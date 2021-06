I bambini messicani combattono l’obesità Reuters

2/2 © Reuters. Il 12 gennaio 2021, la diciottenne Priscilla ha bruciato circa 5.200 calorie il giorno prima di partecipare al programma di perdita di peso.La foto mostra la sua casa ad Acolman, in Messico. REUTERS/Carlos Jasso





Autori: Stefanie Eschenbacher e Carlos Jasso

TEXCOCO, Messico (Reuters)-Quando Daniela aveva 11 anni, il medico le disse che non sarebbe vissuta per sei o sette anni. La ragazza messicana pesa 75 chilogrammi (165 libbre), che è circa il doppio del peso raccomandato per la sua età, e ha appena subito un lieve infarto.

È stato due anni fa. Ricordava ancora il dolore al petto. Poi le è stato diagnosticato anche il diabete. Daniela conosce molto bene la malattia: ha assistito alla morte di 8 familiari per complicazioni.

“Il dottore mi ha detto che sarei morta e non avrò nemmeno compiuto 18 anni”, ha detto nella sua casa di Tescoco, un sobborgo della capitale messicana. Daniela ora ha 14 anni e pesa 81 chilogrammi.

Reuters non è riuscita a contattare il medico che aveva curato Daniela in un altro ospedale, ma il suo attuale assistente sociale ha confermato la dichiarazione di Daniela.

“Non ho perso peso, ma sono aumentata di più”, ha detto.

Reuters ha ricreato una tabella che mostra cosa avrebbe mangiato in una giornata tipo.Il nutrizionista della sua clinica ha calcolato circa 6.600 calorie.

Negli ultimi 12 anni, Daniela è stata una delle circa 150 ragazze e ragazzi curati da medici, nutrizionisti e psicologi presso l’ospedale infantile messicano Federico Gomez di Città del Messico.

La ragazza e altre sette persone hanno accettato di parlare a Reuters dei loro sforzi per controllare i problemi di salute e perdere peso in presenza della madre e del personale medico.

Reuters ha anche intervistato quattro adulti sulla loro lotta a lungo termine con l’obesità fin dall’infanzia e uno di loro era morto per complicazioni dovute al diabete.

Reuters ha accettato di non pubblicare i loro cognomi o foto che rivelino la loro identità, perché sono quasi tutti minorenni e alcune persone, tra cui Daniela, sono considerate vulnerabili dalla clinica.

Nonostante gli sforzi per limitare la vendita di cibo spazzatura ai bambini e tassare il consumo di bevande zuccherate, il problema del diabete in Messico sta ancora peggiorando.

Nel giro di due anni, la percentuale della popolazione affetta da questa malattia è salita di un punto percentuale al 10,3%, una delle percentuali più alte al mondo, perché le cattive abitudini alimentari hanno iniziato a riflettersi nelle statistiche del governo per più di un decennio.

“Questa è una bomba a orologeria per il diabete”, ha affermato Barry Popkin, professore alla Gillings School of Global Public Health dell’Università del North Carolina, che ha studiato l’obesità e altre malattie legate all’alimentazione, nonché la recente relazione con COVID- 19.

Durante la pandemia, questo problema diventa urgente https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-mexico-diabetes/with-obesity-and-diabetes-epidemic-mexico-braces-for-coronavirus-idUSKBN21D3I5.

Popkin ha affermato che è chiaro che le malattie legate all’alimentazione – obesità, diabete, ipertensione, ecc. – stanno esacerbando la mortalità da COVID-19 in Messico, che è una delle più alte al mondo.

I dati sulla mortalità del Messico mostrano che delle oltre 230.000 persone morte di COVID-19 al 15 giugno, circa il 45% aveva la pressione alta, il 37% aveva il diabete e il 22% aveva l’obesità.

La tentazione è ovunque

La tentazione ipercalorica è ovunque, soprattutto nel corner della mamma di Daniela, che offre snack da poter vendere anche nelle comunità povere: bibite, patatine e dolci confezionati.

Daniela, che ha anche problemi ai reni, ha detto che segue il più possibile il suo programma di esercizi e nutrizione: le piace il sapore di alcuni frutti e verdure.

Ma il suo diabete è difficile da controllare: quando la glicemia scende, ha bisogno di dolci per regolarlo. “Mi rende molto ansioso, e poi ho bisogno di qualcosa di dolce.”

La madre di Daniela, Angelika, ha detto che si preoccupa ogni giorno per la sicurezza della sua unica figlia. Entrambi hanno ricevuto cure da uno psicologo.

“È troppo difficile, perché non è migliorata”, ha detto Angelica. “Sta peggiorando sempre di più.”

Secondo un’indagine nutrizionale condotta dal governo messicano nel 2018, oltre l’80% dei messicani beve bevande analcoliche ogni giorno. Più della metà degli adolescenti mangia ogni giorno snack confezionati, caramelle o dolci.

Betzabe Salgado, un nutrizionista dell’ospedale pediatrico, ha affermato che gli ingredienti degli alimenti trasformati creano “un po’ di dipendenza” perché hanno un sapore migliore, sono economici e si possono trovare ovunque.

La ricerca scientifica, incluso uno studio dell’Università del Michigan, mostra che gli alimenti trasformati, la maggior parte dei quali sono ricchi di calorie, possono davvero creare dipendenza.

Più della metà della popolazione adulta in Messico svolge un lavoro informale. Salgado ha affermato che il reddito dei genitori è solitamente inferiore al salario minimo giornaliero di 144 pesos (US $ 7) e il lungo tempo di percorrenza non lascia loro tempo o denaro per comprare e preparare pasti nutrienti.

“Le abitudini alimentari non sono buone”, ha detto Salgado.

Misure severe

Priscilla ha subito un intervento chirurgico alla manica gastrica all’età di 16 anni, che ha rimosso parte del suo stomaco per ridurre il peso. All’età di 15 anni, il suo peso raggiunse i 113 kg, che era lo stesso del peso di suo padre.

In una giornata tipo, mangerà più di 5.200 calorie. Priscilla, che soffre di malattie metaboliche, ha affermato che anche con l’esercizio e i piani nutrizionali, la sua perdita di peso è stagnante, il che la rende candidata per un intervento chirurgico.

“Quando ho cercato di perdere peso, c’erano tentazioni ovunque”, ha detto. All’età di 18 anni pesa 83 kg.

“Questa è una vera impresa, soprattutto perché sono abituato a mangiare cibo spazzatura e dolci tutto il tempo”.

Il Senato messicano ha vietato la vendita di alimenti a basso contenuto di nutrienti e ipercalorici all’interno e all’esterno delle scuole a febbraio. Se il cibo è ricco di sale, zucchero o grassi, deve anche essere etichettato.

Ma gli Stati Uniti, l’Unione Europea, il Canada e la Svizzera ospitano alcune delle più grandi aziende alimentari del mondo, che esercitano pubblicamente pressioni https://www.reuters.com/article/us-mexico-health/mexicos-new-warning -labels-on-junk-food-incontra-supersized-opposition-from-us-eu-idUSKCN25802B Il Messico ha rinviato l’iniziativa sulla base del fatto che la pandemia di COVID-19 “mette un’enorme pressione sull’industria alimentare e delle bevande”.

Cinque funzionari governativi, un avvocato e due gruppi di difesa hanno detto a Reuters che i gruppi di pressione del settore hanno accantonato queste iniziative.

Carlos pesava 137 kg all’età di 16 anni, che è più del doppio del peso raccomandato.È risultato positivo al COVID-19 a gennaio e ha trascorso un mese in ospedale, la maggior parte del tempo nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

Una bombola di ossigeno presa in prestito è al centro del suo soggiorno e sul frigorifero è affisso un calendario, che segna gli appuntamenti con nutrizionisti, esperti polmonari e test COVID-19.

Carlos, ora 17enne, era nello stesso progetto con Daniela e Priscilla e ha detto che quando la pressione scolastica è aumentata, ha iniziato a mangiare troppo. I tentativi di cambiare le sue abitudini alimentari sono ripetutamente falliti: di solito consuma 5.850 calorie.

“Mi sveglio e mi rendo conto che se non faccio cambiamenti, sarò sempre così: non maturerò mai, avrò sempre questo corpo”, ha detto Carlos. “A volte il mio corpo vuole qualcosa di zuccherino, ma io rifiuto.”

(Testo di Stefanie Eschenbacher; Foto di Carlos Jasso; Montaggio di Frank Jack Daniel, Daniel Flynn e Diane Craft)