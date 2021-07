Hong Kong Hong Kong Economic Journal-[In arrivo dalla trading room]Evergrande soffre di problemi di indebitamento, approfittando del rimbalzo del prezzo delle azioni

Condividi questo articolo!

Le azioni statunitensi sono rimbalzate per il secondo giorno di negoziazione consecutivo, il Dow si è avvicinato ancora una volta al suo massimo storico e le azioni di Hong Kong sono rimbalzate dopo tre perdite consecutive. L’indice Hang Seng ha aperto 239 punti in più e i suoi primi guadagni si sono ridotti a 230 punti, raggiungendo un minimo di mezza giornata di 27.455 punti. Successivamente, ha riacquistato la sua forza e ha recuperato con successo la linea dei 10 giorni (27632 punti), è salita fino a 535 punti in mezza giornata a 27759 punti e ha incontrato resistenza vicino alla linea dei 200 giorni (27787 punti). L’indice Hang Seng ha chiuso a 27.705 punti a mezzogiorno, con un aumento di 480 punti; l’indice China Enterprises ha riguadagnato 10.000 punti e ha chiuso a 9993 punti a mezzogiorno, con un aumento di 161 punti; l’indice Hang Seng ha chiuso a 7468 punti a mezzogiorno , un aumento di 140 punti.

I titoli blue chip si sono sviluppati individualmente. I titoli dei consumatori sono deboli oggi. Anta (02020) Con Shenzhou (02313) È sceso di oltre l’1% e altre azioni blue chip sono generalmente rimbalzate. Le azioni ATM della tecnologia e le azioni Internet sono rimbalzate oggi, ma rispetto al declino precedente, Meituan (03690) Bomba di mezza giornata 3,6%, Ali (09988) e Tencent (00700) Gioca rispettivamente 1,9% e 1,2%. È un’elasticità leggermente insufficiente. Si dice che è meglio giocare che niente. Weimob(02013) È sceso dal 40% al 50% in un solo mese. La società ha dichiarato che lancerà un piano di riacquisto dopo i risultati intermedi. Il prezzo delle azioni finalmente è rimbalzato. Il rimbalzo di mezza giornata del 14,3% è il più grande aumento delle azioni costituenti di l’indice Hengke. Per il momento, il prezzo delle azioni dovrebbe essere supportato da 10 yuan. , Il rimbalzo di oggi vede anche la cooperazione delle transazioni, spero che vedrà davvero il fondo.

Le azioni di Hong Kong continuano a negoziare in azioni e non commerciano sul mercato. I fondi scorrono tra diversi settori secondo le notizie. Pochi giorni prima, Evergrande (03333) Il problema del debito ha causato l’allontanamento di fondi dai titoli immobiliari e di gestione della proprietà della terraferma, ed è stata la volta del grande elefante (00005) Ha detto a Standard Chartered che la sospensione dei prestiti ipotecari agli acquirenti delle proprietà fuori piano di Evergrande La sospensione dei pagamenti ipotecari riguarda solo i due progetti fuori piano di Evergrande in costruzione e i progetti vicini alle proprietà esistenti non saranno interessati. La notizia avrà sicuramente un impatto negativo sui titoli immobiliari continentali, infatti in questo settore ci sono molti titoli di alta qualità, che possono approfittare dell’innocente trascinamento.

Tieni d’occhio Realord Group

Sembra concentrarsi sullo sviluppo della Greater Bay Area.Logan Real Estate (03380) Segui Times China (01233), poiché la società è relativamente piccola, non si è espansa eccessivamente e ha preso in prestito pesantemente.Quando è scoppiata la crisi del debito in alcune società immobiliari cinesi, questo tipo di azioni immobiliari cinesi è diventato un rifugio sicuro. E Realord Group, che è la metà dei titoli immobiliari nella Greater Bay Area (01196), oltre alla centralizzazione della Greater Bay Area, in particolare del progetto di Shenzhen, il settore dei servizi finanziari della società continua ad aumentare, il che aiuta a diversificare il rischio di investimenti immobiliari concentrati. Per quanto riguarda il valore di mercato dei progetti immobiliari del gruppo a Shenzhen, ha raggiunto 11,2 miliardi di dollari di Hong Kong, attualmente ha un totale di 6 progetti di investimento immobiliare e sta costantemente portando avanti lo sviluppo degli investimenti immobiliari nell’area centrale di Shenzhen. Tra questi, il Realord Technology Park ha colto con successo l’opportunità per lo sviluppo del distretto di Guangming “di essere una città scientifica di livello mondiale”, e il suo valore dovrebbe essere ulteriormente rilasciato.

Per quanto riguarda il rimbalzo dell’Evergrande oggi, il gruppo ha rilasciato una dichiarazione sul proprio sito Web affermando di aver risolto la sentenza sulla conservazione della proprietà con China Guangfa Bank. Sebbene Evergrande si sia ripreso, l’uomo deve parlare molte volte della sua rabbia a lungo termine. Sotto il problema dei problemi finanziari, Evergrande lo eviterà. Gli amici dalla parte del carro armato non vogliono perdere il record delle speculazioni di Evergrande nel Le merci in magazzino approfittano del rimbalzo e saltano giù dall’auto. Dopo aver parlato dei titoli immobiliari nella Greater Bay Area, siamo tornati ai titoli delle spedizioni. Questa mattina ci siamo impegnati ancora. Il mercato ha visto i buoni prezzi delle spedizioni continuare a salire nella seconda metà dell’anno. Oggi, il l’intero settore torna ad attrarre fondi, tra i quali Orient Overseas (00316) La mezza giornata è aumentata di quasi il 10%, ma è vicina alla resistenza di 160 yuan.Per rompere di nuovo il nuovo massimo, la transazione deve cooperare con la tendenza al rialzo. In precedenza, Ah Man ha affermato che le scorte di spedizione possono rimanere forti e possono trarre vantaggio dagli aggiustamenti per raccogliere, ma il forte aumento di oggi è il primo a resistere e le condizioni di mercato ripetute non dovrebbero inseguire alcun settore.

Medivh

(Xu Diyi, Licenziatario della Securities Regulatory Commission)

