Hong Kong Economic Journal Real-Time News-Tencent chiude alle 2 a mezzogiorno

Condividi questo articolo!

Le azioni statunitensi hanno registrato buoni risultati durante la notte, con il Nasdaq e l’SMI che hanno raggiunto nuovi massimi. Tuttavia, stamattina il mercato delle azioni A è stato debole e il mercato azionario di Hong Kong ha registrato performance ripetute.

L’indice Hang Seng ha aperto 58 punti in più e ha riportato 26262 punti. Era già un massimo di mezza giornata. Dopo l’apertura del mercato, è sceso. Una volta ha attraversato 10 antenne (circa 26.024 punti) e ne ha testati 26, ma è sceso di 202 punti al massimo, arrivando a 26002 punti. L’indice Hang Seng ha chiuso a mezzogiorno a 26.206 punti, in aumento di 2 punti, e il fatturato del mercato è stato di 84,378 miliardi di yuan.

China Enterprises Index ha riportato 9283 punti, in calo di 12 punti o 0,1%.

L’indice è salito di 2 punti a 6718 punti.

L’indice Shanghai Composite è sceso dello 0,48% nella mezza giornata; l’indice dei componenti di Shenzhen è sceso dello 0,47%; la borsa di Shenzhen è scesa dell’1,16%.

In termini di azioni blue chip, i prezzi del petrolio sono rimbalzati durante la notte e CNOOC (00883) Bombe di mezza giornata 3,7%; Tencent (00700) Rimbalzato 3,6%; Chowa (00001) Guadagnando il 41% in più nel periodo intermedio, i dividendi sono aumentati del 30% e un aumento di mezza giornata del 2,9%. Servizio di giardinaggio di campagna (06098) è sceso del 2,7%; Neifang Longhu (00960) E Rundi (01109) Ha raggiunto un minimo di 52 settimane, scendendo del 2% e del 2,1% nella mezza giornata.

Sezione messa a fuoco

Titoli lattiero-caseari: l’agenzia di stampa Xinhua ha riferito che al seminario della Settimana mondiale dell’allattamento al seno 2021 tenuto ieri dalla Società cinese di nutrizione, molti esperti hanno affermato che la commercializzazione del latte artificiale in polvere è una delle ragioni principali per le donne incinte che scelgono l’allattamento al seno e la commercializzazione dei sostituti del latte materno deve essere rafforzato Norme di comportamento. Le scorte di latte sono vendute, Feihe (06186) è sceso del 7,2%; Yashili (01230) è sceso del 3,3%; Ausnutria Dairy (01717) è sceso dell’1,9%, moderna zootecnia (01117) è sceso del 4,3%; Shengmu Dairy (01432) È sceso del 3,1%. Tuttavia, Mengniu (02319) Una volta è sceso del 5,9%, ma è aumentato dello 0,4% in mezza giornata.

Azioni biotecnologiche: anche la pressione di vendita è pesante, WuXi Biologics (02269) è sceso del 3,6%; BeiGene (06160) è sceso del 3,2%, Cinda Biotech (01801) è sceso del 4,9%; WuXi AppTec (02359) è sceso del 5,4%; Can Sino (06185) è sceso del 4,5%; pioniere dell’industria farmaceutica (09939) È sceso del 7,6%.

Stock di veicoli elettrici: il presidente degli Stati Uniti Biden aveva precedentemente fissato l’obiettivo del 2030 che i veicoli a energia pulita rappresentino la metà delle vendite statunitensi.CICC ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno posto l’industria dei nuovi veicoli energetici all’apice della loro strategia nazionale e l’elettrificazione automobilistica globale il processo è accelerato e le aziende della catena industriale ne trarranno beneficio, compresi veicoli e componenti completi, batterie e materiali al litio, apparecchiature per batterie al litio e materie prime a monte. BYD (01211) Le vendite di luglio di veicoli a nuova energia sono aumentate di 2,3 volte, il prezzo delle azioni ha raggiunto un nuovo massimo, è aumentato dell’1,1% in mezza giornata; Ganfeng Lithium (01772) Ha speso 8,4 miliardi di yuan per costruire un nuovo tipo di progetto di batteria al litio e anche il prezzo delle azioni ha raggiunto un nuovo massimo, aumentando dell’1,3% in mezza giornata; GX China Tram (02845) Ha rotto anche il massimo, salendo dell’1,8% in mezza giornata; Dongyue (00189) Rimbalzo del 3,6%.

Focus condivisioni

SMIC (00981): Aumento a metà tempo a mezzogiorno. L’utile del gruppo nel secondo trimestre è stato di 688 milioni di dollari, con un aumento di 3,99 volte su base annua.

lavoratore veloce (01024): Il periodo di lock-up è scaduto ieri, quasi 1,09 miliardi di yuan sono stati registrati prima del mercato questa mattina e il prezzo delle azioni ha toccato un nuovo minimo, con un inserimento di mezza giornata del 7,1%.

Dipartimento Evergrande: S&P Global mette China Evergrande (03333) Il rating è declassato da B- a CCC e l’outlook è negativo. Allo stesso tempo, le agenzie di stampa straniere hanno riferito che il debito in USD di China Evergrande con una cedola dell’8,25% in scadenza a marzo 2022 ha raggiunto un minimo storico. China Evergrande ha toccato un minimo per più di quattro anni e mezzo, scendendo del 3,9% in mezza giornata; Evergrande Property (06666) Ha toccato un nuovo minimo sul mercato, in calo del 2,5% in mezza giornata; Evergrande Automobile (00708) è sceso del 4,1%; Hengteng (00136) È sceso del 6,4%.

Provalo oraSistema completo di analisi delle scorte EJFQ “Segnale”, Usa più di 100 criteri di selezione delle azioni per filtrare le azioni del blog di valore!

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link