Hong Kong Economic Journal Real-Time News-[Value Studio]Il tasso di dividendo di Agile supera il 12%, alto valore di investimento

Confrontando la chiusura dell’indice Hang Seng di 29.151 e 25.961 punti rispettivamente alla fine di maggio e luglio, l’indice è diminuito di quasi l’11% negli ultimi due mesi e corretto di quasi 3.200 punti. producono titoli con buoni fondamentali e ci sono molte opzioni di investimento con un rendimento da dividendi superiore al 10%. , Agile Group (03383) È uno di questi. Il gruppo è principalmente impegnato nello sviluppo immobiliare, nella gestione immobiliare, nelle operazioni alberghiere, negli investimenti immobiliari e nelle attività di protezione ambientale. In termini di attività di sviluppo immobiliare, la banca del territorio del Gruppo è distribuita nella Cina meridionale, orientale, occidentale, centrale, Hainan, Yunnan, nord-est, nord della Cina, Hong Kong e molte città d’oltremare. Per quanto riguarda la gestione immobiliare, nel 2018 il Gruppo ha formalmente costituito l’attività di gestione immobiliare. L’attività di gestione immobiliare è suddivisa in tre segmenti principali, tra cui: costruzione di agenzie governative, costruzione di agenzie di capitali e costruzione di agenzie commerciali.

I profitti sono cresciuti negli ultimi cinque anni

In termini di hotel e investimenti immobiliari, il Gruppo ha iniettato progetti di business culturale e turistico e di comunità per formare un segmento commerciale. In termini di attività di protezione ambientale, l’attività di protezione ambientale del Gruppo è diversificata, con un layout completo di trattamento dei rifiuti pericolosi, trattamento delle acque e trattamento dei rifiuti solidi in generale. Quanto sopra riflette che il gruppo copre una serie di attività e si è sviluppato in un’impresa globale.Naturalmente, l’attività principale del gruppo è ancora lo sviluppo immobiliare. Il rapporto annuale 2020 pubblicato prima dell’apertura del mercato il 9 aprile di quest’anno ha mostrato che alla fine di dicembre dello scorso anno, l’utile attribuibile agli azionisti era di circa 9,475 miliardi di yuan (RMB ‧ lo stesso sotto), che era di circa 7,512 miliardi yuan nel 2019, con un aumento del 26,13%, che è il più recente I cinque anni (dal 2016 al 2020) hanno registrato una crescita continua; e anche l’importo effettivo del profitto è stato il più alto durante il periodo.

Analisi del rapporto prezzo/valore contabile ragionevole per azione

Alla fine di dicembre dello scorso anno, il valore patrimoniale netto era di circa 50,816 miliardi di yuan. Alla fine di luglio di quest’anno, il numero di azioni emesse era di 3,917 miliardi. Il valore netto per azione è stato calcolato in HK $ 15,4624. con il prezzo di chiusura di 8,83 yuan il 9 agosto di quest’anno, il rapporto prezzo/valore contabile è stato di 0,57 volte, inferiore a 1,00 volte riflette il basso prezzo corrente in termini di fondamentali. Con riferimento al rapporto prezzo/valore contabile annuo di 0,49-1,49 volte dal 2018 al 2020, la media è di 0,86 volte, superiore all’attuale 0,57 volte, a dimostrazione del fatto che il prezzo attuale è effettivamente basso. Il valore netto medio relativo per azione è di 15,4624 yuan e il valore ragionevole per azione è di 13,32 yuan, ovvero il 50,85% in più rispetto al potenziale aumento di 8,83 yuan. Inoltre, l’utile attribuibile agli azionisti alla fine di dicembre dello scorso anno era di circa 9,475 miliardi di yuan.Rispetto al numero attuale di azioni emesse, l’utile calcolato per azione è equivalente a HK$ 2,9082, che è paragonato al prezzo di chiusura di 8,83 yuan il 9 agosto di quest’anno e il rapporto prezzo/utili è 3,04 volte.

Il valore ragionevole è superiore di oltre il 60% rispetto al prezzo corrente

Con riferimento al suddetto rapporto P/E triennale da 2,61 a 8,54 volte, la media è di 4,89 volte, superiore alle attuali 3,04 volte, che riflette anche i bassi prezzi correnti. L’utile relativo medio per azione è di 2,9082 yuan e il valore ragionevole per azione è di 14,20 yuan, che rappresenta un potenziale aumento del 60,82% da 8,83 yuan. Si noti inoltre che dal 2015 al 2020 il dividendo per azione è stato compreso tra 1,1000 e 0,3950 dollari di Hong Kong, con una media di 0,8075 yuan, e nel 2020 è stato di 1,1000 yuan, il più alto del periodo. Il dividendo per azione è di 1.1000 dollari di Hong Kong, rispetto al prezzo attuale di 8,83 yuan, e il tasso di dividendo è del 12,46%. Fare riferimento al tasso di dividendo annuo per i tre anni di cui sopra dal 5,61% al 14,47%, con una media del 10,15%, che è inferiore all’attuale 12,47%, che riflette anche il basso prezzo corrente. Il dividendo relativo medio per azione è di 1,1000 dollari di Hong Kong e il valore ragionevole per azione è di 10,84 yuan, che rappresenta un potenziale aumento del 22,76% da 8,83 yuan.

Sulla base delle tre analisi precedenti, il valore ragionevole per azione è compreso tra 10,84 e 14,20 yuan, con un valore medio di 12,78 yuan.L’autore ritiene che il valore ragionevole per azione del gruppo non sia inferiore a questo valore, indicando che il prezzo corrente ha margini di incremento, e l’incremento potenziale è prossimo al 45% rispetto al prezzo attuale.Insieme al tasso di dividendo superiore al 12%, il tasso di rendimento atteso a un anno supera il 57%. La strategia di riferimento è che l’aggressivo può acquistare azioni al prezzo attuale o inferiore, il prudente può acquistare a 7,94 yuan o meno, il conservatore può acquistare a 7,06 yuan o meno. Questo titolo è ovviamente un investimento a medio e lungo termine, se mantieni il titolo per non meno di un anno, puoi vedere che il prezzo obiettivo è compreso tra 12,50 e 13,00 yuan e lo stop loss è che il prezzo di acquisto scende del 20% e puoi considerare di andartene. Va inoltre notato che, in considerazione delle recenti fluttuazioni nella performance dell’indice Hang Seng, è meglio per gli investitori presidiare rigorosamente lo stop loss quando il prezzo delle azioni scende.

Nie Zhenbang (Nie Signore)

L’autore conferma che né io né alcuno dei nostri associati abbiamo le seguenti due situazioni: una è che hanno scambiato i titoli di analisi di cui sopra entro 30 giorni prima della scrittura e l’altro è che hanno scambiato i titoli di cui sopra entro tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione dell’articolo. Inoltre, l’autore non detiene attualmente le suddette azioni.

Quanto sopra è una ricerca e condivisione puramente personale e non rappresenta la posizione di alcuna organizzazione di terze parti, né è alcun consiglio o sollecitazione di investimento. Si consiglia ai lettori di utilizzare le proprie capacità di pensiero personale e indipendente per prendere autonomamente decisioni di investimento.

