Hong Kong Economic Journal —[Round Lot Winner]Il grafico orario ribassista dell’indice Hang Seng scende alla linea di fondo di Bollinger

Scegli un toro Hang Seng (52023) Fuori, guarda l’indice Hang Seng per cinque minuti e calcola il “doppio massimo” dopo essere ricaduto sulla scollatura, quindi vedi il supporto per rubare la piccola scommessa. La posizione finale viene rubata. Sono circa 2:25 per 2 del giorno successivo.Alle 35, vedere che l’indice è al livello della scollatura + Slow STC (14, 3) per ipervenduto + l’indice è nella parte inferiore della Banda di Bollinger.52023) A quel tempo, le posizioni alta e bassa erano 0,072 yuan/0,068 yuan e il prezzo medio di acquisto era 0,07 yuan.

I bei tempi sono ovviamente insoliti (se mi rispondi in Mong Kok, hai già esposto la tua età, ahah!), anche se è proprio come l’ignoranza, è solo la storia di un uomo morto e i punti di accesso. , Ma dovrà essere STC lento (14,3) a salire. Aspetta fino alle 3:15 del giorno dopo, vedi Slow STC (14,3) sono tutti fritti a 60 o 70 teste, saranno deboli. Ho 45 minuti per affrontare le condizioni del mercato. Infatti, vivo con la mia casa per la prima volta. Come i gatti che arrivano, sono più o meno pazienti. Infine, dalle 3:35 alle 3:45, Slow STC (14,3) sale di nuovo da 60 a 70 posizioni. Guarda (52023) A quel tempo, il prezzo delle azioni era 0,071 yuan/0,069 yuan, e il prezzo medio era di nuovo 0,07 yuan, che non era niente (necessario per seppellire la commissione di gestione)!

Ora mi sono alzato e ho passato mezz’ora con il mio padrone a ripulire i gatti.Dopo aver lasciato la cartiera la sera, sono andato nell’atrio per trovare tutte le prove (principalmente peli di gatto), e poi sono andato a lavorare per i due anziani. Dopo un giro di bozze, l’indice Hang Seng ha finalmente aperto ed è salito di 53 punti; dopo le 9:30, il mercato avrebbe ucciso più di 200 punti con un suono “BOOM”. I primi 10 minuti hanno visto davvero un mercato soffocare. davvero vertiginoso, solo i miei compagni di chat room hanno convenuto che se l’indice nel grafico a cinque minuti dell’indice Hang Seng vede l’indice in basso e quindi tutte le antenne vengono inserite, la posizione corta verrà rimossa rapidamente per inseguire lo Slow STC (14,3) fino all’ipervenduto Quando si raggiunge un serio livello di ipervenduto, la mentalità è principalmente quella di scalare la modalità a scacchi.

Alle 10 a Yijia, il telefono squillò improvvisamente e ricevetti Push. Originariamente dai media centrali, il fenomeno della dipendenza giovanile da Internet è comune. Tencent (00700) La Gloria del Re è stata nominata” Oh… non c’è da stupirsi che il pinguino Chenchao sia sceso di quasi il 10%.

Cambia il grafico orario per vedere che l’indice è nel canale ribassista di Bollinger quando la seconda candela è fuori a 10 punti oggi. Solo l’apertura del canale non viene allargata. La linea di fondo è di circa 25684 punti. Lo Slow STC (14,3) lo slancio su due linee sta ovviamente andando verso il basso. Orso indice Hang Seng (51999), il prezzo della call è di 26.400 punti, che è circa 440 punti indietro rispetto al prezzo corrente. È circa 500 punti meno aggressivo rispetto alla solita scelta. Si tratta del prezzo corrente (10:34@25815点). Lo stesso grafico orario garantisce il calendario più il canale La linea di fondo è di 131 punti, e sarà a due passi in qualsiasi momento, speriamo che l’ingresso a Pauli e il passaggio si allarghino! Quando il grafico a cinque minuti dell’HSI torna alla linea delle 50 ore/100 ore, verrà effettuata prima una piccola scommessa.

L’autore, Ashan, è stato un media person nell’edizione finanziaria/di investimento per più di dieci anni, e l’autore della serie di “Pendulum Strategy Wins Hong Kong Stocks”, “Basic Notes on Round Robin” e “Technical Analysis That Stupido non capisco”. Usa l’analisi tecnica per concentrarti sul gioco della carta rotonda, non avido, e puntando alla cena e al tè pomeridiano.

