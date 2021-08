I 5 titoli più quotati negli Stati Uniti

Poiché non tutti i broker forniscono Azioni frazionate Azioni, questa coppia Investitore al dettaglio Comprendi quali azioni possono essere difficili da negoziare a causa dell’alto prezzo per azione. L’impatto di queste operazioni può essere importante (anche se il prezzo delle azioni non corrisponde necessariamente al valore della società).

Perché un’azienda è totale Valore di mercato È il prodotto del prezzo delle azioni e del numero di azioni emesse.Il prezzo delle azioni in sé non ti dice fino a che punto un’azione può essere sopravvalutata o sottovalutata.

A partire dal 10 agosto 2021, i primi cinque titoli scambiati negli Stati Uniti sono i primi cinque, escluse le azioni che vengono vendute solo sul mercato over-the-counter (OTC).

Punti chiave Il prezzo delle azioni non riflette necessariamente il valore della società.

Alcune società hanno meno azioni, quindi il prezzo per azione sul mercato è più alto.

Alcuni dei titoli più quotati sulle borse americane includono Berkshire Hathaway, NVR, Amazon, Alphabet e Booking Holdings.

L’analisi fondamentale dovrebbe essere utilizzata per analizzare il valore della società e il prezzo delle azioni.

1. Berkshire Hathaway (BRK.A)

Prezzo delle azioni: $ 433.789,38

Valore di mercato: $ 657,679 miliardi

Berkshire Hathaway è la società con il prezzo delle azioni più alto tra le società americane e una delle più grandi aziende del mondo, posizionandosi costantemente tra le prime dieci per capitalizzazione di mercato.

Berkshire era originariamente un’azienda tessile ma è stata acquisita Warren Buffett Ora è un holding Per il suo investimento.in Molte partecipazioni È GEICO Insurance Company, BNSF Railroad e Lubrizol Chemical Company.

In qualità di amministratore delegato, Buffett è noto per aver rifiutato di dividere le azioni di Berkshire Hathaway, cosa che la società di solito fa per rendere più facile la compravendita di azioni.Invece, Buffett mantiene il prezzo alto per rendere più difficile il commercio, impedendo così il trading a breve termine, che aumenta il prezzo del titolo volatilità.

Tuttavia, nel 1996, Berkshire ha introdotto una nuova categoria di azioni (BRK.B), Il prezzo è più basso. Ciò consente alle persone di acquistare azioni della società molto più piccole.Hanno scambiato a $ 288,95 più facilmente disponibili (al 10 agosto 2021).

2. Azienda NVR (NVR)

Prezzo delle azioni: $ 5,180

Valore di mercato: 18,438 miliardi di dollari USA

NVR è un costruttore di case e mutuo Società bancaria con sede in Virginia. Alcune delle filiali dell’azienda includono Ryan Homes, Fox Ridge Homes e NVR Mortgage. NVR Inc. non ha mai diviso le sue azioni.

3. Amazon Inc. (AMZN)

Prezzo delle azioni: $ 3,325,07

Valore di mercato: 1,6 trilioni di dollari

Amazon ha iniziato come rivenditore online di libri e da allora si è espanso fino a diventare un rivenditore online di quasi tutti i prodotti. Oltre alla sua enorme attività di e-commerce, Amazon ha anche una posizione dominante nel settore dei servizi di cloud computing attraverso Amazon Web Services.

Amazon è una delle poche aziende con una valutazione di oltre 1 trilione di dollari e si è costantemente classificata tra le cinque aziende più preziose al mondo.Questa enorme dimensione gli conferisce un posto in questa lista, nonostante abbia sperimentato tre divisioni azionarie separate nelle fasi successive Negli anni ’90, il numero delle sue azioni è aumentato di dieci volte.

4. Alfabeto Inc. (GOOG)

Prezzo delle azioni: 2.754,56 USD

Valore di mercato: 1,834 trilioni di dollari

Alphabet Inc. è stata fondata nel 1998 come società di motori di ricerca; il suo nome originale era Google Inc. Da allora, è diventato il motore di ricerca più popolare al mondo. Dopo la ristrutturazione nel 2015, ha creato Alphabet Inc., una holding.

Le entrate di Alphabet Dal suo motore di ricerca Google, YouTube, Google Play, Google Cloud, browser Chrome e dal suo sistema operativo mobile Android.

5. Prenotazioni possedute (BKNG)

Prezzo delle azioni: 2.200,47 USD

Valore di mercato: 90,351 miliardi di dollari USA

Booking Holdings è la più grande agenzia di viaggi online del mondo. Gestisce i seguenti siti Web: Priceline.com, Booking.com, Agoda, OpenTable, RentalCars.com, Kayak e Momondo Brands.