte superiore del Canale di Bollinger come primo obiettivo.

HSI Toro (59787), il prezzo della chiamata è di 24.550 punti, che è più di 7000 punti indietro rispetto al prezzo corrente. Il terzo mucchio di contratti rialzisti scontati sul mercato è il più basso del mercato. Non va bene che le persone scendano prima sullo scaffale e il la leva finanziaria è sufficiente per il Day Trade. Sicuro di ruggire Il grafico Slow STC(14,3) a cinque minuti dell’indice Hang Seng è tornato al livello di ipervenduto ed è entrato nel mercato; se sei impaziente o intendi utilizzare il grafico orario per cogliere il rimbalzo tecnico dell’HSI e vai di nuovo, conferma che romperai il canale di Bollinger L’asse centrale sarà fuori dalla piccola scommessa. È solo che mi preoccupo che quando l’indice ADX di DMI sale sul grafico orario, scenderà di poco, spero che non abbia un grande impatto.

L’autore, Ashan, è stato un media person nell’edizione finanziaria/di investimento per più di dieci anni, e l’autore della serie di “Pendulum Strategy Wins Hong Kong Stocks”, “Basic Notes on Round Robin” e “Technical Analysis That Stupido non capisco”. Usa l’analisi tecnica per concentrarti sul gioco della carta rotonda, non avido, e puntando alla cena e al tè pomeridiano.

