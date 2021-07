I 2 migliori titoli di energia rinnovabile da acquistare ora

È diventato sempre più difficile aprire un giornale senza sentire l’aggravarsi della crisi climatica. Solo negli ultimi 7 giorni abbiamo sentito parlare di inondazioni in Cina e Germania e di incendi in Siberia.E, più vicino a casa, l’Ufficio Meteorologico Avviso estremamente caldo emesso Lunedì scorso per la prima volta nella storia.

In questo contesto, non sorprende che gli investimenti responsabili – ambientali, sociali e di governance (ESG) – siano fioriti.secondo Luce del mattinodi Pru Brand, circa il 46% dei suoi clienti ha mostrato interesse per gli investimenti ESG e metà dei suoi clienti ha affermato che dallo scoppio di Covid-19 il loro interesse per gli investimenti sostenibili (come i titoli delle energie rinnovabili) è aumentato.

descrivere”drammatico“Cresce l’entusiasmo per gli investimenti ESG, M&G dice trend”Principalmente a causa dell’emergenza climatica e del crescente controllo sui comportamenti aziendali. ” Ha anche affermato che “Alcuni governi [were] In conformità con l’impegno nei confronti della comunità internazionale, adottare una politica della carota e del bastone per modificare il comportamento dei consumatori e delle aziende“.

Questo FTSE 100 La società ha anche affermato che “la pandemia”Invita le persone a rivalutare “ciò che è più importante”.“Ciò ha indotto un cambiamento nelle priorità finanziarie degli investitori e, naturalmente, ha stimolato il mio interesse per gli investimenti responsabili.

Rendimento del dividendo del 5,4%!

Spero di acquistare molti dei migliori titoli di energia rinnovabile per guidare il treno ESG.Uno di essi è Greencoat stile britannico (Borsa di Londra: UKW), Un investitore in parchi eolici onshore e offshore in tutto il paese.Questo Indice FTSE 250 La società ha un buon record di acquisizioni e la sua disponibilità a sperperare denaro non è diminuita. Kepler Trust Intelligence ha dichiarato che Greencoat UK Wind possiede “Un sacco di beni che promette di acquistare“.

Questa quota del Regno Unito Svolgerà un ruolo chiave nell’aiutare il governo a raggiungere il suo obiettivo di emissioni zero entro il 2050. Sebbene operare in un ambiente altamente regolamentato rappresenti delle minacce, penso che gli investitori azionari come me possano fare bene in questo processo.

L’ultimo motivo per cui mi piace Greencoat UK Wind-today, questo titolo di energia rinnovabile ha un rendimento da dividendi a termine del 5,4%.

Un altro importante titolo di energia rinnovabile che voglio acquistare

Sistema Energetico Invinity (Borsa di Londra: IES) Non partecipare all’attività di produzione di energia verde. Ma il suo ruolo di produttore di batterie a flusso di vanadio lo rende ancora uno stock di energia rinnovabile entusiasmante.

I sistemi di accumulo di energia come Invinity sono essenziali per la produzione di energia eolica, solare e mareomotrice. Quando il vento smette di soffiare e il sole smette di brillare, possono catturare l’energia generata e distribuirla. Ciò garantisce un’alimentazione continua.

Le batterie agli ioni di litio sono molto popolari per questo, ma le batterie a base di vanadio stanno rapidamente guadagnando popolarità. Ciò è dovuto alla loro durata superiore, maggiore sicurezza e migliore economicità durante l’intero ciclo di vita del progetto. Questo spiega perché la pipeline di opportunità di business di Invinity è aumentata di un impressionante 30% tra l’inizio di marzo e la fine di maggio. In altre parole, il mercato delle batterie a flusso di vanadio potrebbe dover affrontare una forte concorrenza delle batterie a flusso di ferro in futuro.

