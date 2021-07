Hyundai Motor, l’unità batteria di LG, investirà $ 1 miliardo in partnership con veicoli elettrici Reuters

L’Indonesia sta promuovendo lo sviluppo di veicoli elettrici domestici e la produzione di batterie, creando un’industria a valle per l’abbondante minerale di nichel laterite del paese, che è una materia prima per le batterie al litio.

Non appena è trapelata la notizia, le case automobilistiche globali si sono rivolte a garantire la sicurezza delle batterie dei veicoli elettrici al fine di aumentare le vendite a causa della ricerca globale di sussidi governativi e quote per ridurre le emissioni di carbonio.

Le due società hanno dichiarato giovedì in una dichiarazione congiunta che LG Energy Solution (LGES), una consociata di batterie interamente controllata da LG Chemical Co., Ltd., e Hyundai Motor hanno firmato un memorandum d’intesa con il governo indonesiano per costruire l’impianto nel paese.

(Reuters) – Hyundai Motor Group e LG Energy Solution della Corea del Sud hanno dichiarato giovedì che costituiranno una joint venture (JV) in Indonesia per costruire una fabbrica di batterie per veicoli elettrici (EV), con un investimento di 1,1 miliardi di dollari USA, ciascuno dei quali possiede metà del business.

