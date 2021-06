I 5 migliori fondi comuni per l’impact investing

I millennial stanno aprendo la strada agli investimenti in aziende impegnate nella protezione dell’ambiente e della società. è chiamato”Investimento ad impatto“Questo approccio si è esteso dai millennial ai baby boomer e agli investitori anziani.

L’impact investing non è un concetto nuovo, ma questa tendenza è diventata così popolare che molti fondi comuni di investimento si concentrano sull’investimento basato sui principi.Questo di solito è misurato dall’attenzione Ambiente, società e governance – O gli standard ambientali, sociali e di governance. L’idea è quella di trovare investimenti che aiutino le persone e il pianeta, e di avere una ragionevole distribuzione degli stipendi tra dirigenti e dipendenti.

Abbiamo selezionato cinque fondi comuni che si concentrano sull’impact investing, in base al loro impegno nello screening ESG e alla loro capacità di generare rendimenti positivi dall’inizio dell’anno. Tutti i dati sono gli ultimi dati a giugno 2021.

1. Parnassus Endeavour Investor (PARWX)

Il focus del fondo è sulle aziende che forniscono ai dipendenti un buon ambiente di lavoro. Lo scopo di questo focus è sostenere il benessere dei dipendenti e trovare aziende che sono diventate buone concorrenti a causa di tassi di fidelizzazione dei dipendenti più elevati.

Parnassus Endeavour Investor tende a cercare società che considera sottovalutate e che cercano di monetizzare Apprezzamento del capitale Investendo in queste società. PARWX evita le aziende coinvolte nell’alcol, il gioco d’azzardo, il tabacco o altre industrie “secondarie”, nonché le aziende di combustibili fossili.

Parnassus utilizza una tecnologia avanzata di screening ESG per stabilire una gamma di aziende tra cui scegliere, quindi restringe la selezione a 30 o 40 aziende potenti. Fondamenti. Il tasso di rendimento medio del fondo in cinque anni è del 14,0%.

Rendimento da inizio anno: 26,21%

Tasso di spesa (valore netto): 0,94%

Valutazione Morningstar ★★★★★

Rating di rischio Morningstar: alto

Patrimonio netto: 4,9 miliardi di dollari USA

Rendimento TTM: 0,56%

2. TIAA-CREF Social Choice Bond Retail (TSBRX)

Il fondo persegue sia il reddito che l’apprezzamento del capitale. Circa l’80% delle attività del fondo sono obbligazioni societarie che soddisfano gli standard ESG.Si prega di notare che questo fondo investe in obbligazioni comunali e Stati Uniti. Obbligazioni statali Fatta eccezione per le obbligazioni societarie.Può anche comprare Titoli garantiti da ipoteca.

L’obiettivo di TSBRX è investire il 10% del proprio patrimonio in aziende che fanno bene alla società e all’ambiente. Può investire in alloggi a prezzi accessibili, sviluppo della comunità, energia sostenibile o risorse naturali.

L’altro 90% del portafoglio potrebbe non superare il test ESG, quindi questo fondo è adatto a coloro che possono accettare una certa attenzione all’investimento a impatto mentre cercano rendimenti da società più tradizionali.

Rendimento da inizio anno: -1,44%

Rapporto spese (valore netto): 0,64%

Valutazione Morningstar ★★★

Rating di rischio Morningstar: alto

Patrimonio netto: 6,7 miliardi di dollari USA

Tasso di rendimento TTM: 1,53%

3. Vanguard FTSE Social Index I (VFTNX)

Il fondo ha eliminato le società di alcol e tabacco, nonché le società di energia nucleare e le società che vendevano prodotti ai militari. I vagliatori di azioni richiedono diversità sul posto di lavoro, almeno una donna nel consiglio e nessuna violazione dei diritti umani.

Tra circa 400 titoli, le prime tre partecipazioni sono Apple, Microsoft e Alphabet, che nel complesso sono molto rappresentative delle aziende sanitarie e tecnologiche. Il fondo sovraperforma l’indice S&P 500 in media di quasi l’1% all’anno.

Rendimento da inizio anno: 13,75%

Tasso di spesa (valore netto): 0,12%

Valutazione Morningstar ★★★★★

Valutazione del rischio Morningstar: media

Patrimonio netto: 13,2 miliardi di dollari USA

Tasso di rendimento TTM: 1,07%

4. Boston Trust Azioni Walden (WSEFX)

Walden è disposto a investire in società di qualsiasi dimensione, ma spesso nel suo portafoglio ci sono società di grandi dimensioni. I gestori di fondi selezionano le società in base alle linee guida ESG.

In altre parole, la società possiede McDonald’s, ConocoPhillips e Nike, e queste tre società hanno causato problemi ad alcuni investitori influenti. Il fondo non investirà in armi, centrali nucleari o società di alcol o tabacco.

Per cinque anni, il tasso di rendimento ha costantemente sovraperformato l’indice S&P 500. Mantiene almeno l’80% delle sue attività in titoli azionari e si concentra su società a grande capitalizzazione.

Rendimento da inizio anno: 14,05%

Tasso di spesa (netto): 1,00%

Valutazione Morningstar ★★★

Valutazione del rischio Morningstar: sotto la media

Patrimonio netto: 315,4 milioni di dollari

Rendimento TTM: 0,65%

5. Investitori azionari a influenza dominicana (DSEFX)

Questo fondo è il più alto Rapporto di spesa Sulla nostra lista. Investe in società di medie e grandi dimensioni e può investire in società al di fuori degli Stati Uniti. Il fondo investe anche in futures e opzioni.

Domini ha stabilito i propri standard sociali e ambientali per misurare l’azienda. Oltre allo screening ESG, il fondo cerca anche aziende che partecipano alla sua comunità, supportano il benessere dei dipendenti e si preoccupano dell’ecosistema.

Il fondo ha creato un indice aziendale alternativo e ha tenuto il passo con i rendimenti dell’indice S&P 500.

Rendimento da inizio anno: 10,3%

Rapporto spese (valore netto): 1,09%

Valutazione Morningstar ★★★

Valutazione del rischio Morningstar: sotto la media

Patrimonio netto: $ 1,1 miliardi

Tasso di rendimento TTM: 0,32%

Linea di fondo

I fondi comuni di investimento si stanno muovendo rapidamente per creare prodotti per gli investitori a impatto. Ma come puoi vedere dalle descrizioni dei fondi in questo elenco, devi valutare attentamente gli investimenti socialmente responsabili che tutti considerano. Alcuni fondi investono una piccola parte del loro patrimonio in investimenti a impatto, mentre altri investono un portafoglio completo di società di responsabilità.