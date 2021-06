HSBC si stacca dalla leadership asiatica perché si sta concentrando sempre più sulla Cina

Share it

HSBC dividerà il suo ruolo di leadership in Asia tra la Cina e il resto del continente africano, poiché la banca stabilisce una relazione più stretta con Pechino e allo stesso tempo inietta più capitali e risorse nella regione.

Peter Wong, che è stato CEO della banca per l’Asia per dieci anni, sarà sostituito dai co-responsabili David Liao e Surendra Rosha, che supervisioneranno la sua strategia in Cina e Surendra Rosha, che gestirà il resto della regione.

Liao è attualmente a capo delle attività bancarie globali del gruppo nella regione Asia-Pacifico, viene da Hong Kong e in precedenza ha gestito HSBC in Cina. Rosha è il capo delle sue operazioni indiane ed è con la banca da 30 anni.

Secondo una persona vicina alla banca, il calendario per la consegna non è stato ancora finalizzato, ma potrebbe essere segnalato per la prima volta da Bloomberg già quest’estate.

La persona che ha familiarità con la questione ha affermato che il 69enne Wong dovrebbe rimanere in banca come presidente non esecutivo dell’azienda asiatica.Questa riforma fa parte della riorganizzazione della leadership globale della banca e appariranno anche quattro dei suoi dirigenti senior Trasferirsi a Hong Kong Da Londra. HSBC ha rifiutato di commentare.

L’amministratore delegato di HSBC Noel Quinn (Noel Quinn) ha iniziato a determinare il candidato per succedere a Huang Zhifeng a Natale.La pianificazione della successione è una parte fondamentale della sua strategia di sviluppo HSBC in accelerazione Rivolgiti all’Asia, Questo è il nucleo delle sue ambizioni di crescita.

Per questo prestatore con sede nel Regno Unito, i cui profitti provengono da Hong Kong, la pensione di Wong è in un momento difficile. È caduto in una battaglia geopolitica tra la Cina e l’Occidente.

Huang, membro dell’organo consultivo politico del Partito comunista cinese, è fondamentale per allentare le tensioni tra la banca e Pechino per il suo ruolo nell’arresto del dirigente Huawei Meng Wanzhou. Tuttavia, quando HSBC è stata criticata dal Regno Unito, dagli Stati Uniti e dagli azionisti lo scorso anno, Wong Riconosciuto pubblicamente Una controversa legge sulla sicurezza nazionale applicata da Pechino contro Hong Kong.

Come parte dell’aggiustamento strategico di febbraio, Quinn ha promesso che avrebbe “trasferito il nucleo della sua attività in Asia” e allo stesso tempo avrebbe condotto un’eliminazione più approfondita delle attività poco performanti in Europa e negli Stati Uniti.

Si è impegnato a effettuare nuovi investimenti per 6 miliardi di dollari a Hong Kong, Cina e Singapore e a vendere la rete di filiali al dettaglio della banca in Francia e negli Stati Uniti per promuovere le riforme globali annunciate nel 2020, con l’obiettivo di ridistribuire più di 100 miliardi di dollari di capitale. in Asia e licenziato 35.000 posti di lavoro.

HSBC ha reso l’espansione della ricchezza e della gestione patrimoniale una priorità per la regione, in particolare per Cina, Singapore e India, e si è impegnata a investire 3,5 miliardi di dollari e assumere più di 5.000 consulenti patrimoniali.