Huangshan Tourism e Ant Group creano insieme un nuovo modello per la trasformazione digitale dell’industria del turismo culturale cinese

Condividi questo articolo!

Data: 11 luglio 2021 alle 17:16

Al fine di promuovere attivamente la piena partecipazione della città di Huangshan allo sviluppo integrato del delta del fiume Yangtze e al processo strategico di “Ronghang Connecting Shanghai”, attuare lo spirito dell’accordo di cooperazione strategica tra la provincia di Anhui e la città di Huangshan, Alibaba Group e Ant Group, e seguire “l’innovazione collaborativa e lo sviluppo vantaggioso per tutti” Sotto la guida del Comitato municipale di Huangshan del CPC, del governo e del gruppo di formiche municipali di Huangshan, Turismo di Huangshan (600054) e Alipay (Cina) Network Technology Co., Ltd. co-sponsorizzato la conferenza di lancio del progetto “Destination, New Tourism and New Life” a luglio tenutasi a Huangshan il 10. Il segretario del comitato del partito municipale di Huangshan, Ling Yun, ha partecipato all’incontro e ha presentato la presentazione, il comitato del partito municipale di Huangshan e il sindaco Sun Yong, il presidente e CEO del gruppo Ant Jing Xiandong e il presidente dell’Associazione delle attrazioni turistiche cinesi Yao Jun hanno partecipato all’incontro e hanno pronunciato discorsi.

È stato riferito che la cooperazione strategica tra Huangshan Tourism e Ant Group è un’integrazione transfrontaliera dell’industria del turismo culturale e dell’industria della tecnologia digitale. Rilascerà completamente i vantaggi di entrambe le parti e creerà una “destinazione, nuovo turismo e nuova vita “industria del turismo culturale attraverso progetti di aggiornamento digitale. Un punto di riferimento per lo sviluppo. Le due parti utilizzeranno anche la città di Huangshan come base per potenziare l’integrazione della provincia di Anhui e della regione del delta del fiume Yangtze, fornire soluzioni digitali innovative per l’industria e il mercato e creare un modello per la trasformazione digitale dell’industria culturale e dei viaggi.

Sun Yong, vice segretario del Comitato del Partito Municipale di Huangshan e sindaco, ha dichiarato nel suo discorso che Huangshan è una bandiera dell’industria del turismo cinese e un punto di riferimento per i punti panoramici montuosi. Ant Group è una piattaforma aperta di tecnologia finanziaria leader a livello mondiale. la cooperazione è una montagna famosa e una grande impresa. Lo stretto rapporto mano nella mano è un abbraccio entusiasta della tecnologia e del turismo culturale e una profonda combinazione di risorse e creatività. Credo che con la sincera collaborazione e gli sforzi congiunti di entrambi parti, nascerà l’effetto sovrapposto di “1+1>2”, che andrà a beneficio di Huangshan e dell’intero Paese. La trasformazione digitale dell’industria culturale e turistica esplora nuove strade e crea nuove esperienze e promuove la costruzione di Huangshan, una città di cultura ecologica, qualità della vita e innovazione creativa, in una città di destinazione turistica di prima classe ecologica, internazionale e di livello mondiale.

Jing Xiandong ha dichiarato nel suo discorso: “Nell’ultimo anno da quando il governo provinciale di Anhui e il governo municipale di Huangshan hanno firmato un accordo di cooperazione strategica con Alibaba Group e Ant Group, le due parti hanno svolto una stretta collaborazione nell’economia digitale, nella governance digitale e nel digitale. vita e ha ottenuto buoni risultati. Oggi, la cooperazione strategica tra le due parti apre un nuovo capitolo. Investiremo completamente le nostre risorse superiori per garantire che la cooperazione sia praticamente implementata. Creeremo un modello digitale di turismo culturale a Huangshan. Noi promuoverà l’aggiornamento di nuovi servizi per la vita digitale complessiva della città di Huangshan e aiuterà la costruzione dell’integrazione regionale della provincia di Anhui e del delta del fiume Yangtze”.

Alla conferenza stampa, Ye Guohui, presidente della digitalizzazione del settore di Ant Group, e Zhang Dehui, segretario del comitato del partito e presidente di Huangshan Tourism Development Co., Ltd., hanno firmato un contratto per conto di entrambe le parti. Ling Yun, Sun Yong, Jing Xiandong e altri hanno presentato congiuntamente il nuovo progetto di joint venture, segnando l’arrivo ufficiale del progetto “Destination, New Tourism and New Life” sviluppato congiuntamente da Huangshan Tourism e Ant Group.

Secondo i rapporti, dopo la cooperazione tra le due parti, creeranno insieme una nuova piattaforma turistica e di vita per l’ospite e l’ospite da condividere, consentendo a cittadini e turisti di condividere una vita migliore. un nucleo, vale a dire, potenziare la piattaforma ufficiale di Huangshan Tourism, concentrandosi sulla costruzione di un turismo digitale, intelligente e culturale. .

Viene lanciato ufficialmente il Mini Program Alipay di Huangshan Tourism, che siate residenti locali o turisti stranieri, potete cercare “Huangshan” tramite Alipay ed entrare nel Mini Program per sperimentare centinaia di servizi che includono mangiare, bere, giocare, alloggiare e trasporto. Questo è anche un ulteriore miglioramento dell’esperienza di turismo culturale digitale one-stop di Huangshan.

È stato riferito che le due parti utilizzeranno anche la tecnologia all’avanguardia e l’innovazione funzionale per stare al passo con la tendenza dei turisti più giovani e della personalizzazione e per consentire alla piattaforma ufficiale di Huangshan Tourism di aggiornarsi in modo iterativo. Sulla base dei vantaggi delle risorse degli ecosistemi delle due parti, la piattaforma ufficiale di Huangshan Tourism viene utilizzata come vettore per creare una capacità di servizio one-stop per il nuovo turismo e la nuova vita nella destinazione condivisa dall’ospite e dall’ospite. Fornire ai turisti servizi intelligenti nell’intero processo e nelle scene e migliorare l’esperienza e il comfort dei turisti durante il viaggio.

Nella futura cooperazione tra le due parti, verranno evidenziate due funzioni principali, ovvero fornire soluzioni digitali per punti panoramici e prodotti di esperienza digitale per i turisti, gettando le basi per la costruzione di punti panoramici intelligenti e prodotti digitali. Le due parti faranno pieno uso di tecnologie all’avanguardia come 5G, intelligenza artificiale, Internet of Things e cloud computing per creare soluzioni digitali di prossima generazione per punti panoramici con strette connessioni interne e interfacce esterne fluide attorno alla gestione intelligente, smart marketing e smart service esigenze di punti panoramici. Allo stesso tempo, ci vorranno i punti panoramici sotto Huangshan Tourism come scena e lavoreranno con i rispettivi partner dell’ecosistema per lucidare congiuntamente le tecnologie di prodotto, esplorare la direzione degli aggiornamenti delle funzioni e creare un nuovo modello di punti panoramici integrati.

Inoltre, le due parti continueranno a seguire la nuova tendenza dei giovani del mercato turistico e le preferenze di gioco e innovare attivamente per creare “prodotti di esperienza digitale” per scene di turismo culturale, aggiungendo più contenuti di esperienza e prodotti innovativi alle attrazioni turistiche tradizionali e al tempo libero circostante. attrazioni. Ad esempio, con l’aiuto di tecnologie digitali come AR/VR, AI, IOT, ecc., per fornire ai turisti prodotti di giochi digitali diversificati, potenziare la trasformazione e l’aggiornamento dell’industria culturale e turistica e creare un’esperienza tecnologica culturale e turistica luoghi di esperienza, arti performative digitali immersive, visite guidate AR, ecc. Prodotti per esperienze digitali.

Secondo i rapporti, al fine di raggiungere il core business di cui sopra e lo sviluppo delle capacità attecchire e dare i suoi frutti, la società di joint venture costituita questa volta esplorerà attivamente due livelli di innovazione operativa, vale a dire, introducendo team di professionisti, implementando l’equità dei dipendenti a lungo termine incentivi, e garantire le capacità interne della società.Attivazione rapida;attraverso l’innovazione della cultura aziendale di Internet e delle modalità operative, sarà realizzato l’operazione e lo sviluppo orientati al mercato a lungo termine della società di joint venture.

Fonte: Pubblica Yi

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link