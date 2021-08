Huarong ha finalmente pubblicato un rapporto per suscitare polemiche sul fallimento finanziario

Iscriviti a myFT Daily Digest per conoscere per la prima volta China Huarong Asset Management Co., Ltd..

Aggiornamento Cina Huarong Asset Management Co., Ltd.

La più grande società di gestione dei crediti inesigibili della Cina, Huarong, ha pubblicato un tanto atteso rapporto finanziario che ha delineato una perdita record di 103 miliardi di yuan (16 miliardi di dollari) lo scorso anno, ponendo fine al ritardo di cinque mesi, che ha innescato la controversia sull’approccio di Pechino alla chiusura delle attività.

La società ha confermato il suo piano di salvataggio per le società sostenute dallo stato, tra cui CITIC, all’inizio di questo mese.La società ha affermato che il suo rapporto di leva finanziaria è salito a 1.333 volte entro la fine del 2020 poiché le perdite hanno cancellato la maggior parte del suo capitale.

I risultati originariamente previsti per essere annunciati ad aprile non sono stati annunciati.In precedenza, la società era stata fondata alla fine degli anni ’90 per aiutare a ripulire il sistema bancario, ma il suo ex presidente Lai Xiaomin è stato giustiziato a gennaio per aver accettato 1 yuan RMB. Dopo anni di espansione, la corruzione ha raggiunto gli 800 milioni.

I documenti di archiviazione mostrano che la perdita dello scorso anno è stata principalmente causata da un danno di 108 miliardi di RMB, che l’impresa statale ha descritto come una “lezione dolorosa”. Nei suoi risultati intermedi, ha rispettivamente annunciato l’utile attribuibile agli azionisti di 158 milioni di RMB per i primi sei mesi di quest’anno.

Il presidente Wang Zhanfeng ha affermato che a causa dell'”espansione aggressiva e disordinata” di Lai, Huarong “ha seriamente deviato dalle sue principali responsabilità” e la sua esecuzione è stata considerata una punizione eccezionalmente severa per i crimini finanziari. La società ha anche menzionato l’impatto della pandemia di coronavirus del 2020.

Nell’ultimo decennio, Huarong si è notevolmente espansa in Cina e all’estero, trasformandosi in un conglomerato con una serie di attività finanziarie che vanno oltre le sue responsabilità principali nella gestione dei crediti in sofferenza.

È anche il principale emittente del mercato obbligazionario denominato in dollari e investitori e commercianti hanno valutato se Pechino lo sosterrà.

Ad aprile, le sue obbligazioni perpetue sono scese al livello di 49 centesimi contro il dollaro USA, ma da allora sono tornate vicino al valore nominale dopo aver annunciato il piano di salvataggio a metà agosto.

L’agenzia di rating Fitch la scorsa settimana ha cambiato le prospettive di osservazione del rating della società in “positivo”, affermando che riteneva che il piano fosse “un passo per la società per ridurre la pressione finanziaria in caso di perdita netta prevista”.

Nella sua performance, Huarong ha anche affermato che “venderà filiali non principali nel prossimo futuro per aumentare l’afflusso di fondi generati internamente e ricostituire il capitale”.

Nel giugno di quest’anno, l’agenzia di rating Standard & Poor’s ha dichiarato che Huarong deve pubblicare i suoi risultati entro la fine di agosto per evitare un default tecnico sulle obbligazioni emesse da una delle sue controllate, Huarong International.

La società è stata quotata a Hong Kong nel 2015 e la società di private equity statunitense Warburg Pincus è uno dei suoi maggiori investitori. Il gruppo ha affermato che le sue azioni sono state sospese dalle negoziazioni ad aprile e continueranno a sospendere le negoziazioni fino a nuovo avviso.