Il governo ha dichiarato che le azioni degli Stati Uniti erano “infondate e puramente per scopi politici”. Il governo ha chiamato ancora una volta gli Stati Uniti dopo aver emesso un memorandum che “infanga” la National Security Law (NSL). L’amministrazione Biden ha emesso un memorandum per posticipare la deportazione di alcuni residenti di Hong Kong negli Stati Uniti perché ritiene che la città abbia “gravemente eroso questi diritti e queste libertà”. Un portavoce del governo ha dichiarato: “Ci opponiamo fermamente alle osservazioni infondate e puramente orientate alla politica nel memorandum che screditano la legge sulla sicurezza nazionale della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese (legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong).” In precedenza, un rapporto consultivo negli Stati Uniti affermava che la NSL aveva sconvolto l’ambiente legale e normativo di Hong Kong. Si prega di leggere anche: Hong Kong risponde alle affermazioni “infondate” sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti “Gli Stati Uniti hanno una vasta gamma di leggi sulla sicurezza nazionale, ma hanno scelto di infangare la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong per motivi politici. Questo è ovviamente un atto ipocrita e incarna un doppio standard”, ha detto il portavoce. Il portavoce ha sottolineato che i residenti ricercati e fuggiti dalla città erano considerati “fuggitivi”. Il governo ha anche affermato che le loro azioni erano basate su prove e leggi, non solo su posizioni politiche, esperienze o occupazioni. “Mettere in pericolo la sicurezza nazionale è un crimine molto grave. Il danno è grave. È corretto agire per prevenire, fermare e reprimere questo tipo di comportamento”, ha aggiunto il portavoce. leggi di più qui.

