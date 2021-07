Huo Jianning: Hedian intende accettare pagamenti in valuta virtuale-shareandstocks.com

Data: 31 luglio 2021 alle 12:22

3 Hong Kong ha svelato la “3. Orbstellar Universe Starry Sky NFT BIG BANG Experience Hall” a Tsim Sha Tsui. Quando il presidente di Hutchison Telecommunications Hong Kong (00215.HK) ha partecipato all’evento, ha sottolineato che il mercato attuale è partito un boom di criptovaluta e il gruppo intende accettare il pagamento di criptovaluta dei clienti, ma ha sottolineato che è ancora in fase di ricerca.

Huo Jianning ha detto: “Va bene essere spaventati (vedi se puoi) e i clienti possono comprarlo (comprato) e talvolta il valore aumenterà”, sottolineando che è solo dal punto di vista di “cool (moda)”, e i dettagli saranno resi noti a tempo debito. .

Per quanto riguarda il forte calo dell’utile netto dei risultati intermedi di Hedian, Huo Jianning ha sottolineato che il gruppo ha investito più di 3 miliardi di yuan in espansione dal 2019 e il numero di stazioni base è passato da 2.000 a oltre 5.000, il che comporta un lotto di ammortamento e altre spese.

Ha anche sottolineato che, trascinato dall’epidemia, le entrate del roaming sono diminuite in modo significativo, ma ritiene che il business del roaming si riprenderà gradualmente dopo l’epidemia e il gruppo può beneficiare di un futuro turismo di rappresaglia. Hedian Hong Kong ha emesso due volte un interesse speciale dalla vendita della sua attività di telefonia fissa nel 2017. Per quanto riguarda l’uso dei fondi, Huo Jianning ha dichiarato che “il denaro appartiene agli azionisti”. Se non c’è uno scopo speciale, sarà distribuito agli azionisti , ma dipende se l’azienda ha altri investimenti: “Devo farlo passo dopo passo. Non mandare (non) tutto in una volta e pentirtene, e chiedere agli azionisti di raccogliere soldi (prendere soldi ).”

3Hong Kong è uno sviluppo del mercato dell’arte quasi crittografato, che collabora con la rete MOVE di Aladdin Technology Group per lanciare “3. Orbstellar Universe Starry NFT BIG BANG Experience Hall”, consentendo al pubblico di sperimentare la velocità della rete 5G di 3 Hong Kong e attraverso la tecnologia blockchain Crea collettivamente opere d’arte digitale NFT e crea un’esperienza immersiva di nuovi media. Il Direttore Esecutivo e Amministratore Delegato di Hutchison Telecommunications Gu Xinghui ha sottolineato che negli ultimi anni gli NFT (token non omogenei, ovvero un asset virtuale che utilizza una forma crittografata per mettere sulla blockchain informazioni specifiche per rappresentare la proprietà degli oggetti, e attraverso Internet Il mercato sta emergendo rapidamente, e il gruppo sta discutendo anche lo sviluppo del mercato di riferimento.Questa volta la sala dell’esperienza è allestita per far capire a tutti prima di NFT.

3Hong Kong ha annunciato la nuova offerta a tempo limitato con canone mensile 5G, che include un piano tariffario mensile per SIM 5G di 178 yuan, che include fino a 30GB di dati locali, nuovi clienti e clienti esistenti selezionati canone mensile gratuito di 6 mesi; e 388 yuan 5G SIM piano tariffario mensile Pittura, che include fino a 100 GB di dati locali, oltre a un telefono cellulare da 3000 yuan o un coupon in contanti Fortress.

leggi di più