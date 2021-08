Hong Kong Economic Journal Real-Time News-Standard Chartered guadagna il 57% in più prima delle tasse nel periodo intermedio

Condividi questo articolo!

Standard Chartered Group (02888) Ha annunciato che a partire dalla prima metà di giugno, l’utile legale ante imposte era di 2,559 miliardi di yuan (US$‧ lo stesso sotto), con un aumento del 57,28% su base annua; l’acconto sul dividendo di 3 centesimi di dollaro USA per azione è stato ripreso.

Standard Chartered ha dichiarato che il coefficiente di capitale Tier 1 del common equity ha raggiunto il 14,1% nella prima metà dell’anno, che era superiore all’intervallo target compreso tra il 13% e il 14%. diminuiscono di 9 punti base nel terzo trimestre.

L’utile di base di Standard Chartered al lordo delle imposte nella prima metà dell’anno è stato di 2,682 miliardi di yuan, con un incremento del 37,19% su base annua. L’utile operativo di base è stato di 7,618 miliardi di yuan, in calo del 5,33%. L’utile base per azione è stato di 58,3 centesimi di dollaro USA.

Durante il periodo, lo storno netto per svalutazione crediti di Standard Chartered è stato di 47 milioni di yuan e lo storno netto nel secondo trimestre di quest’anno è stato di 67 milioni di yuan. Se non ci saranno sorprese, la svalutazione del credito dovrebbe rimanere a un livello basso per il resto dell’anno.

Guardando al futuro, Standard Chartered ha sottolineato che la ripresa globale dalla nuova epidemia di coronavirus è stata accidentata.Fortunatamente, alla fine del secondo trimestre, l’andamento del mercato più ampio del gruppo è diventato più ottimista e incoraggiante. Sulla base dell’attuale livello del margine di interesse netto normalizzato e della forte domanda dei clienti che probabilmente continuerà nella seconda metà di quest’anno, si prevede che le entrate dell’intero anno di quest’anno saranno simili alle entrate dell’intero anno dello scorso anno su un fisso tasso di cambio e dal prossimo anno tornerà al livello di orientamento di medio termine compreso tra il 5% e il 7%.

Standard Chartered ha affermato che se non si tiene conto dell’impatto del cambio valuta, la spesa annuale di quest’anno dovrebbe continuare a essere inferiore a 10 miliardi di yuan, ma potrebbe essere influenzata dalla remunerazione legata alle prestazioni e aumentare leggermente. Poiché il gruppo continua a concentrarsi sul miglioramento costante del rendimento complessivo del capitale, intende operare in modo flessibile all’interno dell’intera gamma di obiettivi di un coefficiente patrimoniale di capitale primario di classe 1 dal 13% al 14%, concentrandosi al contempo su opportunità di crescita, credito e contesto economico e vantaggi di redditività.

L’amministratore delegato di Standard Chartered Bill Winters ha affermato che il gruppo ha ottenuto buoni risultati nella prima metà di quest’anno ed è stato molto incoraggiato, sebbene la ripresa dalla nuova epidemia di corona in vari mercati sia stata irregolare. L’utile ante imposte del Gruppo ha beneficiato del miglioramento della svalutazione dei crediti, del forte impulso dell’attività di base e dell’avanzamento di diverse priorità strategiche, ed è più fiducioso nel raggiungimento dell’obiettivo di Standard Chartered di ritorno sul patrimonio netto tangibile.

