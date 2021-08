Hong Kong Sky Star Bank pilota prestiti facili da pagare per le PMI

Dopo aver ceduto il finanziamento rateale in essere, il cliente può godere dei primi 24 mesi di ferie per il rimborso del capitale. Secondo un comunicato stampa, Airstar Bank ha lanciato un test pilota della sua funzione Easy Pay Loan per le PMI attraverso la sandbox di regolamentazione della tecnologia finanziaria gestita dall’Autorità monetaria di Hong Kong. Questa funzione mira a fornire un’esperienza di prestito digitale più conveniente e veloce per le piccole e medie imprese (PMI) attraverso l’uso della tecnologia. Dopo che i clienti hanno trasferito i loro prestiti rateali esistenti a Sky Star Bank, possono godersi i primi 24 mesi di ferie per il rimborso del capitale e ridurre immediatamente le spese mensili. I clienti delle PMI possono anche prendere in prestito fino al doppio dell’importo del prestito originale, compreso il denaro extra, che riduce la pressione sul rimborso e aiuta ad aumentare il flusso di cassa. In precedenza, Hangxing Bank ha tenuto diversi focus group per proprietari di PMI e personale chiave, in cui gli intervistati hanno condiviso le loro preoccupazioni sul processo di richiesta del prestito, in particolare il tempo di richiesta del prestito, i documenti richiesti e la frequenza delle riunioni. Dal punto di vista del focus group, è chiaro che le piccole e medie imprese si affidano molto spesso ai servizi bancari per risolvere i loro problemi di liquidità. Yaxing Bank ha affermato che la riduzione delle spese e l’aumento del flusso di cassa sono fondamentali per le PMI, soprattutto nella fase di espansione dell’attività. L’applicazione è completamente online, non sono necessari incontri faccia a faccia. Non sono richiesti rendiconti finanziari e commissioni di servizio per ottenere l’approvazione del prestito: può essere completato entro tre giorni lavorativi il prima possibile.

