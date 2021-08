Hyatt acquisisce Apple Leisure Group da KKR e KSL Capital per 2,7 miliardi di dollari USA

Nel 2017, KKR e KSL hanno acquisito l’operatore di resort con sede in Pennsylvania da Bain Capital a un prezzo non divulgato.

(Reuters)-L’operatore alberghiero statunitense Hyatt Hotels (NYSE:) Corp prevede di acquisire la società di resort Apple (NASDAQ:) Leisure Group dal suo proprietario di private equity KKR & Co (NYSE:) e dall’esperto di viaggi e tempo libero KSL Capital Partners LLC The Wall Street Il giornale ha riportato domenica https://on.wsj.com/3yUKVFe, $ 2,7 miliardi incluso qualsiasi debito.

