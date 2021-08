I 5 maggiori rischi affrontati dalle compagnie petrolifere e del gas

Ogni volta che gli investitori entrano in contatto con un nuovo settore, è meglio conoscere i rischi che le aziende di quel settore devono affrontare per avere successo.I rischi generali si applicano a ciascun titolo, ad esempio Gestire il rischio, Ma ci sono anche rischi più concentrati che interesseranno questo particolare settore.In questo articolo, esamineremo i maggiori rischi che dobbiamo affrontare Olio e gas società.

Punti chiave Nonostante i rischi, la domanda di energia è ancora molto reale e petrolio e gas naturale svolgono un ruolo importante nel soddisfare questa domanda.

Un rischio a lungo termine per le compagnie petrolifere e del gas è la riduzione dell’approvvigionamento naturale.

I rischi a breve termine includono le posizioni politiche e le relazioni domanda-offerta.

Le compagnie petrolifere e del gas sono ancora una delle società quotate con il maggior volume di scambi.

Il prezzo delle risorse naturali dipende in larga misura dal costo di base per l’acquisto e la raffinazione delle risorse, nonché dal prezzo del prodotto finito stesso.

Rischio politico

Il modo principale in cui la politica influenza il petrolio è nel senso della regolamentazione, ma questo non è necessariamente l’unico modo. In generale, le compagnie petrolifere e del gas sono vincolate da una serie di regolamenti che limitano dove, quando e come possono essere sfruttate. Questa interpretazione di leggi e regolamenti può anche variare da stato a stato. Detto ciò, Rischio politico Quando le compagnie petrolifere e del gas sviluppano depositi all’estero, di solito aumentano.

Le compagnie petrolifere e del gas tendono a preferire paesi con sistemi politici stabili e una lunga storia di autorizzazione e applicazione locazioneTuttavia, alcune aziende si limitano a recarsi dove si trovano il petrolio e il gas, anche se un determinato paese non corrisponde pienamente alle loro preferenze.Questo può causare molti problemi, anche improvvisi nazionalizzazione E/o cambiare il vento politico dell’ambiente normativo. A seconda del paese/regione in cui viene estratto il petrolio, l’inizio di una transazione da parte della società non è sempre la transazione finale, perché il governo potrebbe cambiare idea dopo che la transazione è terminata. capitale Investire significa guadagnare di più per te stesso.

I rischi politici possono essere ovvi (come lo sviluppo in paesi con dittature instabili e una storia di nazionalizzazioni improvvise) o più sottili (come l’adeguamento delle norme sulla proprietà straniera per garantire Imprese nazionali Guadagna interessi).Un importante approccio adottato dall’azienda per mitigare questo rischio include Analizza attentamente E stabilire relazioni sostenibili con partner internazionali di petrolio e gas, se vuole operare a lungo termine.

Rischio geologico

Molti petrolio e gas naturale facilmente disponibili sono stati sfruttati o sono in corso di sfruttamento.L’esplorazione si è spostata in aree che coinvolgono la perforazione in ambienti meno amichevoli, come in Piattaforma nel mezzo dell’oceano in tempesta.Ci sono vari Olio non convenzionale E la tecnologia di estrazione del gas aiuta stretta Le risorse sono assegnate ad aree che non sono possibili in altre circostanze.

Il rischio geologico si riferisce alla possibilità che la difficoltà di estrazione e le riserve disponibili di qualsiasi deposito siano inferiori a quelle stimate. I geologi del petrolio e del gas si sforzano di ridurre al minimo i rischi geologici attraverso test frequenti, quindi è raro che le stime fondamentalmente “deviino”. In effetti, hanno usato termini come “provato”, “probabilmente” e “probabilmente” prima di stimare le riserve per esprimere la loro fiducia nei risultati dell’indagine.

Rischio di prezzo

Oltre ai rischi geologici, i prezzi del petrolio e del gas naturale sono i principali fattori che determinano se le riserve sono economicamente sostenibili. Fondamentalmente, più alta è la barriera geologica che è facile da estrarre, più facile è da estrarre. Rischio di prezzo Il progetto dato affronta. Questo perché l’estrazione non convenzionale è solitamente più costosa della perforazione verticale fino al deposito.

Ciò non significa che le compagnie petrolifere e del gas interromperanno automaticamente le operazioni su progetti non redditizi a causa del calo dei prezzi. Di solito, questi elementi non possono essere chiusi e quindi riavviati rapidamente. Al contrario, le compagnie petrolifere e del gas cercano di prevedere il possibile prezzo entro la scadenza del progetto per decidere se iniziare. Una volta avviato un progetto, il rischio di prezzo lo accompagnerà sempre.

Rischio della domanda e dell’offerta

domanda e offerta Per le compagnie petrolifere e del gas, gli shock sono un rischio molto reale. Come accennato in precedenza, le operazioni richiedono molto tempo e denaro per essere avviate e non è facile chiudere quando i prezzi scendono o scendono. rampa Quando vanno a nord. L’irregolarità della produzione è parte del motivo per cui i prezzi del petrolio e del gas naturale oscillano.Anche altri fattori economici hanno un impatto, come ad esempio crisi finanziaria e Macroeconomia I fattori possono causare il prosciugamento del capitale o influenzare il settore in altri modi, indipendentemente dal consueto rischio di prezzo.

Rischio di costo

Tutti questi rischi precedenti portano al rischio più grande: i costi operativi. Più onerosa è la supervisione e più difficile è l’esercizio, più costoso è il progetto. Aggiungete a ciò l’incertezza dei prezzi causata dalla produzione globale al di fuori del controllo di qualsiasi azienda e avrete alcuni problemi di costi reali.

Tuttavia, questa non è la fine, perché molte compagnie petrolifere e del gas stanno lottando per trovare e trattenere i lavoratori qualificati di cui hanno bisogno durante questo periodo. Prosperità volte, quindi Libro paga Potrebbe aumentare rapidamente, aggiungendo un altro costo alla situazione generale. A loro volta, questi costi hanno reso il petrolio e il gas un’industria ad alta intensità di capitale e i partecipanti sono diminuiti.