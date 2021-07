I 10 migliori trader di opzioni da seguire su Twitter nel 2021 — Hashtag Investing

Le opzioni sono considerate uno degli strumenti del mercato finanziario più flessibili. Al giorno d’oggi, il trading di opzioni sta diventando sempre più popolare perché consente ai trader di adeguare le proprie posizioni in base alle nuove informazioni disponibili sul mercato. Pertanto, gli investitori di solito considerano le opzioni come uno strumento di investimento prudente, oltre ad aumentare la redditività, ma consente anche la diversificazione del portafoglio di investimenti.

Uno dei modi più semplici per acquisire abilità nel trading di opzioni è seguire le maniglie di Twitter dei trader di opzioni di successo. Se sei confuso su chi seguire, questo articolo può esserti d’aiuto: presenteremo i 10 migliori trader di opzioni che puoi seguire su Twitter.

Joe Kunkel Joe Kunkel è il fondatore? Opzione Aquila, Il principale sito web per i trader di opzioni e azioni, che fornisce analisi in tempo reale delle transazioni di opzioni istituzionali e anormali. Options Hawk è noto per fornire una delle analisi delle opzioni più veloci e accurate dell’intero settore. Joe ha attualmente più di 87.000 follower su Twitter. In precedenza ha lavorato come analista azionario presso Thomson Reuters. Ora, dopo circa 20 anni di esperienza nel campo del trading, Joe ha imparato l’arte di tracciare il flusso di opzioni per tracciare le opportunità spot. Inoltre, seguendolo, puoi comprendere i principali motori del mercato delle opzioni.

Guida al trading Se vuoi capire la strategia di trading di opzioni, Guida al trading L’handle di Twitter è la tua destinazione perfetta perché fornisce strategie di trading di alta qualità e suggerimenti relativi al trading ogni settimana. La parte migliore di questa gestione è che i suoi analisti hanno sviluppato strategie di trading ben strutturate e facili da seguire per vari trader. Visualizzano anche grafici tecnici per supportare queste strategie di trading. Il team di Trading Guides ha circa 30 anni di vasta esperienza nel trading sui mercati finanziari e attualmente ha 12.000 follower su Twitter. Una tale ricchezza di esperienza rende la loro strategia di trading perfetta anche per i principianti che sono disposti a conoscere le opzioni.

Opzione alfa Se sei un principiante nel trading di opzioni e hai bisogno di maggiori informazioni, allora questo handle di Twitter è la tua destinazione assoluta.Attualmente ha una base di fan di quasi 29K, fondatore Opzione alfa, Kirk Du Plessis, il suo obiettivo principale è insegnare strategie di trading di opzioni a vari trader, come put e call nude e spread creditizi.Chi è interessato a saperne di più può scoprirlo anche dal proprio sito web Non vengono addebitate commissioni. Ancora più importante, le persone possono anche dissipare i loro dubbi ponendo quante più domande possibili, perché Kirk è sempre pronto a rispondere a tutte le domande.

Sean McLaughlin Sean McLaughlin Con circa 16.000 follower su Twitter, è senza dubbio una delle scelte migliori da seguire per i trader.Lui è il fondatore Chicago Shawn E ha più di 20 anni di esperienza nel trading sui mercati finanziari. Dallo scoppio della crisi dei mutui subprime, Sean ha sviluppato strategie di opzioni con la sua vasta conoscenza ed esperienza. Quando accedi al suo account Twitter, puoi conoscere la sua esperienza dalla chiamata in tempo reale sul suo feed Twitter. Se a qualcuno piace il suo feed, può anche iscriversi alle sue idee di trading e manipolare i parametri del software per ottenere segnali di opzioni che sono disposti ad accettare.

Traghetto Hamser Traghetto Hamser, Proprietario Analisi Hamzei, Serve principalmente trader istituzionali e trader professionisti. Il suo account Twitter ha una base di fan di oltre 147K e vale la pena seguirlo perché contiene potenti informazioni sulle transazioni. Hamzei è noto per i suoi metodi di trading aggressivi, che sono rari nella comunità del trading di opzioni. Se vuoi trovare le migliori impostazioni di trading di opzioni continue sul mercato, allora possono fare riferimento alla sua analisi del market timing e al trading di opzioni selezionato. CNBC, Bloomberg, Fox Business e altri media popolari lo citano spesso, il che dimostra che Hamzei è uno degli esperti nel trading di opzioni.

Ribellione del mercato Ribellione del mercato, Fondata dai trader veterani di opzioni Pete e Jon Najarian, è una fonte di informazioni finanziarie altamente affidabile. Grazie all’elevata reputazione di Pete e Jon Najarian nel settore del trading di opzioni, Market Rebellion ha guadagnato con successo una base di follower di oltre 100.000. Se vuoi conoscere le opzioni di trading, allora dovrebbero assolutamente seguire questo handle di Twitter, perché fornisce un commento completo sui più grandi motori e agitatori che stanno accadendo nel mercato delle opzioni. Inoltre, fornisce anche avvisi di trading e una revisione completa di tutti i segnali di trading di opzioni combinando l’analisi del sentiment e l’analisi fondamentale.

Kim Kleiman Kim Kleiman è il fondatore? Scelta stabile, Una società che fornisce servizi di consulenza sul trading di opzioni attraverso l’uso di strategie di trading di opzioni diversificate e garantisce che i suoi clienti possano ottenere un reddito stabile in varie condizioni di mercato. Attualmente, Klaiman ha un’enorme base di fan di circa 45K. Tutti i trader di opzioni, compresi quelli che intendono saperne di più sul trading di opzioni, possono sicuramente seguire il suo account Twitter e beneficiare di consigli e strategie di trading di esperti pubblicati regolarmente. Inoltre, le persone possono arricchire le proprie conoscenze con articoli didattici dei principali esperti del settore pubblicati da Khaiman sul suo Twitter.

Ricerca sugli investimenti Shafer nonostante Ricerca sugli investimenti Shafer Ha un’influenza relativamente piccola e solo 7,2K follower, ma è una potente fonte di molte informazioni interessanti sul trading di opzioni e altri tipi; analisi tecnica, fondamentale e del sentiment; finanza e investimenti, ecc. Se qualcuno ha intenzione di migliorare le proprie capacità di trading di opzioni, allora questo è l’handle di Twitter che sta cercando. Qui, le persone possono trovare interessanti strategie di investimento che possono essere applicate alle loro transazioni, notizie sulle attuali condizioni di mercato e conoscere transazioni di trading redditizie in un determinato momento che possono trarne vantaggio.

Lawrence G. McMillan Un post sui trader di opzioni è incompleto e non include Lawrence G. McMillan, Un uomo noto per aver scritto la bibbia del trading di opzioni. In termini di trading di opzioni, McMillan è una persona con un QI molto alto. Ha circa 125.000 follower su Twitter. Le persone possono pensare che l’unico punto di svolta sia che pubblica occasionalmente. Tuttavia, ogni pochi giorni, presenterà vari commenti di mercato e video correlati, questi video hanno una grande quantità di informazioni, abbastanza per rendere il suo account Twitter degno di attenzione.