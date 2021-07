[Hot spot distanza zero]Può continuare il boom della catena industriale del fosforo giallo-glifosato?

Condividi questo articolo!

Secondo le notizie della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 21 luglio, pochi giorni fa si è tenuta a Pechino la Conferenza nazionale sul lavoro sui prezzi. L’incontro ha chiesto alle autorità dei prezzi di tutte le regioni di concentrarsi sul rafforzamento del monitoraggio dei prezzi e sulla gestione dei preavvisi e delle anticipazioni, sul rafforzamento del controllo dei prezzi dei prodotti sfusi e sulla fornitura e stabilizzazione di importanti prodotti di sussistenza, in modo da garantire che il livello generale dei prezzi obiettivo di controllo per quest’anno è stato raggiunto.

Nella prima metà del 2021, influenzata dalla ripresa economica globale, dall’allentamento monetario e dagli obiettivi a doppia emissione di carbonio, i prezzi delle materie prime hanno continuato a salire e l’indice dei prezzi delle materie prime è aumentato di quasi il 20% dall’inizio dell’anno. Tra questi, la prima fase (da gennaio a metà maggio) ha mostrato un graduale aumento dei prezzi, con un aumento del 15,4%, e la seconda fase (da metà maggio a luglio) ha mostrato un trend di volatilità dopo un leggero calo dei prezzi.

In termini di prezzi dei vari prodotti, i settori chimico, non ferrosi e siderurgico hanno registrato performance particolarmente positive. Tra questi, i prodotti chimici al fosforo giallo sono diventati di recente molto popolari.Da maggio, a causa dell’impatto del razionamento del potere nello Yunnan, il tasso operativo delle imprese è diminuito e le quotazioni dei prodotti a base di fosforo giallo sono aumentate in modo significativo. Secondo la quotazione dell’agenzia di affari, al 21 luglio, la quotazione del fosforo giallo era di 28.700 yuan/ton, superiore di oltre il 53% rispetto a quella di inizio maggio (17.700 yuan/ton).

Riprendono i tagli al potere dello Yunnan, le scorte di fosforo giallo tornano a livelli bassi

Il fosforo giallo è un cristallo incolore simile alla cera, odora di aglio e svolge un ruolo importante in molti campi come i pesticidi e l’industria chimica. Tra questi, nel campo dei pesticidi, si possono produrre gli erbicidi organofosforici glifosato, glufosinato ammonio fosfato, diclorvos, diclorvos, rodenticida, ecc. Nell’industria chimica, può essere utilizzato per produrre composti di fosforo come pentasolfuro di fosforo, tricloruro di fosforo, acido fosforico termico e ossicloruro di fosforo.

le aree di produzione di fosforo giallo del mio paese sono concentrate nelle quattro province di Yunnan, Sichuan, Guizhou e Hubei. Lo Yunnan è la principale area di produzione di fosforo giallo, rappresentando circa il 65% della produzione. All’inizio di maggio, lo Yunnan ha emesso un pre-annuncio dei preparativi per lo spostamento dei picchi di emergenza e ha iniziato lo spostamento dei picchi di emergenza e la riduzione delle compagnie elettriche in varie prefetture.Tuttavia, il consumo di energia per tonnellata di fosforo giallo era di circa 15.000 kWh e la riduzione di potenza direttamente ha portato a un calo del tasso operativo delle imprese di fosforo giallo. , La quotazione delle scorte di fosforo giallo sotto pressione è aumentata notevolmente.

Da luglio, il caldo è continuato in tutto il paese e la maggior parte delle aziende produttrici di fosforo giallo nello Yunnan ha ridotto la propria produzione. Dal 15 luglio, lo Yunnan ha implementato ancora una volta il razionamento del potere di punta e il lavoro può essere iniziato solo di notte a carico normale o basso. Colpiti da ciò, l’attuale produzione giornaliera di fosforo giallo nello Yunnan è di circa 500 tonnellate e il tasso operativo è sceso dal 20% al 31% su base mensile.

Il razionamento dell’energia è ripreso nello Yunnan, la produzione di fosforo giallo è stata ridotta, il mercato del fosforo giallo spot era sostanzialmente esaurito e le tensioni sul mercato del fosforo giallo si sono intensificate. Questa settimana, lo stock nazionale di fosforo giallo è stato di sole 750 tonnellate, in calo del 55,9% rispetto al mese precedente.L’offerta è molto ridotta.Il prezzo del fosforo giallo potrebbe oscillare a un livello elevato a causa di scorte basse e tasso operativo insufficiente.

A valle del fosforo giallo: il prezzo del glifosato raggiunge un nuovo massimo

Dall’inizio di quest’anno, nel contesto della continua ottimizzazione del modello di domanda e offerta di acido acetico-glicina, fosforo giallo e altre materie prime, il prezzo del glifosato ha continuato a salire, da circa 28.500 yuan/ton al all’inizio dell’anno a circa 49.800 yuan/ton attualmente, un aumento di oltre il 70%.

Il glifosato, noto anche come Zhencaoning, Roundup, Glyphosate e Phosphonic acid, è l’erbicida più utilizzato al mondo, rappresentando circa il 30% del mercato globale degli erbicidi. Attualmente, la capacità produttiva globale di glifosato è di circa 1,1 milioni di tonnellate.Fatta eccezione per le 380.000 tonnellate di capacità produttiva all’estero di Bayer, le restanti circa 700.000 tonnellate di capacità produttiva sono tutte concentrate in Cina.

La Cina è un importante produttore di glifosato e il fosforo giallo svolge un ruolo estremamente importante come materia prima di base. Secondo i dati sulla domanda a valle di fosforo giallo nel 2020, l’acido fosforico termico rappresenta il 46%, il glifosato il 26%, il tricloruro di fosforo il 15% e altri bisogni rappresentano circa il 13%.

Si può affermare che l’andamento della domanda e dell’offerta di fosforo giallo influisce sull’andamento del prezzo del glifosato.Inoltre, il fosforo giallo rappresenta anche circa il 20% del costo del glifosato.Pertanto, il continuo aumento del prezzo del fosforo giallo è aumentato continuamente il prezzo del glifosato.

È stato riferito che il prezzo medio del glifosato nel mercato mainstream nazionale il 31 maggio 2021 era di 46.500 yuan/ton e il prezzo del glifosato era di circa 48.000 yuan/ton il 3 giugno e il prezzo unitario per tonnellata era aumentato di 15.000 yuan in soli 4 giorni Yuan/ton.

Inoltre, secondo i dati di Zhuo Chuang Information, al 21 luglio, il prezzo medio del glifosato nel mercato nazionale principale era di 49.800 yuan/ton, superiore di oltre il 10% rispetto al massimo storico del settembre 2013 (44.300 yuan/ton). ton). , Il che significa che il prezzo del glifosato è ancora a un nuovo massimo.

Allo stesso tempo, Zhuo Chuang Information stima che l’attuale profitto lordo dell’industria del glifosato sia di circa 17.000 yuan/ton Gli ordini interni sono stati programmati per settembre-ottobre e la domanda a valle è ancora forte.

Guosen Securities ha affermato che la domanda di glifosato continua a crescere costantemente ed è ottimista sull’elevata prosperità dell’industria del glifosato nei prossimi 1-2 anni.

La catena industriale del fosforo giallo-glifosato è in forte espansione, i principali titoli ne beneficiano notevolmente

Allo stato attuale, con l’elevata prosperità della catena industriale del fosforo giallo-glifosato, le aziende leader rilevanti trarranno grandi benefici grazie ai loro vantaggi di scala tecnologica relativamente buoni.

In termini di fosforo giallo,Xingfa Group è un’impresa leader nell’industria chimica del fosforo domestico, i suoi prodotti principali includono fosforo giallo, roccia fosfatica, silicio organico e glifosato. Attualmente, l’azienda ha una grande influenza di mercato nel settore dei fosfati fini, ora ha una capacità di produzione di fosforo giallo di oltre 160.000 ton/anno e una capacità di produzione di fosfati fini di circa 189.000 ton/anno. categoria completa e più diversificata di prodotti di fosforo fine Una delle imprese.

Inoltre, la controllata della società, Taisheng, ha attualmente una capacità di 180.000 ton/anno di glifosato. In altre parole, la sede centrale e le filiali dell’azienda dispongono di una capacità di produzione integrata di fosforo giallo-glifosato su larga scala, che migliora notevolmente i vantaggi economici complessivi del glifosato. Attualmente, l’azienda ha padronanza della tecnologia avanzata di produzione del glifosato e della tecnologia di protezione ambientale e la sua forza globale è a livello nazionale leader.

Beneficiando del boom del settore, la società ha affermato che il prezzo di vendita dei suoi prodotti principali aumenterà notevolmente nella prima metà del 2021 e si prevede di realizzare un utile netto di 1,1 miliardi-11,5 miliardi di yuan attribuibile alla casa madre, un aumento su base annua del 692%-728%.

Yuntianhua è una delle principali società di fertilizzanti fosfatici e ha costruito una catena industriale di “integrazione di fertilizzanti minerali” L’azienda ha una capacità produttiva di 30.000 tonnellate di fosforo giallo. Nel 2020 verranno estratti e prodotti un totale di 1.316 milioni di tonnellate di minerale di fosforo giallo e la produzione di fosforo giallo sarà di 32.000 tonnellate. Parte dell’acido fosforico giallo e dei fosfati fini sono autoconsumabili. L’azienda ha evidenti vantaggi in termini di scala e integrazione, con un tasso di autosufficienza del prodotto superiore all’80%.

Secondo le previsioni sulle prestazioni semestrali della società per il 2021, si stima che l’utile netto attribuibile alla casa madre sarà compreso tra 1,5 miliardi e 1,6 miliardi di yuan, il che trasformerà le perdite in profitti anno dopo anno.

Per il glifosato,Jiangshan Co., Ltd. è principalmente impegnata in prodotti pesticidi a base di erbicidi e insetticidi.Ha una storia di oltre 60 anni di produzione di pesticidi ed è uno dei più grandi produttori di glifosato in Cina. Vale la pena ricordare che la società ha annunciato il 29 marzo che intende riorganizzare e acquisire tutte le azioni di Fuhua Tongda, il che significa che dopo l’integrazione delle due società, la società diventerà la prima società nazionale di glifosato e la seconda nel mondo. .

Attualmente, le azioni di Jiangshan hanno una capacità di produzione di glifosato di 70.000 ton/anno, Fuhua Tongda ha una capacità di produzione di glifosato di 153.000 ton/anno e le azioni di Jiangshan acquisiranno Fuhua con una capacità di produzione di circa 220.000 ton, seconda solo a Bayer Con una capacità produttiva di 380.000 tonnellate di Monsanto, la concentrazione del settore continua ad aumentare.

Xin’an Co., Ltd. è un leader nazionale nella membrana di glifosato e silicio organico. Basandosi sul ciclo del cloro, l’azienda ha implementato il glifosato e l’organosilicio in due importanti segmenti di business, e il layout industriale di un corpo e due ali ha sostanzialmente preso forma. Attualmente l’azienda ha una capacità produttiva di 80.000 tonnellate di membrana di glifosato (la terza in Cina) e una capacità produttiva di 250.000 tonnellate di silicio organico DMC (la seconda in Cina).

Allo stesso modo, beneficiando dell’aumento del volume e del prezzo del glifosato e del silicio organico, le prestazioni dell’azienda nella prima metà dell’anno sono aumentate significativamente di anno in anno. Le previsioni sulle prestazioni semestrali della società per il 2021 mostrano che si prevede di raggiungere un utile netto da 830 milioni di RMB a 850 milioni di RMB nella prima metà dell’anno, con un aumento del 907%-932% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

