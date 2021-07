I 5 migliori robot Discord per la finanza e gli investimenti — Hashtag Investing

Per utilizzare AtomBot, usa semplicemente il comando-‘!atom add’ seguito dal codice per iscriverti al codice specifico per il quale desideri ottenere gli aggiornamenti. Allo stesso modo, il codice seguito da ‘!atom remove’ farà l’opposto. ‘!atom list’ ti fornirà un elenco di quotazioni azionarie a cui il canale è attualmente iscritto, e ‘!atom price’ ti fornirà il prezzo corrente e la percentuale di variazione giornaliera. Infine, se non sei ancora sicuro e hai bisogno di ulteriore aiuto per ricordare o ottenere aiuto, usa semplicemente-‘!atom help’ per far apparire il loro menu di aiuto. Se desideri accedere a una funzione specifica, contattali tramite il seguente metodo-contact@atom.finance.

Robot atomico La casa di Atom Finance ti fornisce tutte le ultime notizie, i punti salienti della ricerca sugli investimenti e gli aggiornamenti degli analisti pubblicandoli direttamente sul tuo canale. Gli amministratori possono creare feed di notizie personalizzati per titoli specifici e avviare discussioni significative all’interno della loro comunità di investitori. Ogni utente può inoltre accedere alle quotazioni in tempo reale di tutti i titoli presenti sulla propria piattaforma, riducendo eventuali ritardi. Inoltre, non è necessario disporre di un account Atom per utilizzare AtomBot, quindi vengono eliminati ulteriori problemi!

Il team di AssetX si impegna inoltre a fornire agli utenti metodi dettagliati per investire in Discord. Intendono rendere l’esperienza Discord più integrata con l’aiuto di strumenti non correlati, questa volta oltre alla crittografia e agli investimenti tradizionali. Pertanto, non è necessario utilizzare Google, Yahoo Finance Coinbase o altre migliaia di piattaforme e strumenti di investimento, è sufficiente utilizzare AssetX per rimanere su Discord, in modo da tenersi al passo con gli ultimi sviluppi nel mondo degli affari!

Risorsa X Se sei un investitore che vuole tenersi al passo con le criptovalute, i mercati azionari e le ultime notizie, allora è uno dei migliori robot finanziari e di notizie. Puoi cercare aziende o criptovalute per vedere i loro prezzi correnti, grafici giornalieri, variazioni dei prezzi per il giorno, massimi e minimi di 24 ore e collegamenti a più fonti affidabili su cui gli utenti possono fare clic per visualizzare statistiche più approfondite. Sulla base del successo del robot AssetX, il produttore sta lavorando duramente per creare un sito Web con una dashboard per il robot nel prossimo futuro. Oltre alle informazioni generali sulle azioni, AssetX fornisce anche statistiche avanzate: attraverso grafici di facile lettura, fornisce bande di Fibonacci, volume degli scambi e massimi/minimi di prezzo.

Robot alfa È considerato uno dei robot di dati finanziari più avanzati e facili da usare sul mercato. Fornisce grafici su richiesta per qualsiasi risorsa a portata di mano. È anche uno dei robot finanziari più utilizzati sul mercato. Utilizzando Alpha Bot, puoi richiedere grafici per valute, criptovalute, materie prime, azioni, indici, ecc. Puoi aggiungere indicatori, orari, cambiare i tipi di candele e personalizzare ulteriormente il grafico. Alpha Bot è stato considerato il robot Discord preferito per i grafici di TradingView ed è utilizzato da alcune delle più grandi comunità finanziarie e supporta anche Finviz, TradingLite, Bookmap e GoCharting per utenti avanzati. Puoi ricevere avvisi sui prezzi direttamente nella community, quindi non è necessario uscire dalla chat di Discord o passare da un’app all’altra. Basta impostare un promemoria del prezzo e puoi ottenere ogni piccolo dettaglio in un unico posto. Ha anche uno dei servizi client di prima classe per l’esecuzione degli ordini, che ti fornisce potenti strumenti che ti consentono di progettare il tuo sistema preferito, rendendolo una scelta ideale per i trader che preferiscono utilizzare la tastiera invece di fare semplicemente clic con il mouse.

OpzioniFam robot

OpzioniFam robot È fondamentalmente un robot azionario gratuito con grafici e dati di comandi crittografati, futures, valuta estera, azioni e opzioni. Ha più di 800.000 utenti su più di 8.500 server, che si affidano a OFB per i prezzi in tempo reale. Puoi ottenere dati sulle opzioni speciali e più grafici in tempo reale come futures, azioni e criptovalute nella chat room. Hanno un elenco di server da cui puoi scegliere in base alle tue esigenze e quindi monitorare azioni, futures, opzioni e criptovalute di conseguenza, tutti in tempo reale e completamente gratuiti, il che lo rende uno dei migliori servizi finanziari Il robot è lì!

Dopo aver aperto il loro sito Web, puoi scegliere di aggiungere a Discord, controllare il loro elenco di server, l’elenco dei comandi e delle funzioni che desideri utilizzare, per ottenere dati in tempo reale. Inoltre, poiché la data è in tempo reale, non ci sono ritardi nell’aggiornamento e puoi monitorare il tuo inventario minuto per minuto. L’indice dei comandi è ben organizzato Puoi scegliere di visualizzare tutti i comandi contemporaneamente oppure puoi scegliere di controllare in base a requisiti specifici come azioni, resi e opzioni.