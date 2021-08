Hong Kong Hong Kong Economic Journal-[Una domanda e tre risposte]È possibile acquistare cure mediche e salute perfette quando sono basse?

Condividi questo articolo!

Il lettore May Chan ha chiesto: “Vorrei chiedere qual è il futuro del mercato azionario medico statunitense? Perfect Medical (01830) E la salute del pensiero medico (02138) Posso approfittare del recente declino per ritirare, grazie? “

Shen Qinghong, commentatore di borsa indipendente

“Sebbene i titoli medici statunitensi siano scesi bruscamente dai massimi, la valutazione non è ancora interessante. Se le condizioni di mercato sono instabili, c’è la possibilità di riprovare. Le prospettive del settore a lungo termine sono ottimistiche e anche le prestazioni passate sono soddisfacente. Le cure mediche perfette possono ancora scendere a 7,3 yuan. Se la tua salute scende a $ 11, puoi dividerla in piccole scommesse. “

Liang Jianxiong, vicepresidente della Federazione dei pianificatori finanziari di Hong Kong (autore della rubrica “Lettura sulle azioni”)

“I titoli medici statunitensi sono in una fase di rapida crescita. Le domande dei due lettori sono i leader del settore. A lungo termine, hanno prospettive che vale la pena guardare al futuro e contengono fattori impulsivi. Inoltre, la recente crescita delle prestazioni dei due non delude gli investitori. Se la divisione è diversa, il business sanitario è relativamente più concentrato, mentre Perfect Medical è relativamente più concentrato. Poiché i lettori intendono raccogliere lentamente e avere un atteggiamento di investimento a lungo termine, si consiglia di andare prima nel momento di ingresso nel mercato, ecc., a causa dell’ambiente esterno e dell’investimento nei mercati azionari cinese e di Hong Kong L’atmosfera è destinata a peggiorare Non è escluso che i due titoli debbano ancora seguire il mercato per essere nuovamente testati . È prima di vedere se i due titoli possono sopportare abbastanza a 100 antenne a breve termine. Entrambi i titoli sono ancora a circa il 10% di distanza dalla linea. Se riesci a mantenere prima questa posizione, allora considera di iniziare a raccogliere lentamente. “

Analista capo del giornale Luo Chongbo

“A-share Amerco (300896.SZ) arriverà presto a Hong Kong per la sua quotazione secondaria, che potrebbe attirare gli speculatori a speculare sui titoli medici, ma gli investimenti dipendono sempre dalla qualità della società stessa. L’ex Bishouzhan Perfect Medical e Medical Thinking Health sono entrambi Alla fine di marzo, ci sono stati un calo degli utili del 21% e del 32,7% nell’anno precedente. Con il sollievo dell’epidemia e il miglioramento del mercato dei consumatori, la performance dovrebbe recuperare significativamente quest’anno. Perfetto Medical è aumentata ripetutamente nella prima metà di quest’anno e gli azionisti di controllo hanno aumentato le loro partecipazioni molte volte.L’ultima volta è stato l’acquisto di 200.000 azioni per quasi 2 milioni di yuan il 9 luglio, con un prezzo medio di 9,99 yuan per quota. Allo stato attuale, la quota di partecipazione dell’azionista di controllo è salita a circa il 73,58%. La situazione finanziaria è buona. Il tasso di dividendo è del 4,7%. Non vi sono obiezioni all’attuale riscossione dei prezzi. Per investimenti a medio e lungo termine. È previsto che ci sarà un maggiore supporto dall’area ad alta intensità di volume di 6,6 yuan.Yisi Health si è espansa in modo più aggressivo negli ultimi anni e ha ricevuto valutazioni di investimento dagli analisti 4. Tuttavia, la valutazione è più alta e il periodo di consolidamento del prezzo delle azioni deve essere più lungo. Il tasso di scommessa è nella media”

