I 3 migliori ETF obbligazionari municipali ad alto rendimento

ad alto rendimento Obbligazioni comunali Gli Exchange Traded Fund (ETF) investono in debito emesso da stati, contee, città, aree a destinazione specifica o agenzie governative locali. Questi comuni emettono obbligazioni per raccogliere fondi per progetti dei cittadini, come la costruzione di scuole pubbliche, la riparazione di ponti o l’espansione degli aeroporti. In generale, questo tipo di ETF utilizza un metodo di campionamento per tracciare la performance di un indice che si concentra su obbligazioni municipali ad alto rendimento.

Sebbene questa parte del settore comunale offra rendimenti potenziali elevati, porta rendimenti medio-alti rischio di creditoQuesto lo rende un buon candidato per la struttura dell’ETF: gli investitori possono mitigare alcuni dei rischi diversificando il portafoglio del fondo. Come gli strumenti di debito sottostanti che detengono, questi ETF sono esentasse, il che è molto vantaggioso per gli investitori con fasce d’imposta ad alto reddito.

Di seguito sono riportati i tre principali ETF obbligazionari municipali. Tutti i dati sono gli ultimi dati al 1 luglio 2021.

Punti chiave Gli ETF obbligazionari municipali ad alto rendimento forniscono rendimenti esentasse per gli investitori in un portafoglio diversificato per mitigare i rischi di alcuni strumenti di debito.

I tre principali ETF in questo campo sono SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF, VanEck Vector High-Yield Municipal Index ETF e VanEck Vector Short High-Yield Municipal Index ETF.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Il fondo (NYSERCA: HYMB) È stato istituito nel 2011 come SPDR Nuveen Standard & Poor’s High Yield Municipal Bond ETF. Nell’ottobre 2019, il suo sponsor State Street Global Investment è cambiato in Prova delle prestazioniAnche SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF ha preso il suo nome. Il fondo mira a fornire risultati di investimento corrispondenti alla performance dell’indice, che misura la performance delle obbligazioni municipali ad alto rendimento denominate in dollari USA emesse da stati USA, Distretto di Columbia, territori USA e governi o istituzioni locali. Investe almeno l’80% (di solito la quasi totalità) del patrimonio nei titoli dell’indice, o condivide le stesse caratteristiche dei titoli dell’indice.

HYMB attribuisce grande importanza alle obbligazioni municipali al di sotto del grado di investimento, con scadenze di 10 anni o più scadenzaLe principali obbligazioni che detiene includono obbligazioni emesse da entità in Porto Rico, Ohio e Chicago.

HYMB ne ha uno Tasso di rendimento attuale 4,06%, tasso di rendimento equivalente imponibile del 3,57% (basato sull’aliquota marginale più elevata) e un periodo di adeguamento rivisto di 6,5 anni. HYMB addebita una commissione dello 0,35%.

Secondo queste statistiche, il fondo è più adatto per gli investitori a reddito fisso che hanno un periodo di investimento superiore a 10 anni e che hanno un’elevata tolleranza al rischio e cercano di accedere a obbligazioni municipali ad alto rendimento. Mercato obbligazionario Allo stesso tempo, genera un alto potenziale tasso di rendimento federale esentasse.

VanEck Vettori High Yield Municipal Index ETF

Fondato nel 2009, è stato poi chiamato Market Vector High Yield Municipal Index ETF (NYSERCA: lungo)-Rinominato nel 2016-Il fondo mira a replicare e fornire risultati di investimento corrispondenti all’indice Bloomberg Barclays Municipal Customized High Yield Composite. L’indice di riferimento di HYD è progettato per monitorare la performance delle obbligazioni esentasse ad alto rendimento a lungo termine denominate in dollari USA.

Il patrimonio netto totale del fondo è di 3,9 miliardi di dollari USA e 1.977 tenendo, Il rapporto di spesa è 0,35%. HYD adotta un approccio più conservativo rispetto a HYMB.Sebbene l’obiettivo principale di HYD siano le obbligazioni municipali ad alto rendimento, queste obbligazioni sono generalmente al di sotto del grado di investimento Rating del credito, Ha inoltre allocato il 24,81% del suo portafoglio di investimenti al debito investment grade. Attualmente, le sue prime 10 partecipazioni includono emittenti situati in Illinois, Porto Rico, Florida, Ohio e California.

HYD medio Resa a scadenza Il rendimento SEC a 30 giorni equivalente imponibile (al livello di imposta più alto) del 4,01% e del 3,78%. Il suo tasso cedolare medio è del 4,98% e la sua duration modificata è di 6,88 anni. A causa della sua lunga durata, HYD ha un moderato ad alto Rischio di tasso di interesseSe il tasso di rendimento aumenta di 100 punti base, il portafoglio HYD diminuirà teoricamente del 6,93%. Pertanto, HYD è più adatto per gli investitori a reddito fisso con un’elevata tolleranza al rischio e orizzonti di investimento a lungo termine, che cercano di investire in un portafoglio diversificato di obbligazioni municipali ad alto rendimento che generano un reddito mensile.

Gli ETF obbligazionari municipali sono esenti dall’imposta federale sul reddito; tuttavia, poiché di solito detengono un portafoglio di debito geograficamente misto, possono essere soggetti a imposte sul reddito statali e locali sugli investitori.

VanEck Vettori Short High Yield Municipal Index ETF

VanEck Vettori ETF sull’indice municipale ad alto rendimento a breve termine (NYSERCA: Ministero dello Sviluppo Sociale) Cercando di fornire risultati di investimento con un alto grado di Correlazione, corrispondente all’indice Bloomberg Barclays Municipal High Yield Short-Term. L’indice replica la performance complessiva delle obbligazioni municipali ad alto rendimento, a breve termine, esentasse e denominate in dollari. L’ultimo SHYD dei tre è stato rilasciato il 13 gennaio 2014. Ha 644 partecipazioni e un patrimonio netto di 354,5 milioni di dollari USA.

SHYD è specializzato in obbligazioni municipali ad alto rendimento come il suo fondo gemello HYD, ma con scadenze più brevi, comprese tra 1 e 12 anni. Le obbligazioni con scadenze più brevi sono meno sensibili ai tassi di interesse, il che indica che SHYD può fornire un rischio di tasso di interesse inferiore rispetto ai nostri altri due fondi. La scadenza media è di 8,22 anni.

Poiché SHYD si concentra su obbligazioni municipali a breve termine, ha un basso Periodo di validità Stesso-4,29 anni. Ciò mostra che se i tassi di interesse aumentano dell’1%, teoricamente perderanno il 4,55%. Il suo tasso di rendimento SEC a 30 giorni è dell’1,58% e il suo tasso di rendimento equivalente imponibile (l’aliquota fiscale più elevata) è del 2,51%.

Tutto sommato, SHYD è più adatto per gli investitori che cercano l’accesso al mercato delle obbligazioni municipali a breve termine e ad alto rendimento, generando allo stesso tempo rendimenti potenziali elevati con una bassa sensibilità ai tassi di interesse.