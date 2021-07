L’India è la più grande democrazia del mondo e la sua economia è cresciuta rapidamente negli ultimi decenni. Come paese, ha anche la seconda popolazione nativa più grande dopo la Cina. Non sorprende che l’India abbia prodotto molti imprenditori miliardari.

Sebbene ci siano ancora molte persone che vivono in povertà a causa dell’elevata disparità di reddito in India, il paese ha mantenuto una lunga tradizione di imprenditorialità e creazione di ricchezza.

Punti chiave L’India è un mercato emergente in crescita e la più grande democrazia del mondo.

Sebbene il paese abbia ancora una grande popolazione che vive in estrema povertà, ci sono anche molti imprenditori e uomini d’affari indiani eccezionali e ricchi.

L’India ha una lunga tradizione di imprenditorialità e imprenditorialità, che può essere fatta risalire all’inizio del XX secolo.

I 10 migliori imprenditori indiani

1. Dirubai Ambani

Dirubai Ambani (1932-2002) era un uomo d’affari indiano che vendeva umilmente snack tradizionali ai pellegrini religiosi. La sua attività si è rapidamente sviluppata e ampliata in settori quali telecomunicazioni, produzione di energia, tecnologia dell’informazione, beni di consumo e logistica.

Al giorno d’oggi, Reliance Industries È la più grande azienda privata in India ed è quotata nella Fortune 500. Il figlio di Ambani ora gestisce Reliance ed è una delle persone più ricche dell’India; Secondo Forbes, il 64enne Mukesh Ambani vale più di 71 miliardi di dollari.

2. Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata

Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata o JRD Tata (1904-1993) è nato a Parigi da genitori indiani e francesi. Ha ricevuto una formazione pilota in Europa e in seguito è diventato il primo pilota di linea commerciale dell’India. Lavorare per un’azienda di famiglia, Gruppo TataSuccessivamente, partì da solo e fondò la Tata Airlines, che alla fine divenne Hyundai Air India.

Al momento della morte di JRD Tata, TATA aveva quasi 100 aziende diverse in molti settori. Vale la pena notare che la sua compagnia automobilistica Tata Motors (telecomunicazioni), per produrre automobili economiche che quasi tutti gli indiani che lavorano possono permettersi. JRD Tata è un discendente di Jamsetji Tata, che ha fondato il gruppo di società TATA a metà del 1800.

3. Nagavara Ramarao Narayana Murthy

Nagavara Ramarao Narayana Murthy, 73 anni, imprenditore indiano, ha co-fondato il colosso informatico Infosys (INFINAIR) Ha un investimento iniziale di 10.000 rupie, che è solo poche centinaia di dollari al prezzo di oggi.

Ha un patrimonio netto di 4 miliardi di dollari ed è spesso indicato come il padre dell’industria IT indiana.È stato CEO di Infosys dal 1981 al 2002 e poi presidente fino al 2011. A luglio 2021, Infosys ha un valore di mercato di circa 90 miliardi di dollari.

4. Shif Nadal

Shiv Nadar, 75 anni, fondata Sistema Informativo HCL Nel 1976 ha investito diverse migliaia di yuan per vendere calcolatrici e microcomputer. HCL si è rapidamente espansa a Singapore e in Estremo Oriente, generando vendite per oltre 1 milione di rupie poco dopo l’espansione. L’HCL continua a crescere, facendo di Nadal un miliardario con un valore di oltre 23,8 miliardi di dollari.

5. Lakshmi Niwas Mittal

Il 70enne Lakshmi Niwas Mittal (Lakshmi Niwas Mittal) è un imprenditore indiano che ha iniziato la sua carriera lavorando per l’azienda siderurgica di suo padre. Successivamente, a causa di conflitti familiari, si mise in proprio e fondò ArcelorMittal, che oggi è uno dei più grandi produttori di acciaio al mondo.mt). Ad aprile 2020, il valore di mercato di ArcelorMittal è di 32,96 miliardi di dollari. Lo stesso Mittal vale quasi 18,38 miliardi di dollari USA.

6. Ghanshyam Das Birla

Ghanshyam Das Birla (1894-1983) era un noto uomo d’affari indiano che fondò la sua prima azienda all’inizio del 1900, con un cotonificio e un cotonificio. Nel 1919, l’attività di Birla includeva anche una grande quantità di produzione di carta e zucchero. Al momento della sua morte, Birla Group era già un gruppo aziendale globale multisettoriale.

Il suo pronipote di 52 anni Kumar Mangalam Birla ora gestisce l’azienda e ha un patrimonio netto di 13,4 miliardi di dollari.

7. Dilip Shanwei

Dilip Shanhvi, 65 anni, ha iniziato Sun farmaceutico Nel 1982, l’investimento era di sole 10.000 rupie, o circa 200 dollari USA. Come figlio di un distributore di droga, Xiangwei sa cosa sta facendo. Oggi, attraverso uno sviluppo graduale e una serie di acquisizioni, questo investimento è cresciuto fino a quasi 2 trilioni di rupie, rendendo Sun India la più grande azienda farmaceutica. Oggi, il patrimonio netto di Shangri-La è di circa 11,8 miliardi di dollari.

8. Azim Premji

Il 74enne Azim Premji ha un patrimonio netto stimato di 9 miliardi di dollari ed è una Wipro Industries (spiritoso), una società di software e tecnologia diversificata, molte persone la confrontano con Microsoft. Pertanto, Premji è a volte indicato come il Bill Gates dell’India e il suo titolo non ufficiale di “zar” dell’industria IT in India.

9. Mukesh Jaghiani

Mukesh “Micky” Jagtiani, 69 anni, è un uomo d’affari emiratino di origini indiane che trascorre la maggior parte del suo tempo fuori dall’India. Durante la sua formazione a Mumbai e Beirut, si è trasferito a Londra per frequentare la scuola di ragioneria e poi ha abbandonato.Ben presto, ha fondato la sua prima azienda mentre guidava un taxi e alla fine è diventato un gigante del commercio al dettaglio e immobiliare punto di riferimento, e ora ha sede a Dubai.

Negli ultimi anni Landmark si è persino espansa nel campo dell’e-commerce. Jagtiani vale circa 3,6 miliardi di dollari USA.

10. Ardeshir Godrej

Ardeshir Godrej (1868-1936) co-fondatore Godre Group, Un gruppo aziendale diversificato coinvolto in immobili, prodotti di consumo, sicurezza, elettrodomestici e strumenti industriali. L’azienda non è iniziata molto: Ardeshir e i suoi fratelli sono riusciti a creare fabbri dopo tentativi falliti nel campo delle apparecchiature mediche fatte a mano.

Godrej Group è stato fondato nel 1897 e le entrate di Godrej oggi superano gli 11 miliardi di dollari. Suo nipote Adi Godrej (Adi Godrej) gestisce l’azienda e vale 2,7 miliardi di dollari.

1.900 USD Il PIL pro capite dell’India è aumentato negli ultimi anni.

Linea di fondo

L’India ha una lunga tradizione di imprenditorialità, ma ha anche il suo sapore unico. Molti imprenditori indiani non hanno creato società tecnologiche, ma provenivano da ambienti diligenti e umili e hanno creato gruppi aziendali che sono stati tramandati di generazione in generazione come imprese familiari. Ma questo non vuol dire che i futuri imprenditori indiani non si concentreranno sulla tecnologia e contribuiranno a promuovere la crescita economica dell’India.

Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che il PIL pro capite di questo paese con una popolazione di oltre 1 miliardo di dollari è di soli 1.900 dollari all’anno, che è uno dei paesi con il più alto tasso di disparità di reddito al mondo.