I 10 migliori titoli di studio che portano a stipendi alti

Se c’è un fattore che quasi sicuramente aiuta ad aumentare il tuo reddito, è tornare a scuola per studiare per una laurea. Coloro che conseguono un master di solito vedono un aumento significativo degli stipendi. Questi lavori più pagati sono classificati più in alto a partire dallo stipendio più alto.

Ad esempio, un lavoratore con una laurea in economia dovrebbe guadagnare US $ 58.869 nel 2021, mentre un lavoratore con un master dovrebbe guadagnare US $ 75.461. Gli ingegneri con una laurea dovrebbero guadagnare $ 71.088 nel 2021, non troppo malandato. Ma si prevede che lo stesso lavoro del maestro abbasserà $ 80.320.

Per alcuni corsi di laurea, l’aumento di stipendio può essere anche più alto. Di seguito, diamo un’occhiata alle 10 occupazioni più pagate che richiedono un diploma avanzato.

Punti chiave Rispetto ai lavoratori con solo un diploma di laurea, lo stipendio dei lavoratori con titoli di studio avanzati dovrebbe aumentare notevolmente.

Anche se il lavoro non richiede una laurea, potresti aver bisogno di una certificazione speciale o di un diploma associato.

Molte delle occupazioni più pagate sono nel campo sanitario, inclusi medici, anestesisti, assistenti medici e infermieri.

Diritto, economia e ingegneria sono aree in cui i gradi avanzati possono anche portare a ricche carriere.

La zona costiera ha la più alta retribuzione oraria minima.

I 5 migliori titoli di studio che portano a stipendi alti

1. Medico

Lo stipendio medio annuo di un medico di famiglia – $ 240.000

L’elenco dei diplomi di laurea ben pagati è affollato di lavori sanitari. Non sorprende che il dottore sia in cima alla lista. Lo stipendio medio iniziale di un medico di famiglia è di $ 240.000—A causa della ridotta domanda di medici di base, questo livello è rimasto stabile per tre anni.

Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, dal 2019 al 2029 l’occupazione di medici e chirurghi dovrebbe aumentare del 4%. Questo è veloce quanto la “media di tutte le occupazioni”.

Gli stipendi dei medici specializzati nelle professioni sono aumentati in modo significativo. Lo stipendio medio di un cardiologo è di US $ 409.000 (non invasivo) e US $ 640.000 (invasivo). Lo stipendio medio annuo di un chirurgo plastico è di $ 626.000, mentre lo stipendio annuo di un urologo è di solito di $ 477.000.

Ricorda che la specializzazione aggiunge tempo extra a un programma di studio già lungo. La scuola di medicina dura quattro anni e la residenza richiede almeno tre anni e generalmente dopo l’università di quattro anni.

2. Infermiere anestesista

Lo stipendio medio annuo di un infermiere anestesista-$ 215.000

Non è necessario aggiungere MD dopo il tuo nome per ottenere uno stipendio sostanziale in campo medico. Il reddito medio annuo degli anestesisti infermieri registrati certificati che aiutano ad anestetizzare i pazienti chirurgici è di $ 215.000.

Per diventare un’infermiera, devi diventare un’infermiera registrata e completare un programma di master professionale e altri requisiti. A quel punto, puoi sostenere l’esame per ottenere il titolo di Certified Registered Nurse Anesthesiologist (CRNA).

Entro il 2029, si prevede che l’occupazione di tutti gli infermieri, compresi gli anestesisti, le ostetriche e gli infermieri professionisti, aumenterà del 45%, il che significa che la domanda per questi lavori sarà molto ampia.

3. Odontoiatria

Lo stipendio medio annuo di un dentista-$ 164,010

I vantaggi di entrare nel settore dentale non sono solo quelli di aiutare i pazienti a migliorare i loro sorrisi: alla fine otterrai anche uno stipendio soddisfacente. A partire da maggio 2020, mediano Secondo i dati del dentista, lo stipendio del dentista è di $ 164.010. Ufficio di Statistiche sul Lavoro (BLS). Con l’invecchiamento della popolazione statunitense, si prevede che le prospettive occupazionali rimarranno solide nei prossimi dieci anni.

Lo stipendio medio annuo di ortodontisti, protesisti e chirurghi orali e maxillo-facciali è di $ 208.000 o più. Gli stati con il reddito più alto per i dentisti sono Rhode Island, Vermont, Alaska, Maine e New Hampshire.

4. Gestione delle tecnologie dell’informazione

Stipendio annuo medio per computer e manager IT-$ 151,150

Le aziende hanno sempre più bisogno di persone in grado di pianificare ed eseguire i propri obiettivi tecnici. Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, questo è il motivo per cui, a partire da maggio 2020, lo stipendio medio per lavori come manager delle tecnologie dell’informazione e project manager IT è di $ 151.150. Tuttavia, in molte organizzazioni, in aziende significativamente più grandi, è necessario almeno un master in questo campo per ricoprire questi ruoli.

5. Farmacia

Lo stipendio medio annuo di un farmacista-$ 128,710

Diventare farmacista non è facile. Devi studiare per un dottorato in farmacia (Pharm.D.), che include corsi impegnativi in ​​biologia, chimica e patologia. Successivamente, i laureati devono superare il North American Pharmacist Licensing Examination (NAPLEX), che richiede la pratica in tutti i 50 stati.

Nonostante ciò, il farmacista alla fine ottenne un ottimo stipendio. Secondo i dati BLS, a maggio 2020, il loro stipendio medio è di $ 128.710.

6. Legge

Stipendio annuo medio degli avvocati-$ 126.930

La professione legale rimane una delle professioni più pagate del paese. Per esercitarti, devi conseguire un dottorato in giurisprudenza (JD), di solito un programma di laurea triennale per studenti a tempo pieno. La maggior parte degli stati richiede anche di superare l’esame di avvocato. Considerando i prestiti studenteschi necessari per finanziare la laurea, i futuri studenti di giurisprudenza devono decidere da soli: Vale la pena studiare legge?

Secondo i dati BLS, a maggio 2020, lo stipendio medio degli avvocati è di $ 126.930. Naturalmente, dove vai a scuola, se lavori in un’organizzazione pubblica o privata, influirà significativamente sulla retribuzione. Gli avvocati che si sono laureati alla Vanderbilt University, alla Stanford University, alla Cornell University, all’Università di Chicago e alla Yale University hanno riferito di avere il reddito più alto.

7. Assistente medico o infermiere

Stipendio iniziale medio: $ 112.000 per gli assistenti medici e $ 126.000 per gli infermieri

La carenza di medici significa che più ospedali e cliniche si rivolgono ad assistenti medici e infermieri professionisti per aiutare a gestire la cura dei pazienti. Entrambe le occupazioni richiedono un master e una licenza statale. Lo stipendio medio iniziale per gli assistenti medici è di $ 112.000, mentre lo stipendio medio iniziale per gli infermieri è di $ 126.000. Anche gli assistenti medici e gli infermieri possono ricevere un bonus alla firma di $ 8.500.

Per chi vuole entrare in questi settori il futuro sembra roseo: si stima che entro il 2029 il tasso di occupazione nei prossimi anni sarà molto più alto della media, raggiungendo il 31%.

L’informatica e l’ingegneria sono anche le major più pagate per coloro che hanno una laurea, con uno stipendio medio previsto di oltre $ 71.000 nel 2021.

8. Economia

Lo stipendio medio annuo di un economista-$ 108,350

Una laurea in economia apre alcune opportunità di carriera redditizie che non sono facili da ottenere per i candidati con una laurea. Questi includono analisti politici, ricercatori di mercato o professori. Chi ha titoli di studio avanzati può fare bene. Secondo i dati BLS, a maggio 2020, lo stipendio medio di un economista è di $ 108.350.

Lo stipendio medio delle persone che lavorano nel settore finanziario e assicurativo è di $ 129.060. Lo stipendio medio degli economisti che lavorano per il governo federale (ma non per l’ufficio postale) è di $ 125.350. Lo stipendio medio delle persone impegnate nella ricerca scientifica e nello sviluppo è di $ 122,220.

Nel complesso, il futuro dell’occupazione economica è positivo e il Bureau of Labor Statistics prevede che l’occupazione aumenterà del 14% entro il 2029.

9. Master in Economia Aziendale

Stipendio iniziale medio di base per i laureati MBA-$ 105.000

Un tipo Specializzazione in Amministrazione Aziendale (MBA) è di solito un prerequisito per salire di livello nel mondo aziendale. Tuttavia, l’impatto economico della pandemia di COVID-19 ha soppresso gli stipendi iniziali dei laureati MBA. Prima della pandemia, i reclutatori aziendali prevedono di fornire uno stipendio iniziale medio di $ 115.000 nel 2020. Ora è stato ridotto a circa US $ 105.000 all’anno.

Gli stipendi iniziali più alti sono quelli che lavorano nella consulenza, nella finanza e nella tecnologia. I laureati MBA guadagnano anche buoni stipendi prima di poter essere assunti da aziende Fortune 100 o aziende che impiegano più di 10.000 persone.

Un’altra opzione da considerare è Laurea in Economia e CommercioPrima della pandemia, lo stipendio iniziale medio per i nuovi assunti con un master in contabilità o un master in gestione era di circa $ 75.000 all’anno. I nuovi dipendenti con un master in finanza possono guadagnare US $ 80.000 all’anno, mentre lo stipendio annuale di un master in analisi dei dati può essere di US $ 85.000.

10. Ingegneria

Lo stipendio medio annuo di un ingegnere – $ 80,320

L’ingegneria rimane una delle occupazioni più popolari negli Stati Uniti, sebbene le prospettive di lavoro varino da maggiore a maggiore. Nel 2021, lo stipendio medio delle persone con un master dovrebbe essere di 80.320 dollari, con un aumento del 3,9% rispetto al 2020. Al contrario, lo stipendio medio di un ingegnere con una laurea è di $ 71.088.

Domande frequenti sui lavori più pagati

Qual è il lavoro entry-level più remunerativo?

Esistono molte posizioni entry-level ben remunerate in più campi, tra cui assistenti legali, assistenti amministrativi e varie posizioni relative all’IT, dal marketing alla sicurezza dei dati.

Qual è il lavoro di vendita più remunerativo?

Agenti immobiliari, rappresentanti di vendita di prodotti farmaceutici e lavori di vendita legati alla tecnologia possono diventare professioni di vendita redditizie.

Qual è il lavoro di autista di camion più remunerativo?

Se sei disposto a guidare veicoli di grandi dimensioni per lunghi periodi di tempo, l’autotrasporto a lunga distanza può essere un lavoro ben retribuito. Se hai esperienza su strada, il trasporto di camion frigo, il trasporto di merci pericolose, la guida di merci di grandi dimensioni e il trasporto di auto di lusso possono realizzare un profitto netto di quasi $ 100.000 all’anno.

Qual è il lavoro part-time più pagato?

Questi lavori part-time potrebbero non arricchirsi rapidamente, ma magazzinieri, babysitter, cassieri di banca e contabili qualificati guadagnano tutti più di $ 15 l’ora, a seconda dell’azienda e dell’esperienza.

Quale stato ha lo stipendio più alto per un lavoro?

Massachusetts, California e Washington, DC offrono i salari minimi più alti per il lavoro. Quanto a quale stato ha la paga più alta, dipende dal tipo di lavoro. I lavori finanziari ben pagati si trovano spesso in città come New York e Boston, mentre a Washington e in California, i giganti della tecnologia sono ad alto reddito.

Qual è il lavoro più pagato senza una laurea?

Senza una laurea, alcuni dei lavori più pagati che puoi ottenere includono lavori nei settori tecnico, medico e sanitario. Ad esempio, secondo i dati BLS 2020 (gli ultimi dati disponibili), lo stipendio medio per gli ecografisti medici diagnostici è di $ 59.100 e lo stipendio medio per gli specialisti del supporto informatico è di $ 65.450.

Linea di fondo

Una laurea è uno dei modi più affidabili per aumentare il potenziale di reddito. Ciò è particolarmente vero per coloro che seguono corsi in settori molto richiesti, tra cui assistenza sanitaria, tecnologia dell’informazione (IT), ingegneria o diritto. Ma ricorda, Alcuni corsi di laureaSe non sei disposto a investire tempo e denaro extra nell’istruzione, vale la pena considerare anche s.