I 10 migliori titoli che devi acquistare quando i tassi di interesse aumentano — Hashtag Investing

Bank of America è la seconda banca più grande del paese e un titolo molto sensibile ai tassi di interesse che può trarre grandi benefici dall’attuale scenario di inasprimento normativo. Il reddito della società deriva principalmente dagli interessi, quindi quando i tassi di interesse sono più alti, può massimizzare il suo spread per guadagnare un margine di profitto netto più elevato. Il prezzo delle azioni della società è aumentato di quasi il 60% nell’ultimo anno ed è aumentato del 40% quest’anno. Inoltre, fornisce anche un dividendo stabile con un rendimento attuale del 2%.

In questi tempi turbolenti, Johnson & Johnson è una scelta di investimento molto sicura. L’azienda ha attualmente alcuni solidi driver di crescita, come il farmaco per il cancro del sangue Darzalex e i farmaci per le malattie autoimmuni Stelara e Tremfya. Inoltre, i suoi ingenti investimenti in ricerca e acquisizioni strategiche hanno portato alla crescita futura degli investitori. Inoltre, si può giustamente chiamarlo il re dei dividendi perché ha pagato dividendi negli ultimi 59 anni e attualmente ha un bel dividendo del 2,4%, mentre il dividendo medio dell’S&P 500 è solo dell’1,32%.