HS2 costa altri 1,7 miliardi di sterline durante la pandemia

Il costo della linea ferroviaria ad alta velocità HS2 è aumentato di altri 1,7 miliardi di sterline nell’ultimo anno poiché il ritardo di Covid-19 ha messo ulteriormente sotto pressione il più grande progetto infrastrutturale del Regno Unito.

Quando è iniziata la pandemia, il lavoro nella maggior parte dei siti HS2 è stato temporaneamente sospeso e le misure di allontanamento sociale hanno causato ritardi nelle visite e una riduzione della produttività, con conseguente aumento dei costi.

Esperti del settore su progetti che vanno dai tunnel Crossrail e A303 Stonehenge al tunnel Tideway e alla centrale nucleare di Hinkley Point C hanno segnalato pressioni simili.

Secondo la persona che ha chiuso il progetto, il costo associato alla prima fase della linea ad alta velocità tra Londra e Birmingham è aumentato di 800 milioni di sterline.

In precedenza, HS2 aveva annunciato in ottobre un aumento di 800 milioni di sterline, compresa la spesa per Riparare il terminal di Euston Nel nord di Londra.

Anche prima della nomina dell’appaltatore, il prezzo della stazione di interscambio di Birmingham era aumentato di 100 milioni di sterline a 370 milioni di sterline.

Solo nell’ultimo anno, il costo di HS2 è aumentato di circa 1,7 miliardi di sterline, un ulteriore aumento rispetto al budget stimato del progetto di 106 miliardi di sterline. Un appaltatore vicino al progetto ha dichiarato che HS2 Ltd, l’agenzia nazionale di finanziamento responsabile della consegna della linea ferroviaria, “ancora non sa quanto sia aumentato il Covid”.

La necessità di capacità aggiuntiva sulla rotta dalla stazione Curzon Street HS2 di Birmingham alle Midlands è messa in dubbio © Andrew Fox/FT



Cresce anche l’opposizione a HS2.La rabbia locale per il progetto la scorsa settimana ha contribuito a enormi fluttuazioni contro il governo conservatore e ha aiutato i liberaldemocratici a vincere Chesham e Amersham elezioni suppletiveLa nuova linea passerà attraverso l’elettorato del Buckinghamshire.

Dopo più di dieci anni di pianificazione, la prima fase della linea ferroviaria Londra-Birmingham è iniziata nell’agosto dello scorso anno.Ma i costi alle stelle hanno aumentato la percezione della gente che HS2 si dimostrerà un Buco nero Nel caso in cui le finanze del Ministero delle finanze siano già state allungate e siano state tagliate altre misure di miglioramento del traffico tanto necessarie, gli interessi dei contribuenti.

È necessario aumentare la capacità sulla rotta per Birmingham, questo è Già controversoPoiché sempre più persone scelgono di lavorare da casa, vengono messe in discussione anche le previsioni secondo cui è improbabile che i viaggi d’affari riprendano.

A febbraio, attivisti anti-HS2 hanno scavato un tunnel sotterraneo alla stazione di Euston per protestare contro i danni ambientali causati dal progetto, inclusi danni ai boschi e potenziali danni alle forniture d’acqua.

Sebbene tecnicamente la spesa sia stata all’interno del range di 40,3 miliardi di sterline fissato nella prima fase, il progetto sta già utilizzando il suo budget di emergenza di 4,3 miliardi di sterline, solo un anno dopo che il primo ministro Boris Johnson ha approvato la costruzione della linea.

Funzionari del governo hanno riconosciuto che la pandemia ha portato “costi inevitabili”. Il Ministero dei Trasporti ha dichiarato: “Il nostro focus è ancora sul controllo dei costi per garantire che questa nuova ferrovia ambiziosa offra ai contribuenti vantaggi ricchi e convenienti. La risposta a Covid-19 è ancora in corso e il suo impatto non è stato ancora implementato . Valutazione finale.”

Poiché le parti chiave del progetto non sono ancora state concordate, il costo dovrebbe aumentare ulteriormente.nel Euston La stazione centrale nel centro di Londra, nonostante molte demolizioni e trasferimenti, non c’è ancora un budget o un progetto fattibile per far entrare nuovi treni nella stazione Residenti nelle vicinanze.

Un rapporto della Corte dei conti lo scorso anno ha avvertito che la pianificazione ferroviaria Una fase così precoces È quasi impossibile prevedere il costo finale.

Sebbene il budget ufficiale per l’intero percorso fosse di 98 miliardi di sterline nel 2019, una revisione condotta da ingegneri civili l’anno scorso Doug Oakville Se il progetto dovesse continuare, il costo non è inferiore a 106 miliardi di sterline.

Nel dicembre dello scorso anno, Oakville ha ammesso di aver deciso di raccomandare la continuazione del progetto, principalmente perché sono stati spesi 9 miliardi di sterline per la preparazione della linea ferroviaria e le preoccupazioni per il settore delle costruzioni.